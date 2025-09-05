Dobra vijest! Ryanair povećao dimenzije ručne prtljage koju možete unijeti u avion

Ryanair je završio uvođenje novih, većih mjerača za ručnu prtljagu na čak 235 zračnih luka diljem Europe. Ova promjena znači da putnici sada mogu ponijeti besplatnu torbu većih dimenzija na svojim letovima.

Od sada je dopušteno unijeti ručnu prtljagu dimenzija 40 cm x 30 cm x 20 cm, što je više od dosadašnjeg standarda Europske unije za besplatnu prtljagu (40 cm x 30 cm x 15 cm). Time Ryanair svojim putnicima nudi dodatnih 5 cm prostora u dubini torbe, što u praksi znači da će većina standardnih ruksaka, torbi za prijenosna računala ili manjih sportskih torbi lakše odgovarati pravilima.

Svaki putnik ima pravo na jednu besplatnu ručnu torbu koja se mora smjestiti ispod sjedala ispred njega. Oni koji žele unijeti dodatnu torbu ili kovčeg na kotačiće u kabinu, to i dalje mogu učiniti uz nadoplatu kroz uslugu Priority Boarding.

- Naši mjerači prtljage na svim zračnim lukama sada su prilagođeni kako bi se uskladili s ovim novim, većim dimenzijama besplatne ručne prtljage. Nadamo se da će naši kupci uživati u dodatnoj pogodnosti, izjavio je direktor marketinga Ryanaira, Dara Brady

- Svaki putnik koji ne bude poštovao ova nova, velikodušna ograničenja, morat će na izlazu platiti naknadu za predanu prtljagu, nastavlja Brady

Ova promjena pokazuje kako Ryanair nastoji balansirati između zadržavanja statusa najpovoljnijeg niskobudžetnog prijevoznika i povećanja praktičnosti za svoje putnike, osobito one koji na kraćim putovanjima žele izbjeći dodatne troškove i gužve oko predaje prtljage.