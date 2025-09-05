Obavijesti

NOVA PRAVILA

Dobra vijest! Ryanair povećao dimenzije ručne prtljage koju možete unijeti u avion

Piše Goran Ivanović,
Dobra vijest! Ryanair povećao dimenzije ručne prtljage koju možete unijeti u avion
Foto: 123RF

Ryanair je povećao dopuštenu besplatnu ručnu prtljagu na dimenzije veće od dosadašnjeg EU standarda. Svaki putnik može unijeti jednu torbu koja stane ispod sjedala, a dodatna torba moguća je uz Priority Boarding

Ryanair je završio uvođenje novih, većih mjerača za ručnu prtljagu na čak 235 zračnih luka diljem Europe. Ova promjena znači da putnici sada mogu ponijeti besplatnu torbu većih dimenzija na svojim letovima.

Od sada je dopušteno unijeti ručnu prtljagu dimenzija 40 cm x 30 cm x 20 cm, što je više od dosadašnjeg standarda Europske unije za besplatnu prtljagu (40 cm x 30 cm x 15 cm). Time Ryanair svojim putnicima nudi dodatnih 5 cm prostora u dubini torbe, što u praksi znači da će većina standardnih ruksaka, torbi za prijenosna računala ili manjih sportskih torbi lakše odgovarati pravilima.

Svaki putnik ima pravo na jednu besplatnu ručnu torbu koja se mora smjestiti ispod sjedala ispred njega. Oni koji žele unijeti dodatnu torbu ili kovčeg na kotačiće u kabinu, to i dalje mogu učiniti uz nadoplatu kroz uslugu Priority Boarding.

Rome And Vatican Daily Life And Economy, Italy - 28 Apr 2025
Foto: Profimedia

- Naši mjerači prtljage na svim zračnim lukama sada su prilagođeni kako bi se uskladili s ovim novim, većim dimenzijama besplatne ručne prtljage. Nadamo se da će naši kupci uživati u dodatnoj pogodnosti, izjavio je direktor marketinga Ryanaira, Dara Brady

- Svaki putnik koji ne bude poštovao ova nova, velikodušna ograničenja, morat će na izlazu platiti naknadu za predanu prtljagu, nastavlja Brady

Fotolia
Foto: Fotolia

Ova promjena pokazuje kako Ryanair nastoji balansirati između zadržavanja statusa najpovoljnijeg niskobudžetnog prijevoznika i povećanja praktičnosti za svoje putnike, osobito one koji na kraćim putovanjima žele izbjeći dodatne troškove i gužve oko predaje prtljage.

