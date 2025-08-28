Ryanair uvećao bonuse osoblju: Za svaku preveliku prtljagu koju pronađu dobit će po 2,50 eura!

Irski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair najavio je povećanje bonusa za zračno osoblje koje uoči ručnu prtljagu putnika izvan dopuštenih dimenzija. Izvršni direktor kompanije, Michael O'Leary, potvrdio je da će bonusi po svakoj torbi koja ne udovoljava pravilima porasti s 1,50 na 2,50 eura, a mjesečni limit na zaradu bit će u potpunosti ukinut, piše The Guardian.

Ovu odluku, koja stupa na snagu u studenom, O'Leary brani bez zadrške, poručujući kako se "apsolutno ne ispričava" zbog hvatanja putnika koji "pokušavaju prevariti sustav".

- Povećat ćemo bonus s 1,50 na 2,50 eura, vjerojatno od početka zimskog rasporeda u studenom ove godine. I za to se apsolutno ne ispričavam - izjavio je O'Leary na konferenciji za novinare u Londonu.

Foto: Fatos Bytyci

Osim povećanja iznosa po torbi, ukida se i dosadašnji mjesečni limit od 80 eura koji je jedan zaposlenik mogao zaraditi na ovaj način. Time se, prema riječima O'Learyja, želi dodatno motivirati osoblje da spriječi unos svake torbe koja nije u skladu s propisima.

- Trebamo poticati ljude. Želim da naše zemaljsko osoblje hvata ljude koji varaju sustav - rekao je.

Putnici čija ručna prtljaga na izlazu za ukrcaj premaši dopuštene dimenzije suočavaju se s naknadama koje mogu doseći i do 75 funti (približno 87 eura), a njihova se prtljaga tada premješta u prtljažni prostor zrakoplova.

Foto: Kai Pfaffenbach

Prema pravilima Ryanaira, svi putnici imaju pravo na jednu besplatnu malu torbu (trenutno dimenzija 40x20x25 cm) koja mora stati ispod sjedala ispred njih. Zbog novih pravila EU, od rujna će se te dimenzije neznatno povećati na 40x30x20 cm. Druga, veća kabinska torba, najčešće mali kovčeg na kotačima dimenzija do 55x40x20 cm, može se unijeti u kabinu uz nadoplatu.

O'Leary tvrdi da cilj nije "hvatati ljude na prepad", već osigurati poštivanje pravila radi efikasnosti.

- Ako se ljudi pridržavaju pravila o prtljazi, svi će se brže ukrcati i bit će manje kašnjenja letova - objasnio je. Prema podacima kompanije, velika većina putnika, čak 99,9%, poštuje pravila.

Ipak, onih 0,1% koji to ne čine predstavlja oko 200.000 putnika godišnje.

Foto: Jon Nazca

- Imamo još posla da se riješimo i njih . rekao je O'Leary.

Posebno je bio oštar prema putnicima koji s velikim ruksacima pokušavaju proći kontrolu.

- Još uvijek me zbunjuje broj ljudi s ruksacima koji misle da će proći kroz izlaz i da nećemo primijetiti ruksak. Hoćemo. I platit ćete za taj ruksak - poručio je.