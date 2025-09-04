Ryanair ukida čak 11 linija iz Zagreba! Među njima su i neke od najtraženijih destinacija

Avionska kompanija Ryanair odlučio je smanjiti svoju ponudu za zimsku sezonu, piše Putni kofer. Dodaju da iako kompanija privremeno gasi dio linija, i dalje ostavlja solidnu mrežu letova prema brojnim europskim destinacijama.

Iz Ryanaira su potvrdili kako će tijekom zimskog reda letenja 2025. godine iz zagrebačke zračne luke privremeno biti ugašeno ukupno 11 linija. Posljednji let za Gironu pokraj Barcelone planiran je za 24. listopada, dok će ponuda letova za grčki otok Kos završiti 30. rujna. U rujnu prestaju i letovi za Marseille, s posljednjim polaskom 27. rujna. Grčki otok Krf ostat će povezan sa Zagrebom do 23. listopada, a švedski Malmö samo dan dulje, do 24. listopada. Putnici koji planiraju posjet Manchesteru moći će to učiniti do kraja listopada, jer se linija ukida 30. listopada.

Linija za Napulj bit će dostupna do 24. listopada. Letovi prema norveškom Oslu (Torp) bit će u ponudi do kraja mjeseca, s posljednjim polaskom 30. listopada. Na isti dan iz Zagreba će posljednji put poletjeti i avion za Palermo. Palma de Mallorca ostat će povezana sa Zagrebom do 29. listopada, baš kao i Sofija, koja se nakon tog datuma također privremeno povlači iz reda letenja.

Razlog povlačenja linija je manji interes za putovanjima prema ovim destinacijama što direktno utječe na isplativost određenih ruta. Unatoč ukidanju dijela linija, Ryanair i dalje ostaje snažno prisutan u Zagrebu. Putnici će tijekom zimskih mjeseci moći putovati prema brojnim europskim gradovima. Na raspolaganju ostaju letovi za Brussels Charleroi, Paphos na Cipru i Pariz (Beauvais), kao i za Düsseldorf (Weeze), Frankfurt Hahn, Karlsruhe (Baden-Baden) te Memmingen.

Dostupni su i letovi za Solun, Dublin, Milano (Bergamo), Pisu, Rim i Maltu. Među opcijama su i Eindhoven, Alicante, Lanzarote te Malaga, a zadržavaju se i letovi za Göteborg, Basel i London.