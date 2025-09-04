Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKE PROMJENE

Ryanair ukida čak 11 linija iz Zagreba! Među njima su i neke od najtraženijih destinacija

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Ryanair ukida čak 11 linija iz Zagreba! Među njima su i neke od najtraženijih destinacija
Dolazak prvog zrakoplova aviokompanije Ryanair u Zagreb iz Bruxellesa | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Grčki otok Krf ostat će povezan sa Zagrebom do 23. listopada, a švedski Malmö samo dan dulje, do 24. listopada

Avionska kompanija Ryanair odlučio je smanjiti svoju ponudu za zimsku sezonu, piše Putni kofer. Dodaju da iako kompanija privremeno gasi dio linija, i dalje ostavlja solidnu mrežu letova prema brojnim europskim destinacijama.

VELIKA NOVOST Planirate let s Ryanairom uskoro? Pazite, mijenjaju se dimenzije besplatne prtljage!
Planirate let s Ryanairom uskoro? Pazite, mijenjaju se dimenzije besplatne prtljage!

Iz Ryanaira su potvrdili kako će tijekom zimskog reda letenja 2025. godine iz zagrebačke zračne luke privremeno biti ugašeno ukupno 11 linija. Posljednji let za Gironu pokraj Barcelone planiran je za 24. listopada, dok će ponuda letova za grčki otok Kos završiti 30. rujna. U rujnu prestaju i letovi za Marseille, s posljednjim polaskom 27. rujna. Grčki otok Krf ostat će povezan sa Zagrebom do 23. listopada, a švedski Malmö samo dan dulje, do 24. listopada. Putnici koji planiraju posjet Manchesteru moći će to učiniti do kraja listopada, jer se linija ukida 30. listopada.

VIDEO: BILO JE KRVI Šveđani objavili video tučnjave na letu Ryanaira iz Zagreba
Šveđani objavili video tučnjave na letu Ryanaira iz Zagreba

Linija za Napulj bit će dostupna do 24. listopada. Letovi prema norveškom Oslu (Torp) bit će u ponudi do kraja mjeseca, s posljednjim polaskom 30. listopada. Na isti dan iz Zagreba će posljednji put poletjeti i avion za Palermo. Palma de Mallorca ostat će povezana sa Zagrebom do 29. listopada, baš kao i Sofija, koja se nakon tog datuma također privremeno povlači iz reda letenja.

NOĆNA MORA FOTO Putnici iz Zagreba satima zatočeni u avionu u Beču: 'Pilot nam je rekao da nestaje goriva'
FOTO Putnici iz Zagreba satima zatočeni u avionu u Beču: 'Pilot nam je rekao da nestaje goriva'

Razlog povlačenja linija je manji interes za putovanjima prema ovim destinacijama što direktno utječe na isplativost određenih ruta. Unatoč ukidanju dijela linija, Ryanair i dalje ostaje snažno prisutan u Zagrebu. Putnici će tijekom zimskih mjeseci moći putovati prema brojnim europskim gradovima. Na raspolaganju ostaju letovi za Brussels Charleroi, Paphos na Cipru i Pariz (Beauvais), kao i za Düsseldorf (Weeze), Frankfurt Hahn, Karlsruhe (Baden-Baden) te Memmingen.

Dostupni su i letovi za Solun, Dublin, Milano (Bergamo), Pisu, Rim i Maltu. Među opcijama su i Eindhoven, Alicante, Lanzarote te Malaga, a zadržavaju se i letovi za Göteborg, Basel i London.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu
Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće
HOROR U SLAVONIJI

Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće

Policija nije potvrdila da je nestalu Maju C. R. ubio suprug, no dovezli su ga s lisicama na rukama da pokaže mjesto zločina. Ondje su pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025