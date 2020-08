Početkom 2021. stiže nova verzija BlackBerrya

Tvrtka Research In Motion koja je osmislila BlackBerry telefone prestala ih je proizvoditi 2016., no od tad ustupa licencu drugim proizvođačima, pa se taj telefon svako malo vraća na tržište

<p>BlackBerry je bezbroj puta padao u zaborav do sada, no svako malo se othrva tome da bude prepušten povijesti. Dvije godine nakon posljednjeg pada u zaborav, za koji se mislilo da će biti i konačni, BlackBerry logotip će se još jednom pojaviti na pametnom telefonu, upotpunjen svojom poznatom tipkovnicom QWERTY.</p><p>To nije 'pravi' BlackBerry telefon, jer su oni povučeni iz proizvodnje 2016. godine. No, tvrtka je nastavila davati licencu za proizvodnju drugim proizvođačima telefona i nedavno je pozitivno odgovorila je na zahtjev tvrtke OnwardMobility iz Austina u Teksasu, pod čijim će logom novi telefon izaći.</p><p>O verziji OnwardMobility BlackBerry telefona zasad ne znamo mnogo, osim da će biti Android, te da će podržavati 5G mrežu. Očekuje se da će se na tržištu pojaviti u prvoj polovici 2021. Proizvodit će ih Foxconn (HNHPF) podružnica FIH. </p><p>Telefoni BlackBerry bili su poznati po dvije stvari: fizičkoj tipkovnici (dakle, ne po pisanju dodirom na ekran) te po vrhunskoj sigurnosti. Telefon koji je sinonim za sigurnost mogao bi biti vrlo tražen (iako su iPhonei i mnoge nijanse Android uređaja danas u korporativnim okruženjima sveprisutni), dok je fizička tipkovnica sjajno rješenje za tipkanje dugih poruka, što je puno jednostavnije od tipkanja po ekranu. </p><p>- Tvrtke su željne sigurnih 5G uređaja koji omogućuju produktivnost, a da pritom ne žrtvuju korisničko iskustvo - rekao je <strong>Peter Franklin</strong>, izvršni direktor tvrtke OnwardMobility, u izjavi u kojoj je najavio novitet. BlackBerry pametni telefoni poznati su po zaštiti komunikacije, privatnosti i sigurnosti podataka, dodao je. </p><p>Nitko ne očekuje da će novi BlackBerry telefon postati 'superrješenje', jer je tu ulogu već odavno preuzeo iPhone, no BlackBerry je nekada bio kralj pametnih telefona. Na svom vrhuncu 2012. godine imao je više od 80 milijuna aktivnih korisnika i predstavljao je statusni simbol. Njime kao da ste poručivali: 'Vrlo sam zaposlen i dajem vam to do znanja'. </p><p>Tvrtka je započela s radom 1996. pod nazivom Research In Motion, a tri godine kasnije predstavila je ime BlackBerry, s BlackBerryjem 850. S vremenom su BlackBerry telefoni dobili podršku za e-poštu, aplikacije, pregledavanje web stranica i BBM - šifriranu platformu za razmjenu tekstualnih poruka koja je prethodila WhatsAppu i preživjela dugo nakon što je BlackBerry nadmašio rivale.</p><p>No Apple-ova (AAPL) revolucija sa zaslonima osjetljivima na dodir s iPhoneom 2007. godine učinila je da BlackBerry postane manjkav. Pokušali su izaći i sa zaslonom osjetljivim na dodir, no prve verzije BlackBerryja baš nisu bile dobre. Potom su isprobali tipkovnice na izvlačenje, te nekoliko telefona bez fizičke tipkovnice, no njima je nedostajalo baš ono po čemu se BlackBerry razlikovao od drugih telefona, prenosi <a href="https://us.cnn.com/2020/08/20/tech/blackberry-2021-5g-phone/index.html">CNN.</a> </p><p>BlackBerry je na kraju odustao od vlastitog softvera, prigrlivši Android, s vlastitim sigurnosnim sustavom, a onda pomalo odustali od proizvodnje. Oni nostalgični, kao i ljudi koji radije tipkaju poruke na fizičkoj tipkovnici, uspjeli su nabaviti svoj BlackBerry zahvaljujući tome što ih je nastavio proizvoditi TCL. No, njima sada istječe licenca, a štafetu preuzima OnwardMobility. </p>