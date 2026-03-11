Obavijesti

ZNAJU ŠTO JE POŠTOVANJE

Dobro odgojeni ljudi se nikada ne zamaraju s ovih 11 stvari

Iako se stilovi odgoja razlikuju, dobra djeca usvajaju lekcije poput poštovanja i njegovanja odnosa. Roditeljska toplina, iako naizgled nevažna, značajno oblikuje njihove vrijednosti u odrasloj dobi, pokazala je studija u Journal of Family Psychology
