Tjedan oko 17. studenog je, prema istraživanjima, najpopularniji za afere. Naime, IlllicitEncounters.com, britanska stranica za upoznavanja oženjenih partnera, ispitala je više od 500 preljubnika 2017. godine i otkrila da gotovo 80 posto planira pobjeći sa svojim izvanbračnim partnerom tog vikenda.

POGLEDAJTE VIDEO: Javlja se zauzetima i testira njihovu odanost

Internetski servis za upoznavanje ljudi u braku vjeruje da je to zato što je 'Nevjerni petak', koji je te godine bio 17. studenog, posljednja prilika da nevjernici pobjegnu ljubavnicama prije božićnih praznika.

Tjedan oko 17. studenog jedan je od najprometnijih što se tiče susreta preko IlllicitEncounters-a, a aplikacija je doživjela povećanje prometa za 30 posto u odnosu na bilo koji drugi tjedan u studenom i prosincu prošle godine.

Također, portal je već sada zabilježio rast od 41 posto u prva dva dana u tjednu studenog, uz povećanje od 50 posto za ukupno cijeli tjedan.

- Božić je uskoro, a to za preljubnike to znači nevolje. Od božićnih kupovina, pa sve do viđanja rodbine, Božić je nedvojbeno najveća prepreka za svakoga tko redovito viđa svoju ljubavnicu ili ljubavnika - izjavio je Christian Grant , glasnogovornik stranice.

- To je točka koja ih dovodi do gušenja i vodi do neizbježnog: bijega s ljubavnikom ili ljubavnicom kako bi blagdane ranije proslavili zajedno. Dakle, ako je vaš partner neodlučan u pogledu svojih planova za ovaj vikend, onda bi možda bilo najbolje da ga malo pritisnete i vidite što stvarno smjera - zaključio je, piše The Sun.