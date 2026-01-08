Toplina bilo koje saune oslobađa endorfine, prirodne hormone koji imaju učinak analgetika, dok znojenje čisti tijelo od otrova. Važno je posavjetovati se s liječnikom o tome koja vrsta saune je prihvatljiva
Dobro se oznojite: U ruskoj se sauni tapka granama hrasta i smreke za puno bolju cirkulaciju
Mala kućna sauna ili povremeno uživanje u sauni u nekom wellness centru mogla bi biti tajna sreće, uzmemo li u obzir da su Finci u istraživanju o stupnju sreće stanovnika pojedinih zemalja svijeta već osam godina zaredom na prvome mjestu, a riječ je o državi s vjerojatno najvećim brojem sauna u svijetu. Procjene kažu da u Finskoj postoji oko tri milijuna sauna (usporedbe radi: statistika kaže da istodobno imaju između 2,6 i 3,2 milijuna automobila), odnosno da na svakih 100 stanovnika dolazi 50-ak sauna (i otprilike isti broj automobila). Često se ističe da gotovo svako finsko domaćinstvo ima svoju malu kućnu saunu.
