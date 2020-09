Dobrog ljubavnika krasi ovih 12 osobina - obaraju žene s nogu

Budite u tom intimnom trenutku svim svojim bićem, budite svjesni svakog detalja, jer je lako primijetiti kada partner razmišlja o nečemu sasvim drugom tijekom seksa, kad je prisutan samo tijelom

<p>Ono što nam umanjuje seksualnu vještinu su nedostatak vremena, usredotočenost samo na sebe, krivo shvaćanje želja i potreba partnerice itd. Na primjer, jedan muškarac ovako je opisao svoje iskustvo i što je naučio od njega, a to ga je približilo definiciji dobrog ljubavnika za jedan korak:</p><p>'Ne uzimajte povratne informacije kao kritiku. Kad god bi me moja djevojka usmjeravala i govorila što joj odgovara, recimo da ubrzam, usporim, budem nježniji ili grublji, mislio sam kako to zapravo znači da ne radim nešto dobro. Sada shvaćam da me nije ispravljala već usmjeravala da činim ono što joj je lijepo.'</p><p>Također, budite u tom intimnom trenutku svim svojim bićem, budite svjesni svakog detalja. Naime, vrlo je lako primijetiti kada partner razmišlja o nečemu sasvim drugom tijekom seksa, kad je prisutan samo tijelom.</p><p>Tehnika, karakter i kemija između dvoje ljudi bitni su faktori za kvalitetno vođenje ljubavi. Ali, intimnost zbog koje seks postaje fantastičan je puno više od toga. Ona raste i množi se dobrim, zajedničkim iskustvom, iskrenim razgovorom i radom na sebi. </p><h2>Ovo su karakteristike dobrog ljubavnika:</h2>