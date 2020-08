Dojenje je način da štitite prirodu i planet Zemlju

Dojenjem se ne stvara otpad, ne zahtijeva dodatne proizvodne procese koji imaju negativan utjecaj na okoliš i ne zahtijeva potrošnju energije, pa time nema štetne emisije plinova za okoliš

<p>Svake godine u prvom tjednu kolovoza obilježava se Svjetski tjedan dojenja. Inicijativu je pokrenuo Svjetski savez za aktivno promicanje dojenja, a za cilj ima podizanje svijesti i poticanje aktivnijeg promicanja dojenja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mitovi i istine o dojenju</p><p>- Dojenje je jednostavno, besplatno i dostupno, a pri tom nosi brojne koristi za dijete, majku, ali i cijelo društvo, dok neostvarivanje dojenja nosi povećane rizike za zdravlje. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, dojenje bi trebalo započeti unutar prvog sata od djetetova rođenja i isključivo dojenje nastaviti do navršenog šestog mjeseca djetetova života, što znači da dijete ne konzumira drugu tekućinu ili krutu hranu, čak ni vodu, uz izuzetak oralne otopine za rehidraciju ili kapi/sirupa s vitaminima, mineralima ili lijekova.</p><p>Majka bi trebala dojiti dijete na zahtjev, odnosno kad i koliko dijete traži, te se ne preporučuje korištenje bočica niti dudica. Od navršenog šestog mjeseca djetetova života preporučuje se postepeno uvođenje druge hrane, uz nastavak dojenje do druge godine djetetovog života ili dulje - ističe se u uputama objavljenim na stranicama <a href="https://www.hzjz.hr/sluzba-promicanje-zdravlja/svjetski-tjedan-dojenja-2020-pruzimo-podrsku-dojenju-za-zdraviji-planet/">HZJZ</a>. </p><p>Dojenje je jedinstvena mjera očuvanja zdravlja djece od najranije dobi budući da potiče tjelesni, emocionalni, osjetilni i kognitivni razvoj djeteta te ima i obrambenu funkciju protiv zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti te doprinosi bržem oporavku dojenčeta nakon bolesti, stoji u pojašnjenjima. Dojenje ima i pozitivan učinak na zdravlje majki umanjujući rizik razvoja rana jajnika i dojke, dodatno ne opterećuje obiteljske financije i sigurno je za okoliš.</p><p>S tim na umu, ove godine je, pod kraticom #WBW2020, naglasak Svjetskog tjedna dojenja stavljen na značaj dojenačke prehrane na okoliš i klimatske promjene i važnosti zaštite, promicanja i pružanja podrške dojenju za zdravlje kako ljudi tako i planeta.</p><p>Ciljevi ovogodišnjeg Svjetskog tjedna dojenja su:</p><p>- informirati ljude o povezanosti dojenja i okoliša i klimatskih promjena<br/> - usidriti, odnosno osigurati dojenje kao dobar odabir za očuvanje okoliša<br/> - povezati pojedince i akcije za veći učinak <br/> - potaknuti akcije za unapređenje zdravlja planeta i ljudi putem dojenja. </p><p>Dojenje, uz brojne prepoznate pozitivne učinke na zdravlje, prema članku nedavno objavljenom u časopisu The BMJ, djeluje pozitivno i na očuvanje okoliša. Za razliku od prehrane dojenačkom formulom, dojenjem se ne stvara otpad.</p><p>Zatim, dojenje ne zahtijeva dodatne proizvodne lance i procese koji imaju negativan utjecaj na okoliš te doprinose klimatskim promjenama. Konačno, priprema dojenačke formula zahtijeva zagrijavanje vode za što je potrebna potrošnja dodatne energije, što također nepovoljno djeluje na okoliš.</p><p> </p>