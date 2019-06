Dojke 'na napuhavanje': Sama ih punim na veličinu koju želim

Do sad je imala i više operacija na grudima, no nisu dobro završile. Tek je s ovom posljednjom operacijom zadovoljna. Nove grudi platila je više od 107.000 kuna, no tvrdi kako se isplatilo. Naime, na estetske operacije ide od punoljetnosti, a ženske hormone počela je uzimati kad je imala 11 godina.

Prethodna operacija grudi za nju je bila potpuna katastrofa. Zbog infekcije su joj uklonili implantat na desnoj dojci, pa je imala samo jednu dojku. No sad su joj obje nadomjestili novim grudima koje sama može po želji povećavati unoseći fiziološku otopinu. No ovoga puta uspjela je od prosječne veličine doći do nevjerojatnih dimenzija.

- Htjela sam da mi grudi budu najveće moguće, pa sam imala obične implantate koje su napunili sa 1600 mililitara tekućine. No nakon operacije grudi su mi se otvorile i mogla sam vidjeti kako mi kroz kožu izlazi implantat zajedno sa krvlju i tekućinom. Bilo je užasno - kazala je Vladislava.

- Samo četiri mjeseca poslije završila sam u bolnici jer sam imala otrovanje krvi. Otkrili su da imam infekciju koju je prouzročila bakterija sa implantata, pa sam ga izvadila. Bila sam prisiljena godinu dana hodati uokolo sa samo jednom dojkom, dok sam na drugoj strani prsa bila potpuno ravna. Štedjela sam za novu operaciju. Pokušavala sam sakriti nedostatak, no nisam uspjela i ljudi su me počeli zvati Kiklop. Bilo je to jako uznemirujuće. No sad, sa novim implantatima, trebam samo gurnuti iglu u prsa i napuniti ih tekućinom. Kao vodeni balon. Svaka tri mjeseca ih punim sa oko 5000 mililitara fiziološke otopine, a za takvu veličinu nema grudnjaka. Sad se osjećam puno bolje i mogu hodati uokolo sa više samosvijesti i bez bolova - istaknula je.

- To se zove ekspander i koristim ga u svojoj praksi, ali ne u svrhu estetike nego rekonstrukcije dojke. Primjerice, kad je riječ o ženama koje su nakon karcinoma imale mastektomiju, stavite taj implantat u džep na prsima. Implantat ima svoj port kojeg možete napipati preko kože. To je zapravo maleni krug s prednje strane i ima magnetić koji pokazuje smjer. Uzmete špricu sa fiziološkom otopinom, iglom upiknete u to i punite implantat tj. taj ekspander. No nikad to ne radi pacijent nego samo liječnik - pojasnio je dr. Matija Miletić, specijalist opće i subspecijalist plastične i rekonstruktivne te estetske kirurgije. Dodao je kako nije riječ o trajnom rješenju, nego takav implantat služi kako bi se rastegnula koža.

- Obično ga pacijentice imaju od četiri do šest mjeseci, a nakon toga ide operacija u kojoj se ugrađuje pravi implantat. Čak i kod transseksualnih muškaraca ili transvestita uvijek je rješenje normalna augmentacija, tj. implantat i ne vidim razlog za ovo. Dodatno, kad ovaj implantat dođe do maksimalnog volumena, ne može se više puniti - upozorio je dr. Miletić. No Ivana smatra kako je postupila točno kako je trebala, a priznaje da ima u planu još mnogo operacija.

- Od 11. godine sam znala da sam žena i odmah sam odlučila uzimati hormone, oblačiti se kao curica i puštati dugu kosu. U adolescenciji mi se nije svidio moj izgled jer su me dečki ignorirali, a ja sam se osjećala ružno, debelo i sve, samo ne seksi. No znala sam da ne moram živjeti tako i isplanirala sam kako želim izgledati. Počela sam tražiti estetske kirurge diljem svijeta. Izgled sam bazirala na plastičnim lutkicama jer želim izgledati savršeno koliko je to moguće. Plastika je moćna, ne može se slomiti i tako se ja osjećam gledajući se, pa zato ne bih ni željela izgledati drugačije - zaključila je ona.

Ivanine dosadašnje operacije

- Povećanje grudi - 288.000 kuna

- Operirala je nos pet puta - 152.000 kuna

- Išla je na osam liposukcija - 146.000 kuna

- Operacija čela - 87.000 kuna

- Operacija čeljusti - 65.000 kuna



- Implantati u obrazima - 36.000 kuna

- Implantati kose - 35.000 kuna

- Liposukcija vrata - 36.000 kuna

- Filleri za obraze i usta - 29.000 kuna



- Uklanjanje sala s obraza - 22.000 kuna

- Podizanje obrva - 21.000 kuna

- Smanjenje uši - 20.000 kuna

- Implantati za bradu - 15.000 kuna