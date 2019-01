Prošla pakao zbog umetaka u grudima: Htjela sam se ubiti...

Sreća zbog novih grudi nije dugo trajala. Melissa George (28), osobna trenerica i model iz Queenslanda u Australiji, godinama je trpjela bolove, osjećala strašan umor, a čak su joj se po glavi počele rojiti suicidalne misli. Vjerovala je da je to zbog implantata, ali liječnici su je uvjeravali kako je to nemoguće.

Nije mogla spavati, jesti, a imala je i probleme s disanjem. Liječnici su uporno tražili uzrok, ali nisu ga pronalazili. Čak su je htjeli proglasiti psihički bolesnom jer su vjerovali kako je s njom fizički zapravo sve u redu.

Njezine patnje počele su 2015. godine kada je povećala grudi. Tada nije znala niti je ikada čula da postoji - bolest implantata dojke (BII). Kaže da je godinama patila, a liječnici su joj se smijali.

Foto: mediadrumworld.com / Melissa George

Prisjetila se kako je došla na ideju da poveća grudi.

- Osjećala sam se sretno i zadovoljno svojim tijelom, ali željela sam biti poput drugih bikini modela koje imaju veće grudi. Nisam oklijevala jer sam mislila da će mi veće grudi pomoći u karijeri. Inače, jako pazim na zdravlje i pobornica sam prirodnih metoda, i ti implantati su bili jedina toksična stvar u mojem tijelu - ispričala je.

Na zahvatu je bila u veljači 2015. godine, a prvi simptomi pojavili su se sedam mjeseci kasnije. Bila je stalno umorna, bez obzira na to koliko je spavala. Postala je netolerantna prema nekim namirnicama i nekoliko puta je završila u bolnici zbog poteškoća sa disanjem, prenosi Daily Mail.

Foto: mediadrumworld.com / Melissa George

Osjećala je bolove u tijelu, nije se mogla fokusirati, gubila je pamćenje, kosa joj je postajala sve rjeđa. Pet puta je završila u bolnici zbog napadaja tjeskobe. Međutim, svako testiranje u bolnici bilo je negativno.

Kaže da je potrošila gotovo 10.000 dolara (oko 47.000 kuna) na razne stručnjake, ali sve što je od njih dobila bili su lijekovi čiji zadatak je bio umanjiti joj tegobe.

- Tri godine nakon stavljanja implantata bila sam u bolnici toliko puta da to ne mogu niti izbrojati - rekla je.

- Ljudi su me stalno ispitivali kako to da sam opet bolesna, što mi je itd. Ja sam se pak svako jutro budila i za mene je to već postalo normalno, i naučila sam živjeti s tim. Najteži simptomi bili su mi tjeskoba i depresija, uništili su mi život. Razmišljala sam čak o samoubojstvu. Mislila sam da ću poludjeti. Osjećala sam da mi se tijelo gasi, a nitko mi nije mogao pomoći. Moj um i tijelo preuzeli su toksični implantati - dodala je.

Svjetlo na kraju tunela ugledala je lani kada je na Facebooku pronašla grupu u kojoj su žene govorile o sličnim iskustvima nakon stavljanja umetaka u grudi. Shvatila je da nije luda i nije sama. Na kraju je dogovorila sa svojim liječnikom da joj iz prsa izvadi strana tijela. Bilo je to u prosincu 2018.

Foto: mediadrumworld.com / Melissa George

Kaže da se odmah počela osjećati bolje i zdravije.

- Imala sam sreće što je moj kirurg vjerovao da bolest implantata dojke postoji, iako možda nije službeno priznata. Ostalo osoblje u bolnici nikada nije čulo za tu bolest. Morala sam ih educirati o tome - ispričala je Melissa.

Sjeća se kako je čim se probudila iz narkoze mogla opet normalno disati. Mogla je duboko udahnuti. Oči joj više nisu bile natečene i žućkaste boje.

- Plakala sam od sreće - rekla je.

Godine nakon umetanja implantata ostavile su traga na njezinim društvenim odnosima kao i na karijeri. Godinama je bila stalno umorna i nezainteresirana pa je, kaže, izgubila mnogo prijatelja, posao te priliku za izgradnjom karijere.

Podijelila je svoju priču na Instagramu kako bi pomogla drugim ženama koje se nađu u sličnoj situaciji. Želi da se to prepozna i bude medicinski priznata bolest.

- Veličina dojki ne čini vas boljom osobom ili više ženom. To ne znači apsolutno ništa, ali, svi mi živimo u svijetu taštine, nažalost. Ovo iskustvo me je natjeralo da volim i cijenim sebe još više - rekla je.