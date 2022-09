Dok ne mlati protivnike u ringu, John Cena je svjetski rekorder u ispunjavanju želja djeci

Cena je započeo svoju karijeru u profesionalnom hrvanju 1999. godine i od tada je postao jedan od najpopularnijih sportaša svih vremena - 16 puta je osvojio svjetsko prvenstvo u WWE-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Ostala paralizirana

Često je prikazivan kao omiljeni lik publike i kao takav bio je zaštitno lice WWE-ove kampanje protiv zlostavljanja 'Budi zvijezda'.

Nakon tog projekta John je počeo surađivati sa zakladom 'Make-A-Wish' putem koje je ispunio prvu želju još 2002. godine. Deset godina kasnije Cena je ispunio Make-A-Wishovu 1000. želju obožavatelju po imenu Cardon.

Zaklada Make-A-Wish je neprofitna organizacija koja pomaže u ispunjavanju želja djece kojoj su dijagnosticirane teške bolesti.

Zaklada je fokusirana na djecu u dobi od dvije do 18 godina, a oni mogu odabrati susret sa slavnom osobom, odlazak na događaj ili čak pokloniti poklon nekom drugom, piše Guinness World Records.

Zaklada se često spominje u medijima, pa čak i u filmovima poput filma 'The Fault in Our Stars'.

Što se samog Cene tiče, on je najtraženiji celebrity. Nitko drugi nikada nije ispunio više od 200 želja u 42 godine postojanja Make-A-Wisha.

- Ako me ikad zatrebate za ovo, nije me briga što upravo radim, puštam to i uključujem se jer mislim da je to najbolja stvar na svijetu - rekao je.

- Jednostavno prestajem raditi što god taj tren radio i idem ostvariti nekome želju - rekao je Cena kada je ostvario 500-tu želja.

- Ako mogu ponuditi fantastično iskustvo, bit ću prvi u redu da odradim svoj dio - dodao je.

Kad dobiju priliku upoznati Johna, djeca se fotografiraju i druže sa svojim omiljenim hrvačem, a ponekad se odvaže i na malo hrvanja.

John kad ide ostvarivati djeci želje obično nosi jedan od svojih pojaseva prvaka. Osvojio je WWE prvenstvo čak 13 puta u karijeri, Svjetsko prvenstvo u teškoj kategoriji tri puta i prvenstvo Sjedinjenih Država pet puta.

Često se ostvarivanje želja snima za razne emisije, pogotovo kad slavne osobe idu iznenaditi djecu, ali jednom prilikom John Cena je i sam bio iznenađen kad su mu obožavatelji priredili iznenađenje sa zahvalnicama u kojima su mu opisali kako su njegovi postupci utjecali na njihov život.

Ostale slavne osobe koje isto putem zaklade ostvaruju djeci želje su Lady GaGa, Selena Gomez i Samuel L. Jackson.

Najčitaniji članci