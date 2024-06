'Dok sam na poslu, žena spava s drugima - to mi je dobar osjećaj'

Matt (37) je dopustio svojoj djevojci Zoe (32) da spava s drugim muškarcima dok je on na poslu te to ne smatra prevarom.

Matt je hodao sa Zoe tek nekoliko mjeseci kada joj je predložio da može spavati s drugim muškarcima, a iako bi taj zahtjev mogao izazvati napetost u većini veza, Matt inzistira da između njih dvoje zapravo postoji više povjerenja nego ikada.

Također tvrdi da se ne osjeća izostavljeno kada se njegova djevojka nađe s drugim muškarcima jer je uvijek otvorena s njima o statusu svoje veze, pa čak šalje slike i videa Mattu.

- Kad si pristala na to bio sam jako zadovoljan jer sam prije bio prevaren, pa sam sada jako sretan što sam našao nekoga tko me neće varati iza leđa. Čak mi šaljete slike i video zapise. Na kraju sam zapravo u to uključen i praktično pa imam i vlastitu amatersku pornografiju - rekao je Matt Zoe u YouTube seriji Love Don't Judge.

Matt je priznao da ponekad osjeća ljubomoru na druge muškarce s kojima Zoe spava, ali zapravo vjeruje da je ljubomora lijep osjećaj jer zna da će Zoe na kraju doći kući k njemu.

- Ne kažem da nikad nisam ljubomoran. No to je poprilično lijep osjećaj jer na kraju dana znaš da si uključen u to i da će se ona vratiti kući - kaže.

U videu je par iz Ujedinjenog Kraljevstva također otkrio da otkako je Zoe počela spavati s drugim muškarcima da je i ona predložila Mattu da učini istu stvar s drugim ženama.

Sada par zajedno ide u svingerske klubove gdje oboje spavaju s drugim ljudima. I premda izvana situacija izgleda bizarno, par ne može biti zaljubljeniji – a njihovo povjerenje jedno u drugo nikad nije bilo veće.

- Mnogi ljudi misle da je to oblik varanja, ali nije jer ja ne radim ništa iza Mattovih leđa - kaže Zoe.

- Ne skrivamo ništa jedan od drugoga, uopće, jer nema potrebe. Kao što sam rekao, postoji više povjerenja u ovoj vezi nego što sam imao sa svim ostalima - dodao je Matt, piše Mirror.