Dokazali: Mame doista znaju i osjećaju kad je dijete bolesno

Reagirajte ako vam unutarnji osjećaj govori nešto, kažu znanstvenici majkama. Kod mališana najčešće su respiratorne infekcije, a svaka se bolest može zakomplicirati ako se ne reagira na vrijeme

<p>Posumnja li majka da joj se dijete razboljelo, najčešće je u pravu, pokazali su rezultati studije Sveučilišta Texas - zato liječnici poručuju mamama: vjerujte instinktu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Odgoj bez mobitela</strong></p><p>- Razlog tome je velika povezanost između roditelja i djeteta, a budući da su tijekom odrastanja sudjelovali u liječenju mnogih bolesti, lako im je prepoznati promjene dječjeg ponašanja - objasnio je Matthew Thompson, voditelj studije.</p><p>Upale dišnih puteva jedne su od najčešćih bolesti zbog kojih roditelji traže savjet liječnika, a promatranjem djeteta uočavaju se znakovi bolesti ili pogoršanja. Treba obratiti pozornost na: bol u uhu ili grlu, ubrzano ili otežano disanje, kašalj, grčeve ili osip.</p><p>Ako je dijete blijedo ili koža ima sivkast ton, najbolje je posjetiti liječnika, a pomaže i mjerenje pulsa na zapešću, na sredini vanjske strane vrata ili na sljepoočnici. Prosječni broj otkucaja u minuti u dobi do dva mjeseca je od 120 do 140, kod dojenčadi od 100 do 200, u predškolskoj dobi od 80 do 100, a kod školaraca od 80 do 100 u minuti. Ubrzanje tog ritma može svjedočiti o promijenjenom zdravstvenom stanju ili pak skoroj epizodi povećanja temperature.</p><h2>Ne paničarite kod temperature</h2><p>Blago povišenu temperaturu nije potrebno skidati jer pomaže organizmu u borbi protiv infekcija. Najčešći razlozi za pojavljivanja temperature su virusna ili bakterijska infekcija te rast zubi jer dijete u toj fazi stavlja igračke u usta - a tako i bakterije. </p><p>Dječja vrućica većinom je bezazlena i samo u jedan posto upućuje na ozbiljnu bolest, pokazala je studija njemačkog Instituta za kvalitetno i učinkovito liječenje (IQWiG). No ako dijete mlađe od tri mjeseca ima temperaturu iznad 38 stupnjeva, treba ga odvesti liječniku, a djeca između tri i šest mjeseci ne bi smjela imati temperaturu višu od 39. Neprekidni plač, teško buđenje, bolovi u trbuhu također su alarm za odlazak liječniku. </p>