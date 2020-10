Iz Klinike 'Dr. Fran Mihaljević': Povećava se broj oboljele djece

<p>Zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", doktor <strong>Zoran Barušić</strong> kazao je da je u ovom trenutku u Klinici hospitalizirano ukupno 85 bolesnika, a od toga je 14 pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja. Dodao je kako je od četrnaest bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja njih deset na respiratoru, dok su četiri pacijenta na visokim protocima kisika te postoji mogućnost da i oni završe na respiratoru.</p><p>- Simptomi bolesnika su različiti, ali čim se hospitaliziraju postoje određene indikacije teže kliničke slike. Takvi pacijenti u većini slučajeva imaju već neke bolesti u "podlozi" koje čine to stanje još i težim te svakako zahtijevaju nadomjestak kisika - izjavio je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/671001/dr-barusic-povecan-broj-oboljele-djece" target="_blank">HRT</a>.<br/> <br/> Barušić je rekao kako bolesnici zaraženi korona virus najčešće imaju simptome zahvaćanja dišnog trakta te je to i razlog pogoršanja stanja pacijenta.</p><p><br/> <br/> - U ovom trenutku u Klinici Fran Mihaljević prosjek godina pacijenata oko 62 godine, no posljednjih tjedana je povećan broj bolesnika mlađe populacije. Povećava se broj oboljele djece, no u odnosu na odrasle, djeca imaju puno blažu kliničku sliku te ih se rjeđe hospitalizira - poručio je.</p>