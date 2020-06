Psi su pametniji nego što mislimo: Znaju i lagati

Vlasnik psa koji se nedavno iznenadio uvidjevši da je njegov pas možda lagao drugoga da mu uzme svoju lopticu, izazvao je brojne komentare drugih vlasnika koji kažu kako i njihovi psi to čine

<p>Vlasnik jednog psa na Redditu je napisao kako se nedavno uvjerio da njegov ljubimac laže drugom psu, kako bi ga naveo na krivi trag tijekom igre u parku, na što je odgovorilo mnoštvo drugih vlasnika, koji su rekli da njihovi ljubimci rade isto.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Psi komuniciraju na znakovnom jeziku</p><p>Naime, kad su nedavno bili u parku za pse, njegov je ljubimac izveo majstorsku pseću podvalu, što pokazuje da su psi vjerojatno puno pametniji nego što to mislimo. </p><p>Dok su se igrali s drugim psima u parku, jedan je pas - a vlasnik ga je nazvao Richard - njegovom ljubimcu oteo lopticu. On kao da se na trenutak zamislio, pa se okrenuo i dohvatio štap. Počeo se entuzijastično igrati s njim, skačući veselo, kako to inače ni sa svojim igračkama ne radi. To je privuklo onog drugog psa </p><p>- Nakon 20 sekundi takve igre, Richard je primijetio ovu naizgled fantastičnu igračku i počeo se zanimati za nju. Uzeo je štap, a moj pas ga je bez oklijevanja ostavio i otišao po lopticu. Na kraju je i Richard shvatio da je dobio nešto što ni jedan od njih zapravo ne želi. Je li moj pas upravo slagao Richarda? - piše vlasnik.</p><p>Većina komentara potvrdila je da je to sigurno tako.</p><p>- Oba su moja psa smislila isti trik: Ako drugi ima neku igračku ili štap koji žele, gledat će kroz prozor i uzbuđeno lajati. Kada taj drugi pas ispusti ono što je držao, kako bi se pridružio lajanju, moj veliki debeli lažljivac odmah ide po igračku - napisao je jedan komentator.</p><p>Drugi je odgovorio: 'Poznavao sam labradora koji bi se pretvarao da je netko na ulaznim vratima, lajao i uzbudio se. Kad je drugi pas ustao da to provjeri, ukrao bi mu mjesto na jastuku'. </p>