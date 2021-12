Bez obzira pripremate li se za blagdansku zabavu ili ste upravo saznali da vam prijatelji dolaze za nekoliko sati, evo nekoliko savjeta kako vaš dom u nekoliko jednostavnih koraka može zablistati. Prvo očistite mjesto gdje bi prvo mogli primijetiti nered kao što je kuhinja, kupaonica ili dnevna soba. Zatim dodajte malo zelenila ili svježeg cvijeća. Vaš će dom u tren oka postati ugodno mjesto kojeg će svi gosti obožavati.

1. Uklonite nered u kuhinji

Prvi korak: očistite kuhinjski pult. Čak i ako nemate vremena oribati ploču za kuhanje ili oprati posuđe iz sudopera, čista radna površina ostavit će dojam da je vaša kuhinja uredna i organizirana. Za početak uklonite sve sa pulta, a zatim ga obrišite višenamjenskim sprejom za čišćenje kako biste uklonili prljavštinu i mrvice.

Zatim isprobajte trik s pladnjem - uzmite ukrasni pladanj (srebrni ili zlatni) i na njega stavite nekoliko svijeća, mirisne štapiće, možete i vaše omiljene začine ili omiljeni pribor za kuhanje. Pladanj će vašoj kuhinji dati dozu elegancije i modernosti, a na njemu će vaše omiljene stvari biti na jednom mjestu.

2. Uljepšajte kauč

Uljepšavanje kauča jednostavan je način da cijela soba izgleda čišće. Ako imate kućnog ljubimca koji pušta dlake, nikako nemojte zaboraviti očistite dlake - za to vam je najbolje uzeti valjak za dlačice. Osim dlačica, to će ukloniti i mrvice. Posložite dekice da to sve izgleda lijepo i uredno i nikako ne zaboravite lijepo posložiti jastuke. Ako imate vremena možete promijeniti jastučnice i staviti čiste ili ako imate jastučnice posebno za goste.

3. Brzo očistite kupaonicu

Wc školjka i umivaonik vam trebaju biti čisti. To ne smijete nikako zaboraviti. No neposredno prije nego što se gosti pojave, zamijenite stare ručnike za svježe i postavite novi otirač nakon kupanja. Sve treba biti čisto i svježe. Obrišite zrcalo i provjerite imate li dovoljno toaletnog papira. Bilo bi dobro u kupaonicu postaviti osvježivač zraka ili mirisne štapiće kako bi kupaona uvijek mirisala.

4. Dodajte svježe cvijeće

Cvijeće ne mora biti skupo. Bitno je da kupite neko svježe cvijeće i kvalitetno kojeg možete pronaći u lokalnoj cvjećarnici ili trgovini. Postavite cvijeće u vazu i stavite ga na stol u kuhinju/blagovaonu ili u dnevni boravak. Vazu s visokim cvijećem možete staviti i u kupaonicu.

5. Prigušite svjetla

Kako bi vaš dom bio spreman za zabavu i svečano ozračje prigušite svjetla. Gotovo svaku stolnu svjetiljku možete prigušiti pomoću prigušivača. Zapalite nekoliko svijeća i postavite ih na mjesta gdje ih možete držati na oku i gdje ih gosti neće srušiti, piše Real Simple.