Dom Mattea Cetinskog: Od žice za kokošinjac složio sam luster

U domu Mattea Cetinskog (45) u Rovinju sve odiše njegovom osobnošću, a svaki kutak stana nosi njegov dizajnerski potpis. Nekadašnji glazbenik koji se 90-tih godina proslavio albumom "Arrivederci signorina", danas je uspješni dizajner interijera. Ugostio nas je u svom domu od 40-tak četvornih metara. Da manji prostor može uz puno ljubavi, truda i dobrih ideja zasjati, pokazao nam je kroz brojne detalje u stanu.

Pitanje se nametnulo samo od sebe, pa smo htjeli doznati može li se danas stvoriti lijepa vlastita oaza mira uz malo truda i novca?

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL - Naravno da se može. Po mom iskustvu, kada je manji budžet na kraju prostor ispadne još i bolji. Sa većim budžetom ljudi idu u krajnost ili kupe što im se prvo svidi, pa ne razmišljaju toliko koliko kada su primorani paziti na budžet. Snalaženje najčešće dovede do originalnijih rješenja. Za mene ne postoji to da je nešto ‘in’. Ljudi se hvataju za ‘in’ stvari kako bi bili sigurniji da neće pogriješiti. Ali to ne ide tako. Izbore diktiraju i opravdavaju razni elementi poput primjerice konteksta u kojem se prostor nalazi. Nije isto jeste li na moru ili kontinentu, u Africi ili u Nizozemskoj, u novoj zgradi ili u seoskoj kući... Osim konteksta, za mene je najbitniji element osoba čiji je prostor. Prostor mora oslikavati osobu koja tu živi. Moja filozofija je da je dobro uređen prostor prvenstveno slika osobe koja u njemu živi dovedena na najbolju moguću razinu - rekao je Matteo.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Mnogi danas pribjegavaju okretanju namještaja na određeno mjesto radi primjerice "boljeg spavanja", ili "privlačenja blagostanja". Matteo nije opterećen tim filozofijama ali ako klijent to zahtjeva,on se uvijek prilagodi.

- Osobno će mi više smetati ako je krevet loše pozicioniran prema prostoriji nego prema kompasu. No, ako se poklopi da je uzglavlje prema sjeveru ujedno i najbolje rješenje, tad sam još sretniji. Najluđe iskustvo sam imao u Los Angelesu uređujući prostor za klijenta koji je vegan. Svaka kožnata fotelja morala je biti od životinje koja je umrla prirodnom smrću, koralji su morali biti nađeni na plaži a ne ulovljeni u moru, a rogovi su morali biti nađeni u šumi nakon što su ispali sa životinje prirodnim putem.Bilo je komplicirano ali i zabavno ispuniti sve te kriterije - prisjetio se.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Matteo kaže da je kroz godine mijenjao prostore, a svaki je izgledao drugačije. Uređivao ih je shodno kontekstu u kojem su se nalazili.

- Moderan stan koji imam u Zagrebu uređen je na jedan način, a kuća u selu na drugi. Ne razumijem dizajnere interijera koji nameću jedan stil u sve prostore. To je greška a i govori o tome da su limitirani. Često će to zvati svojim 'potpisom' ali zapravo igraju na sigurno i rade ono što su usavršili kroz godine. Meni bi to bilo dosadno, a dosada me ubija. Najveća draž ovog posla što je za mene svaki projekt različit. Svaki klijent i svaki prostor pričaju svoju priču. Tako je teže, i potroši se puno više vremena jer morate dobro upoznati osobu za koju radite, ali meni je to jedini ispravan način - kazao je.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Dodao je da se prostor može urediti u predivnom mediteranskom stilu, ali ako se stan nalazi primjerice "usred Moskve", taj mediteranski stil će izgledati kičasto.

- Što se vizualnog dijela tiče ja sam individualist i anarhist. Nema pravila. Ako je čovjek zadovoljan u prostoru, onda nije pogriješio. Prostorno uređenje je emocionalna stvar. Kad uđete u prostor on utječe na vaše raspoloženje. Ako je raspoloženje pozitivno, onda je prostor i stil sasvim u redu. Ono što može biti krivo je praktični dio. Ako ste napravili prostor koji u praksi nije praktičan, to je krivo. Važno je vidjeti je li osoba koja uređuje prostor pristalica druženja ili je osoba koja drži dom zatvoren za sebe,te gdje će se najčešće kretati i boraviti.Uživa li u kuhanju ili ne kuha.Sve je to bitno kako bi se uredio prostor po mjeri klijenta - kazao je.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Njegov ukusno uređeni stan u Rovinju upravo je onakav kakav je zamislio. U stanu od 40-tak kvadrata ima visoki strop, pa to daje dojam većeg prostora.

- Moj dom u Zagrebu ima stotinjak kvadrata i sasvim je drugačije uređen. U životu sam vidio predivne male stanove i predivne velike stanove,ali isto tako i loše uređene stanove svih veličina,pa smatram da veličina nije bitna - našalio se.

Dodao je da jedina stvar koju svima kaže je da paze sa kupnjom kauča.

- Kauč modernih linija danas najčešće ima vrlo niska leđa, a to ubija komoditet kada u njega sjednete.Ljudi često griješe kada izaberu garnituru u obliku slova 'L' misleći kako će imati više sjedećih mjesta. Nije točno. Jednak broj ljudi sjede na trosjedu kao i na kauču u obliku slova 'L' - objasnio je.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Kada je riječ o uređenju kupatila savjetuje da se pazi s bojama pločica jer se ne mijenjaju često. Uvijek preporučuje da za fiksne stvari poput podova, zidova ili pločica ljudi biraju one koje im neće brzo dosaditi. Pametnije je koristiti neutralnije tonove, a potom naglasak staviti na detalje poput jastuka, zavjesa, vaza... Na pitanje kako dobiti vizualno veći prostor istaknuo je da je najveća zabluda ta da manji broj stvari znači veći prostor.

- To je netočno. Ako su dobro raspoređene, stvari daju dojam većeg prostora. Ako ste ikada ušli u prostor koji je prazan, te ste ga potom vidjeli sa namještajem, sigurno ste se iznenadili koliko veće izgleda sa namještajem. To je zato što on daje tu treću dimenziju i stvara dojam dubine u prostoru. Ljudi također misle da tamni zidovi zatvaraju prostor. Netočno.Ako imate tamne zidove pa na njih stavite dobre slike, zapravo će se prostor činiti širim jer tamni zidovi stvaraju osjećaj dubine. Ipak,treba paziti da se ne izgubi svjetlost - preporučio je.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL U svom domu daje naglasak na detaljima jer njih se može mijenjati kada dosade.

- Treba paziti da ih ne kupite odjednom i na istom mjestu jer vam prostor onda izgleda kao izlog tog dućana. Idealno bi bilo da su detalji što osobniji i da ih se sakuplja s vremenom. Sve predmete sam donio sa putovanja i nešto mi znače.U Rovinju imam dosta kamenja.To su mi i najdraži predmeti jer je svaki kamen uspomena. Ubrani su u nekom lijepom trenutku,pa tako imam kamen koji sam našao u Central Parku u New Yorku, drugi je iz Petre u Jordanu, treći iz Grčke.. Dom je za mene najbitniji jer tu nalazim mir. Kroz godine studiranja sam se puno selio po svijetu ali prva stvar koju sam napravio u svakom gradu je bila da uredim prostor kako bi se osjećao mirno i sigurno - naglasio je Matteo čiji rad možete pratiti na Instagramu @matteo.cetinski.design.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Spomenuo je i nekoliko praktičnih rješenja kako s nekoliko "jeftinih" detalja urediti prostor.

LUSTER OD ŽICE

Jednostavno sam kupio metar i pol žice za ograđivanje kokošinjca i oblikovao je u kuglu te posprejao u bijelo. Provukao sam žicu, grlo i žarulju i sada je to luster.

TABURE OD KONOPCA

Ostalo mi je konopca od jednog projekta. Zamotao sam ga u krug i fiksirao te na njega jednostavno bacio tri jastuka.

LIST PALME

Dekorativno i originalno a košta nula kuna. Uzeo sam od susjeda kad je rezao palmu. Možete je ofarbati bijelim sprejom. Imao sam jednu takvu ali su mi je prijatelji uzeli sebi.

SUHA LAVANDA i ŠAŠ

Suha lavanda izgleda super a ujedno miriše. I šaš izgleda dekorativno. Napravio sam trajni aranžman koji imam više od godinu dana.

ZDJELA SA SUHIM DRVCIMA S PLAŽE

Izgleda dekorativno a ne košta ništa.

STARI TELEVIZOR

Televizor od bake i djeda služi kao stolić.

