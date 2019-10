Nemojte bacati talog od kave, iskoristite ga na ovih 11 načina

Umjesto da ostatke kave bacite u smeće, pokušajte ih čuvati kako biste učinili nešto puno smislenije, piše Mashed.

1. Tjera mrave, insekte i komarce

Ako ne volite da vas komarci grizu dok sjedite u dvorištu ili na trijemu, razmislite u odličnom kućnom pripravku kojeg možete napraviti sami od taloga kave. Studija iz 2015. godine pokazala je da komarce ne tjera samo miris kave, nego im ozbiljno može naštetiti. To uključuje i prijenosnike zaraznih bolesti poput Dengue groznice i slično.

Foto: Dreamstime

Ženke komaraca ne žele snijeti jajašca u vodu koja sadrži talog kave, a ako to ipak učine, larve koje nastaju ne razvijaju se normalno. Rezultat je smanjenje populacije komaraca. No kava nije samo repelent za komarce. Učinkovito će od vašeg doma otjerati mrave, ose i druge insekte koji pokušavaju pojesti povrće koje raste u vašem vrtu.

Ako gredice s povrćem omeđite svježim talogom od kave, bube mu više neće prilaziti, a vi niste koristili štetne insekticide.

2. Iskoristite za kompost

Ako ste razmišljali kako pomoći okolišu, a istovremeno smanjiti količinu smeća koje proizvodite, odličan početak je kompostiranje. Kompostiranje je laički rečeno samo skupljanje raspadajuće organske tvari, a ona može uključivati lišće, ljuske jaja, koru voća i povrća i još puno toga. Tijekom vremena ti se organski materijali razgrađuju, a kad se to dogodi, pretvaraju se u gnojivo bogato nutrijentima koje možete iskoristiti kako biste proizveli novu organsku tvar, nove biljke.

Sudeći prema studijama, talog od kave mogao bi biti najvažniji dio tog procesa. Kada se kava umiješa u kompost, a osobito ako su u njemu crvi i gliste, kompost postaje bogatiji nutrijentima. Kava pomaže u razgradnji organskih materijala koji postaju još bogatije gnojivo iz kojeg rastu još kvalitetnije biljke. Umjesto da bacite ostatke kave, stavite ga u kantu za kompost i vrt će vam biti zahvalan.

Foto: 279photo

3. Napravite sapun za piling

Iako sapuni iz kućne radinosti često sadrže bijeli ili smeđi šećer za eksfolijaciju, isti učinak ima i mljevena kava. I dok šećeri samo skidaju mrtve stanice, talog kave ima veća zrna pa time može biti učinkovitiji. Proces izrade je jednostavan.

Za pola kilograma sapuna treba jedna čajna žličica kave, piše SoapQueen.

Najjednostavniji je sapun koji se topi prilikom izrade, a to znači da kupite sapun koji želite, otopite ga i dodate mu osušeni talog kave. Promiješajte, a zatim prelijte u kalupe po vlastitoj želji. Kad se sapun stvrdne, biti će prepun prirodnih sastavnica za piling, a usto će mirisati na jutra i svježinu. To može biti odlična ideja za božićne darove koje ste sami izradili.

4. Očistite posuđe

Mljevena zrna kave također su odlična za čišćenje prljavog posuđa. Stranica Ground to ground savjetuje da osušite talog na zraku, a zatim ga pospete po posuđu od nehrđajućeg čelika. Potom uzmite tkaninu te uz lagani pritisak otklonite prljavštinu. Abrazivna svojstva mljevene kave pomoći će da čišćenje prođe brzo i bezbolno.

Foto: Dreamstime

Ova je metoda osobito učinkovita kod tava koje imaju mrlje ili se hrana toliko zapekla da se više ne može oprati. Iako vlažan talog također djeluje, najbolje ga je koristiti kad su se zrnca potpuno osušila.

5. Riješite se neugodnih mirisa

Jela koja pripremamo s dodatkom luka ili češnjaka vrlo su ukusna, no iako miris koji ostavlja kuhanje poziva na jelo, ima i negativnih strana. Primjerice, režući luk i češnjak možete zaplakati, a ruke će vam poprimiti neugodan miris bez obzira koliko ih puta isprali nakon sjeckanja.

Foto: Dreamstime

U takvim situacijama iskoristite talog kave. Postupak je jednostavan - zagrabite punu šaku taloga i dobro ga utrljajte u prste i ispod noktiju sve dok neugodan miris luka ne nestane. Tada isperite ruke i one bi trebale odlično mirisati.

6. Uklonite miris iz tenisica

Bez obzira jeste li muško ili žensko, maleni ili veliki, mišićavi ili ne, svačije tenisice za teretanu ubrzo dobiju neugodan miris. Uglavnom ga osjetite kad ste kod kuće i izujete se, no ima situacija kada taj miris osjete i ljudi oko vas. I što onda može učiniti netko kome smrde noge? Studija koju je objavio časopis Journal of Hazardous Materials navodi da talog kave fantastično neutralizira mirise. On će upiti i eliminirati neugodan miris i stoga se može koristiti u cipelama.

Foto: 123RF

Razlog neugodnog mirisa nogu je razvoj bakterija koje vole vlažna i topla mjesta, poput onog u vašim tenisicama. Kako biste ubili bakterije, napunite filter za kavu ili običnu najlonsku čarapu talogom koji vam ostane nakon kuhanja kave i nagurajte to u tenisicu. Ostavite ondje do dva dana, odnosno 48 sati. I gotovo! Vaše su tenisice svježe i u njima opet možete bezbrižno trčati bez da ljudi upadljivo šmrcaju oko vas.

7. Otjerajte mačku iz povrtnjaka

Koliko god voljeli svoju mačku, nema ništa slatko u trenutku kad ona vaš vrt koristi kao svoj zahod. Mačke obožavaju obavljati nuždu u vrtu i dok postoje životinje čija je stolica dobra za vrt poput konjske ili kravlje balege, mačja kakica je odličan način da ubijete povrće i učinite ga nejestivim. Mačja stolica sadrži toksine, a to ne želite blizu svog povrća.

Foto: Dreamstime

Dodatno, i pojedine biljke mogu biti otrovne za mačke, pa je stoga najbolje dlakavce držati podalje od vrta. Nemate staklenik? Nema veze, pomaže i talog kave koji ćete raspršiti oko područja na kojem ne želite vidjeti mačke. One ne podnose taj miris, pa će se okrenuti u drugom smjeru.

8. Uklonite vonj iz hladnjaka

Znanost je već mnogo puta dokazala da je kava odličan eliminator neugodnih mirisa, a to vrijedi i za mirise koji dopiru iz vašeg hladnjaka ili zamrzivača. Postupak je jednostavan, a sve što vam treba već imate u kuhinji.

Čarapu ili plastičnu vrećicu napunite vlažnim talogom kave i postavite to u otvorenu zdjelu. Zdjelu stavite u hladnjak. Uskoro će tekućina ispariti, a u hladnjaku će umjesto neugodnog smrada ostati samo ugodan miris kave. Proces će potrajati nekoliko dana.

9. Uzgojite crve za ribolov

Kompostiranje organskog otpada pomaže u uzgoju gnojiva za vrt, ali može omogućiti i razvoj crva koji vam trebaju za ribolov. Stručnjaci sa Sveučilišta Cornell tvrde da sloj taloga kave u kanti za kompost pomaže privući crve koji jedu više vrsta hrane, uključujući i mljevena zrna kave.

Foto: Dreamstime

Takvo tlo obogaćeno kavom omogućuje im brže probavljanje te stvaranje više otpada obogaćenog nutrijentima. Crvi rastu ubrzano, a to će privući velike, gladne ribe kad ih jednom stavite na udicu. Stoga, ako i nemate vrt, kompostiranje može pomoći kod drugih hobija.

10. Smanjite celulit

Svi bi se u svojoj koži trebali osjećati ugodno, no kad je riječ o celulitu, svi smo skloniji uzrečici "manje je više". Celulita se teško riješiti, a 90 posto žena se s njim bori tijekom života. Iako on nije razlog za sram ili brigu, većina žena želi ga se riješiti. Riječ je o masnim naslagama koje guraju kolagen ispod kože stvarajući tako udubine i efekt narančine kore na koži.

Uz ostatke kave, možete se riješiti i celulita.

Foto: Dreamstime

Naime, kofein dokazano smanjuje celulit pojačavajući cirkulaciju i razbijajući masne naslage pod kožom. To vodi do glatke kože. Odličan je lagani piling kojeg ćete napraviti od mljevene kave i kokosova ulja, piše Elle. Piling je najbolji pod tušem kako ne biste zaprljali druge prostorije. Neka to postane dio vaše rutine prilikom tuširanja. Mješavinu kave i kokosova ulja lagano utrljajte u kožu kružnim pokretima. Isperite i ponovite kod sljedećeg tuširanja.

11. Potaknite rast kose

Znanstvenici su dokazali da kofein pomaže potaknuti rast kose. Studija u kojoj su kofein nanosili na glavu ljudi s alopecijom pokazala je da je ojačao korijen kose, produljio se period rasta kose i u konačnici je tretirano područje proizvodilo više keratina koji potiče rast kose. Efekt je bio gotovo trenutačan, a trajao je više od 120 do 190 sati.

Foto: Dreamstime

Takva je kosa rasla brže i više od kose koju nisu tretirali. Isti eksperiment možete provesti i kod kuće stvarajući gustu pastu od mljevene kave i ulja po vašem izboru. Mješavinu utrljajte u korijen kose i držite do 10 minuta, a zatim isperite. Kosu potom operite svojim uobičajenim šamponom.

