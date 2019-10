Prema hodu, pisanju i rukopisu možete pročitati osobnost ljudi

Svakodnevne navike obavljanja uobičajenih zadataka u životu mogu puno reći o vašoj osobnosti. Stisak ruke, modni odabir i način na koji hodate samo su neki od njih.

1. Strana na koju postavljate toaletni papir

Svatko ima svoj način, no terapeutkinja dr. Gilda Carle tvrdi da okrenutost role papira prema gore ili dole može puno reći o vašoj osobnosti. Anketirala je 2000 muškaraca i žena s pitanjem vješaju li svoj toaletni papir na kukicu tako da se odmotava s gornje ili donje strane. U upitniku su morali odgovoriti koliko su u svojim prethodnim vezama bili asertivni, odnosno koliko su se zauzimali za sebe na skali od 1 do 10. Rezultati su pokazali da su oni koji preferiraju metodu okretanja papira prema gore bili dominantni, dok su

oni koji ga okreću prema dolje skloniji pokoravanju.

2. Izbor cipela

Studija objavljena u časopisu 'Journal of Research in Personality' kaže da možete otkriti nečiju osobnost prema odabiru obuće. Volonteri su poslali fotografije svojih cipela, a zatim su ispunili upitnik o svojim osobinama. Druga skupina promatrala je fotografije i zatim opisala osobnost onoga tko ih nosi - i bili su nevjerojatno precizni. Procijenili su starost, zaradu i privrženost, a procjena se temeljila samo na cipelama. Njihovi rezultati pokazali su da su ljudi koji nose udobne cipele ugodni. Čizme do gležnjeva uglavnom nose agresivniji. Nošenje neudobnih cipela povezano je s mirnoćom, dok su oni s novom i dobro održavanom obućom tjeskobniji i ovisniji o drugima.

3. Hod

Stručnjakinja za govor tijela Patti Wood kaže da hod otkriva osobnost. Ako vam je težina obično naprijed i brže hodate, vrlo ste produktivni i logični. Ljudi vam se dive zbog toga, ali možda ponekad ispadate hladni i natjecateljski nastrojeni. Ako hodate s prsima prema naprijed, ramenima unatrag i glavom visoko podignutom (što je uobičajeno kod mnogih političara i slavnih osoba), zabavni ste, karizmatični i društveno vješti. Ako vam je težina tijela u ravnini, a ne naprijed ili natrag, više ste usredotočeni na svoj privatni život nego na karijeru. Dobro funkcionirate kod grupnog rada, ali vas to može omesti. Ako vam je težina na nožnim prstima, a očima gledate u pod, vjerojatno ste introvertirani i pristojni.

4. Rukovanje

Studija objavljena u časopisu 'Personality and Social Psychology' otkrila je da je stisak ruke važan prvi dojam. U eksperimentu, suci su procijenili osam karakteristika stiska ruke: jačinu, temperaturu, suhoću, čvrstoću, trajanje, energičnost, teksturu i kontakt očima. Sudionici s čvršćim rukovanjem opisani su kao emocionalno izraženiji, otvoreniji i pozitivniji od ostalih. Oni s labavijim stiskom klasificirani su kao stidljiviji i neurotičniji. Zaključeno je da su sudionici sa čvršćim stiskom samouvjereniji i manje zabrinuti.

5. Način na koji pišete e-mail

Postoji veza između sadržaja i načina na koji pišete drugima i osobnosti. Narcisoidni ljudi više koriste riječi 'ja' i 'moje'. Ekstroverti su obično ležerniji i razgovaraju o stvarima vezanima za zabavu, poput glazbe i tuluma. Stvar je i u načinu pisanja. Odsustvo pogrešaka znak je perfekcionizma i potencijalnih opsesija, dok loša gramatika ukazuje na nižu razinu IQ-a i akademske inteligencije. Dugački mejlovi odražavaju energiju i temeljitost.

6. Loše navike

Ljudi koji stalno diraju kosu ili grizu nokte ili usne skloni su perfekcionizmu, a njihovi postupci rezultat su pokušaja ubijanja dosade, nervoze i nezadovoljstva. Budući da je bolje raditi nešto umjesto ničega, ovakva ponavljajuća ponašanja za njih su na neki način utjeha.

7. Točnost i poštivanje dogovora

Studija objavljena u časopisu 'Journal of Research in Personality' kaže da je točnost pozitivna osobina pozitivnih osobina karaktera. U istraživanju, sudionici su procijenili svoje karaktere kod kuće pa su ih tražili da dođu u laboratoriji. Analizirajući vrijeme dolaska sudionika, otkrili su kako su precizni ljudi bili savjesniji i susretljiviji. Oni koji su kasnili skloniji su popuštanju.

8. Prehrambene navike

Ponašanje je povezano s hranom te nam puno govori o nečijoj osobnosti. Oni koji sporo jedu vole kontrolu, dok oni koji jedu brzo su obično ambiciozni i nestrpljivi. Avanturisti vole uzbuđenja i rizik, a izbirljivi će pokazati anksioznost i neurotičnost. Ako ste netko tko voli odvajati sastojke na tanjuru, u svom svakodnevnom životu vrlo ste oprezni i detaljno orijentirani.

9. Kupovina

Želite nekoga bolje upoznati? Odvedite ga u šoping! Postoje dvije vrste potrošača: tražitelj značenja i njegov neprijatelj. Prvi će dobro proučiti svaki artikl prije kupnje i obići cijelu trgovinu, dok će drugi kupiti bez puno razmišljanja. Prva osobnost traži analizu detalja do srži u svakodnevnom životu, dok drugog zanimaju samo osnovne informacije.

10. Način snimanja selfija

Vaši Instagram ili Facebook profili puno govore o vama. Ugodniji ljudi skloniji su snimati selfije odozdo. Savjesni će rjeđe u pozadini otkriti privatan prostor. Ljudi koji pokazuju pozitivne izraze lica poput osmijeha otvoreniji su za nova iskustva, dok se 'duckface' povezuje s neurotičnom osobnošću.

11. Rukopis

Ljudi koji pišu velika slova traže pažnju, dok su oni s malim rukopisom introvertirani i koncentriraniji. Pisanje uz blagi nagib znači da ste susretljivi i impulzivniji. Lijevi nagib znači da ste rezervirani i individualisti. Bez nagiba označava da ste logični i pragmatični. Rukopis s jačim pritiskom ukazuje na to da ste emotivniji i i brže reagirate, ali slabiji pritisak podrazumijeva lakoću i sposobnost promjene.

12. Način nošenja torbe

Nošenje torbice na pregibu između nadlaktice i podlaktice znači da držite do sebe i stavljate veliki naglasak na društveni status. Nošenje torbe preko tijela označava da vam je važna sigurnost i praktičnost. Ruksak na leđima povezuje se sa samostalnošću, a torba u rukama s dominacijom i učinkovitošću, piše Reader's Digest.

