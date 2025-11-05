Obavijesti

Dom više nije muzej za sliku na Instagramu, sada se u njemu samo uživa do besvjesti...

Dom više nije muzej za sliku na Instagramu, sada se u njemu samo uživa do besvjesti...
Interijeri 2026. bit će eksplozija boja, topline i osobnog stila. Zaboravite minimalizam i uvedite nove boje u svoj dom te napokon u njima uživajte, poručuju dizajneri. Domovi se sada uređuju za sebe...

Ako je 2025. bila godina povratka boja, tekstura i osobnosti, 2026. će biti godina u kojoj interijeri dišu punim plućima. Minimalizam? Ma, on je već spakirao kofere. Novi trendovi u uređenju doma slave život, toplinu, udobnost i sve ono što čini da se osjećamo domaće. Nakon godina sterilnih bijelih zidova i namještaja bez duše, svijet interijera konačno se odvažio reći "da" igri bojama. Najveći trend 2025. bio je "prelijevanje" boja preko svih površina, a čini se da će i 2026. taj sklad nijansama samo ojačati. Riječ je o tehnici u kojoj se cijela prostorija - zidovi, strop, pa čak i vrata - odijevaju u istu boju, stvarajući monokromatski, ali itekako moćan efekt.

