Jačajte imunitet kod kuće: Ova četiri napitka vrijedi isprobati

S dolaskom hladnijih dana na jelovnik se ponovno vraćaju đumbir, limun, naranče i med. Iako nijedan napitak ne može čarobno spriječiti prehladu, pravilna prehrana i dovoljan unos važnih vitamina i minerala mogu biti dio brige o imunitetu. Među nutrijentima koji doprinose njegovom normalnom funkcioniranju posebno se izdvajaju vitamini A, C, D i E te cink i selen.

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Pokretanje videa... 00:57 Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade. Osim toga, limun ubrzava razgradnju masti i snižava masnoću u krvi. | Video: what'supcams/screenshot

Ako vam tijekom jeseni odgovaraju lagani voćni napitci ili nešto toplo za zagrijavanje, ove jednostavne kombinacije možete bez puno truda pripremiti kod kuće.

Jutarnji shot od đumbira i citrusa

Kombinacija limuna, naranče i đumbira jedan je od popularnijih izbora kada želimo napraviti mali vitaminski napitak. Citrusno voće sadrži vitamin C, dok đumbir daje karakterističnu ljutkastu aromu. Za nekoliko manjih porcija trebaju vam jedna naranča, jedan limun, komadić svježeg đumbira i oko 100 ml vode, a po želji možete dodati i malo kurkume.

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Sve sastojke ubacite u blender i miksajte dok ne dobijete jednoličan napitak. Ako vam ne odgovaraju vlakna i pulpa, možete ga procijediti, a dodatkom vode lako ćete ublažiti intenzivan okus.

Topli napitak s medom i limunom

Za hladne dane ne morate uvijek posezati za kompliciranim receptima. Nekoliko kriški svježeg đumbira prelijte toplom vodom i ostavite nekoliko minuta, a zatim dodajte sok od pola limuna i jednu do dvije žličice meda. Dobit ćete jednostavan napitak koji posebno godi kada želite nešto toplo i umirujuće.

Smoothie od kivija i naranče

Ako vam više odgovaraju konkretniji napitci, voćni smoothie može biti dobra opcija. Kivi i naranča daju mu svježinu i sadrže vitamin C, dok šaka špinata dodaje još jednu biljnu namirnicu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za jednu veću čašu pomiješajte dva kivija, jednu naranču, šaku špinata, pola banane i 150 do 200 ml vode. Po želji možete ubaciti i malo svježeg đumbira. Banana će pritom ublažiti kiselost kivija i naranče.

Napitak od mrkve, jabuke i naranče

Za one koji ne vole izražen okus đumbira i limuna tu je blaža kombinacija mrkve, jabuke i naranče. Prirodna slatkoća voća i povrća znači da vam za ovakav napitak nije potreban dodatni šećer.

Potrebne su vam dvije mrkve, dvije naranče, jedna jabuka i manji komad đumbira. Sastojke možete obraditi u sokovniku, dok ih u blenderu treba pomiješati s malo vode, a napitak po želji možete procijediti prije posluživanja.