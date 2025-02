Recepti koji ublažuju prehladu

Još uvijek imamo mnogo toga za naučiti o tome kako hrana može pomoći u ozdravljenju. No, jedno je sigurno, a to je da stara dobra pileća juha može pomoći kod začepljenog nosa, a đumbir može smiriti uznemiren želudac. To su samo neke od ideja - ima ih još, iskoristite prednosti jednostavne kuhinje.



Tamnozeleno lisnato povrće, poput špinata, bogato je vitaminima A i C, dok je losos izvrstan izvor omega-3 masnih kiselina koje djeluju protuupalno. Zato se hranite zdravo, ne samo tijekom sezone prehlada, već tijekom cijele godine.

U nastavku donosimo nekoliko recepata iz kuhinje dr. Charlotte Mathis.



Charlotteina pileća juha

Sastojci:

1 pile narezano na 8-10 komada (uklonite kožu, ali ostavite kosti)

8 šalica pilećeg temeljca (domaći je najbolji, ali može i kupovni, nezasoljeni i s malo masnoće)

3 velika češnja češnjaka, nasjeckana

½ šalice nasjeckanog luka

2 mrkve, oguljene i narezane na tanke ploške

2 stabljike celera, narezane

8 unci širokih suhih rezanaca ili 1 šalica sirove dugozrnate riže

½ šalice sitno nasjeckanog svježeg peršina

2 žlice svježeg timijana ili 2 žličice suhog timijana

Sol i papar po ukusu

1 žličica ulja od repice

Priprema:

Pileće komade posušite i začinite solju i paprom. U velikom loncu zagrijte ulje na srednje jakoj vatri i pržite pileće meso dok ne poprimi zlatnu boju, otprilike 6-8 minuta, okrećući jednom.

Dodajte pileći temeljac, zakuhajte, smanjite vatru, pokrijte djelomično i ostavite da se kuha dok meso ne bude kuhano, oko 20 minuta.

Izvadite piletinu iz lonca i ostavite da se malo ohladi. Uklonite kosti i meso natrgajte na manje komade.

Žlicom uklonite višak masnoće s površine temeljca.

U temeljac dodajte luk, mrkvu, celer i timijan te kuhajte dok povrće ne omekša, oko 8 minuta. (Ovo možete napraviti dan unaprijed, ali temeljac i meso čuvajte odvojeno u hladnjaku.)

Dodajte rezance, peršin i natrganu piletinu te kuhajte još 5 minuta dok rezanci ne omekšaju. Ako koristite rižu, kuhajte dok ne omekša.

Posolite i popaprite po ukusu, poslužite u zdjelama i, ako želite, ukrasite peršinom.



Ako koristite konzerviranu juhu, možete joj poboljšati okus tako da je kuhate 45 minuta s nekoliko stabljika celera, mrkvom, pola nasjeckanog luka, malo češnjaka, paprom u zrnu i lovorovim listom. Procijedite prije posluživanja.

Čaj od đumbira i cimeta

Sastojci:

½ šalice tanko narezanog svježeg đumbira

6 šalica vode

2 štapića cimeta

2 žlice meda ili smeđeg šećera

Limun za dekoraciju (po želji)



Priprema:

U loncu zakuhajte đumbir, cimet i vodu te pustite da lagano kuha 20 minuta (ili dulje za jači čaj).

Dodajte med ili šećer, a zatim procijedite kroz cjedilo.

Topla limunada

Odlična je za grlobolju te vrlo ugodna za konzumaciju.



Sastojci:

4 limuna

Nekoliko kriški svježeg đumbira

Med po ukusu

Priprema:

Iscijedite limune, a koru dobro operite i narežite na tanke ploške.

Sve prelijte vrućom vodom, poklopite i ostavite da odstoji dok se ne ohladi.

Po želji dodajte nekoliko kriški đumbira prije nego prelijete vodom.

Procijedite, dodajte med i razrijedite vodom po ukusu. Poslužite toplo.

Napomena: Nikada ne dajte med djeci mlađoj od 12 mjeseci jer može uzrokovati botulizam.



Miješano lisnato povrće i komorač s preljevom od đumbira

Sastojci:

1 vrećica svježeg špinata ili miješane salate

2 glavice komorača (očišćene, prepolovljene i narezane na tanke ploške)

Za preljev:

2 mlada luka, sitno nasjeckana

1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan

2 žlice sezamovog ulja

2 žlice sojinog umaka

2 žlice rižinog octa

1 žlica svježeg naribanog đumbira

1 žlica meda

¼ šalice ulja od repice



Priprema:

Sve sastojke osim ulja stavite u blender.

Dok blender radi, polako dodajte ulje dok se ne sjedini u glatku emulziju.

Preljev možete pripremiti unaprijed i čuvati u hladnjaku, ali ga ostavite na sobnoj temperaturi 30 minuta prije posluživanja.

Salatu i komorač prelijte preljevom i poslužite.

Sporo pečeni losos s komoračem i narančom

Sastojci:

4 fileta lososa s kožom

Sol i papar po ukusu

3 žlice svježeg začinskog bilja (vlasac, ružmarin ili timijan)

Za salsu:

1 glavica komorača, sitno nasjeckana + 1 žlica nasjeckanih listova komorača

½ šalice sitno nasjeckanih naranči

10 zelenih maslina, očišćenih od koštica i nasjeckanih

1 žlica svježeg soka od naranče

1 žličica svježeg limunovog soka (ili po ukusu)

Sol i papar po ukusu



Priprema:

Zagrijte pećnicu na 120°C. Dok se zagrijava, pripremite salsu.

U srednjoj zdjeli pomiješajte komorač, listove komorača, naranču, masline, sokove te začinite solju i paprom.

Filete lososa položite kožom prema dolje na lim za pečenje premazan maslinovim uljem.

Premažite ih još malo maslinovim uljem, posolite, popaprite i utisnite začinsko bilje u meso. Ostavite da odstoji dok se pećnica ne zagrije.

Pecite losos 17 minuta. Za sigurnost, provjerite je li unutarnja temperatura ribe 63°C ili se lako odvaja vilicom.

Poslužite losos sa salsom i uživajte, piše webmd.