Domenico Modugno osvojio je prvi Grammy za pjesmu 'Volare'

Riječ Grammy potječe od riječi gramofon, a radi se o dodjeljivanju nagrada za najbolje glazbene izvođače po kategorijama. Nagradu svake godine dodjeljuje Američka akademija za diskografsku umjetnost i nauku (NARAS). U Velikoj plesnoj dvorani Beverly Hilton 4. svibnja 1959. glazbena elita, uključujući Franka Sinatru, Sammyja Davisa Jr., Deana Martina, Johnnyja Mercera, Henryja Mancinija i Andréa Previna, okupila se na prvoj dodjeli nagrada Grammy. U isto vrijeme, drugi članovi Akademije okupili su se na drugoj svečanosti koja se istovremeno održavala u hotelu Park Sheraton u New Yorku.

Komičar i satiričar Mort Sahl vodio je prvu dodjelu. Nagradu Grammy za pjesmu godine dobio je talijanski glazbenik Domenico Modugno za pjesmu "Nel Blu Dipinto di Blu", popularnog imena "Volare", dok je nagradu za album godine dobio Henry Mancini za glazbu iz televizijske serije "Peter Gunn". Nagradu Grammy za najbolju individualnu jazz izvedbu dobila je Ella Fitzgerald. Sinatra je od šest nominacija osvojio samo nagradu za najbolji omot albuma ("Only the Lonely").

Rođena Audrey Hepburn

Dana 4. svibnja 1929. godine u Belgiji je rođena filmska i kazališna glumica, manekenka i humanitarka Audrey Hepburn. Glumila je u filmovima "Monte Carlo Baby", "The Secret People", "War and Peace", "Breakfast at Tiffany's", "How to Steal a Million" i "Love Among Thieves". Iako je i danas ikona stila i gracioznosti, djetinjstvo lijepe glumice nije bilo bajno. Roditelji su joj se razveli kad je imala samo šest godina. Obitelj je živjela na relaciji Belgija, Nizozemska i Velika Britanija. Otac joj je bio uključen u aktivnosti nacističke Njemačke, a zbog toga su ga kasnije tijekom rata zatvorili u Velikoj Britaniji. Nakon što je Velika Britanija objavila rat Njemačkoj, majka se preselila s Audrey u Arnhem, u Nizozemskoj, nadajući se da će Nizozemska ostati neutralna. Audrey je imala 11 godina kad su nacisti napali Nizozemsku 1940. godine. Svjedočila je transportu Židova u koncentracijske logore, a njezina se obitelj suočila s teškim ograničenjima, nestašicom hrane i osnovnih potrepština. Obitelj joj je patila. Njezina ujaka su pogubili, a polubrata odveli u logor. Između 1944. i 1945. godine zavladala je velika glad. Audrey i njezina obitelj su gladovali. Jeli su koprivu, lukovice tulipana samljevenih u brašno. Njezina vitka figura i dječački izgled zapravo su bili rezultat pothranjenosti u djetinjstvu. Nakon rata Audrey se teško razboljela. Majčin apel bivšem ljubavniku u britanskoj vojsci donio je spas kad je poslao cigarete koje je njezina majka prodala na crnom tržištu kako bi došla do penicilina. Tako joj je spasila život.

Rođen Edo Murtić

Hrvatski slikar, grafički dizajner i kazališni scenograf Edo Murtić rođen je u Velikoj Pisanici 1921. godine. Bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) s više od 150 samostalnih i oko 300 skupnih izložbi na svim kontinentima.

