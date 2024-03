Domoroci su Magellanovoj ekspediciji htjeli 'ukrasti' barku

Portugalski istraživač Ferdinand Magellan je zajedno sa svojom posadom 6. ožujka 1521. godine postao prva europska ekspedicija koja je stigla do otoka Guama u Marijanskim otocima. Zanimljivo je da je tijekom opskrbe za nastavak puta oko svijeta došlo do jednog nesporazuma koji je Magellana naveo da otok prozove 'Lopovskim otocima' (Islas de los Ladrones). Naime, domorodci su, misleći kako se radi o trgovini, u zamjenu za hranu i proizvode htjeli uzeti barku kojom su mornari došli do obale.

Predstavljen Periodni sustav elemenata

Ruski kemičar Dmitrij Ivanovič Mendeljejev je 6. ožujka 1869. Ruskom kemičarskom društvu predstavio projekt 'Ovisnost između svojstava relativne atomske mase i elemenata', prema kojem elementi svrstani prema rastućim atomskim masama daju periodični raspored. To je prva verzija onoga što danas poznajemo kao periodni sustav elemenata.

Mendeljejevu je kasnije priznato i da je otkrio elektronsku strukturu elemenata krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Prvi put izvedena Verdijeva opera Traviata

U Veneciji u opernoj kući La Fenice je 6. ožujka 1835. godine premijerno izvedena poznata Verdijeva opera Traviata. Travijata znači "posrnula žena" na talijanskom (La traviata), a radi se o operi u tri čina.

Libreto je napisao Francesco Maria Piave na temelju drame Alexandrea Dumasa mlađeg koju je ovaj sâm priredio prema svojem romanu Dama s kamelijama (1852.).

