Domovina oca imunizacije je danas najveći skeptik cijepljenja

Francuska je domovina Louisa Pasteura, ali danas je među zemljama u kojima živi najviše protivnika cijepljenja i suočava se s brojnim otporima dok se priprema za jednu od najvećih kampanja za cijepljenje u povijesti

<p>Objava Britanije o odobrenju cjepiva protiv covida-19 za opću uporabu pritisnula je ostale zemlje da što prije naprave sličan potez kako bi zaštitile svoje građane od koronavirusa koji je ubio gotovo 1,5 milijuna ljudi u svijetu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Francuski predsjednik Emmanuel Macron već je rekao da mu je namjera da se oni najizloženiji virusu počnu cijepiti početkom 2021., a šira populacija između travnja i lipnja. No ima težak zadatak - nagovoriti dovoljno ljudi da se cijepe kako bi se stvorio imunitet krda, prag koji cijelu populaciju štiti od virusa. </p><p>Istraživanje, koje je za vikend objavljeno u listu Le Journal du Dimanche, otkrilo je da se samo 41 posto Francuza planira cijepiti u usporedbi s 58 posto stanovnika Sjedinjenih Država prema nedavnoj anketi Gallupa, gdje je skepticizam prema koronavirusu i cjepivu također visok.</p><p>Macron je odbacio poziv lidera Zelenih Yannicka Jadota da uvede obvezno cijepljenje i rekao da se nada da će ljude uspjeti uvjeriti "transparentnošću". Francuska je dugo slovila kao nacija tableta i pilula s jednom od najvećih stopa uporabe antibiotika i antidepresiva na svijetu, no Francuzi su posljednjih godina sve sumnjičaviji prema farmaceutskoj industriji. </p><p>Prosvjedni pokret "Žuti prsluci" koji je izbio zbog uvođenja poreza na gorivo krajem 2018., pojačao je teoriju urote da je vlada ovisna o farmaceutskim kompanijama. Te teorije su osnažene nakon što je 2018. povećan broj obveznih cjepiva za djecu od tri do 11 godina. Istraživanje Gallupa koje je obuhvatilo 140.000 ljudi u 44 zemlje pokazalo je da su Francuzi najskeptičniji prema cjepivu na svijetu, a svaki treći Francuz ne vjeruje u sigurnost cjepiva.</p><p>Anketa lista Le Journal du Dimanche pokazala je da je skepticizam najsnažniji među pristašama krajnje desnih i krajnje lijevih političkih stranaka. </p><p>Zdravstveni stručnjaci rekli su da je povjerenje javnosti u cijepljenje počelo opadati nakon skandala 1980-ih kada se stotine oboljelih od hemofilije zarazilo HIV-om nakon transfuzije zaraženom krvlju. </p><p>Otkriće iz 2009. da je popularni lijek za mršavljenje Mediator uzrokovao ozbiljna oštećenja srca i možda ubio više od 2000 ljudi dodatno je produbio sumnju u farmaceutske kompanije. </p><h2>Fijasko svinjske gripe </h2><p>Mnogi Francuzi također negoduju zbog kampanja masovnog cijepljenja nakon cijepljenja protiv svinjske gripe 2009. kada je država uništila milijune suvišnih doza cjepiva, što ju je koštalo stotine milijuna eura. Za Jocelyn Raude, profesoricu u školi za javno zdravstvo EHESP u Rennesu, afera svinjske gripe bila je okidač za promjenu javnog mnijenja. </p><p>Brojni liječnici i farmaceuti predvođeni kirurgom Henrijem Joyeuxom, sa sjedištem u južnom Montpellieru, počeli su kampanju protiv cijepljenja. Joyeux, kojeg prati 175.000 ljudi na Facebooku, "dao je kredibilitet antivakserskom pokretu", rekla je Raude. </p><p>Na svojoj web stranici usporedio je utrku za cjepivo protiv covida-19 s utrkom za naoružanje između Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. Geografkinja Lucie Guimier, koja je u svom radu istraživala antivakserski pokret, istaknula je da je on najsnažniji u Marseilleu, rodnom mjestu Didiera Raoulta, profesora koji je reklamirao lijek klorokin za liječenje malarije kao lijek za koronavirus. </p><p>- Ideja je uzela maha i to je pobunjenički grad protiv središnje države. To je prilično opasno u smislu javnog zdravlja - rekla je Guimier. </p><p>Zamjenica gradonačelnika Marseillea Samia Ghali također je među skepticima. </p><p>Optužujući vladu za loš odgovor na pandemiju koronavirusa, Ghali je za BFMTV u rujnu rekla da "ne želi poslužiti kao zamorac" za cjepivo protiv covida-19.</p>