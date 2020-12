Korona i klimatske promjene pojačale zdravstvene prijetnje

Svaka država na Zemlji suočena je 'sa sve više i sve intenzivnijim' zdravstvenim prijetnjama dok klimatske promjene čine vjerojatnijima buduće pandemije i urušavanja zdravstvenih sustava

<p>Smrtonosna mješavina ekstremnih vrućina, zagađenja zraka i intenzivne poljoprivrede proizvode "najgore izglede za javno zdravlje koje je naša generacija vidjela", prema petom godišnjem izvješću o vezama zdravlja i klime znanstvenog časopisa Lancet.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ta analiza pokazuje da je u protekla dva desetljeća zabilježen porast od 54 posto u smrtima povezanima s vrućinama među starijom populacijom, a ekstremnim toplinski valovi odnijeli su samo u 2018. godini 300.000 života.</p><p>Dok klimatski fenomeni poput tropskih oluja ostaju problem s kojim su najčešće suočene zemlje u razvoju autori pišu da ekstremne vrućine već sada nanose razornu štetu zdravlju i u bogatijim zemljama.</p><p>Tijekom 2018. Francuska je sama imala 8000 umrlih od uzroka povezanih s vrućinama među stanovnicima starijim od 65 godina što je nanijelo ekonomski trošak koji odgovara 1,3 posto BDP-a u toj godini, navodi se u izvješću.</p><p>- Prijetnje ljudskom zdravlju umnožavaju se i pojačavaju zbog klimatskih promjena i ako ne promijenimo smjer naši su zdravstveni sustavi ugroženi preopterećenošću u budućnosti - kaže Ian Hamilton, izvršni ravnatelj izvješća "Lancet Countdown report".</p><p>Zbog vrućine i suša ljudi su sve izloženiji požarima i u 128 zemalja od 2000-ih zabilježeno je povećanje broja onih koji su ozlijeđeni ili su umrli zbog požara te se morali iseliti zbog požara.</p><p>Prema izvješću, očekivani porast razina mora koji je izazvan korištenjem fosilnih goriva, poljoprivredom i emisijama ugljika koji proizvodi promet, mogao bi dovesti do iseljavanja do 565 milijuna ljudi do 2100. i izložiti ih brojnim zdravstvenim problemima.</p><p>Uz više od devet milijuna smrti koje se svake godine mogu pripisati nekvalitetnoj prehrani, stručnjaci koji su izradili izvješće utvrdili su da je mortalitet povezan s prekomjernim konzumiranjem crvenog mesa povećan 70 posto u samo tri desetljeća.</p><h2>Moramo živjeti u skladu s prirodom</h2><p>Prekomjerno konzumiranje crvenog mesa u Francuskoj je bilo odgovorno za 13.000 smrti od 90.000 smrti koje se mogu povezati s nezdravom prehranom.</p><p>Autori upozoravaju da urbanizacija, intenzivna poljoprivreda, zračna putovanja i životni stil iza kojeg stoji potrošnja fosilnih goriva mogu povećati vjerojatnost pandemija poput sadašnje pandemije bolesti Covid-19.</p><p>Pozvali su na hitnu akciju kako bi se smanjile emisije ugljika radi ublažavanja najgorih učinaka klimatskih promjena i smanjivanja njihova utjecaja u trenutku dok se prijetnje zdravlju uvišestručuju.</p><p>- Sad je trenutak da svi mi ozbiljnije uzmemo u obzir ekološke aspekte zdravlja. Moramo se baviti hitnim klimatskim pitanjima, zaštititi bioraznolikost i ojačati prirodne sustave o kojima ovisi naša civilizacija - kaže glavni urednik Lanceta Richard Horton.</p><p>Izvješće se objavljuje u trenutku dok se približava peta godišnjica Pariškog klimatskog sporazuma koji je okupio države u ideji da se ograniči porast globalnih temperatura na ispod dva Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje značajnim smanjivanjem emisija ugljika.</p><p>Sporazum predviđa i ambiciozniji cilj od ograničenja porasta globalnih temperatura do 1,5 stupnja Celzija.</p><p>Iako će pad prometa i zatvaranja zemalja zbog pandemije rezultirati smanjivanjem emisija stakleničkih plinova u ovoj godini, strahuje se da će oslanjanjem na potrošnju fosilnih goriva države olakšavati oporavak od pandemije.</p><p>Stručnjaci Lanceta pozivaju na usklađivanje politike prema klimatskim promjenama i oporavka od pandemije kako bi se postigle dugoročne koristi za ljudsko zdravlje i ekonomske koristi.</p><p>Poručuju da bi poboljšano zdravlje kao rezultat manjih razina zagađenja zraka, manje ekstremnih vremenskih pojava, kao i poboljšane prehrane, nadomjestilo troškove koje nosi borba protiv klimatskih promjena.</p><p>- Bilijuni koji se ulažu u svijetu u ekonomsku potporu i stimulacije pružaju stvarnu mogućnost za trostruki dobitak - poboljšanje javnog zdravlja, stvaranje održivog razvoja i zaštitu okoliša - kaže Maria Neira, direktorica Odjela za okoliš, klimatske promjene i zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije.</p>