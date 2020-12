Hladan tuš jača imunitet, isplati se malo pretrpjeti, kažu liječnici

Liječnici uvjeravaju da postoje i dokumentirani dokazi da su ispitanici koji su se tuširali vrućim i hladnim tušem naizmjence, smanjili izostanak s posla zbog bolesti za čak 29 posto

<p>Tijekom zimskih mjeseci rijetki su spremni čak i razmisliti o dobrobitima tuširanja hladnom vodom. Ako ste se našli u situaciji da slučajno nema tople vode, a morate se otuširati, vjerojatno danima pamtite kako ste se stisnuli i drhtali pod mlazom hladne vode. No, stručnjakinja za funkcionalnu medicinu dr. Kyrin Dunston, kaže da bismo se hladnom vodom trebali tuširati - redovito i namjerno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto je tuširanje zdravije od kupanja</p><p>Ona kaže kako kratko tuširanje mlazom hladne vode može značajno poboljšati vaš imunitet i povećati otpornost organizma. Je li to baš tako? </p><p>- Postoje dokazi da hladni tuš povećava razinu prirodnih stanica koje 'ubijaju' mikroorganizme koji napadaju organizam, što je pokazatelj visoke otpornosti imuniteta - kaže.</p><p>Poziva se pritom na istraživanje iz 2014. godine, koje je otkrilo da je hladna voda potaknula proizvodnju epinefrina (poznatog kao adrenalinski hormon), što je dovelo do porasta IL-10 - protuupalnog citokina, koji regulira odgovor vašeg tijela na infekciju.</p><p>Uz to, randomizirano kontrolirano ispitivanje 2016. je pokazalo da su sudionici koji su se tuširali vrućim i hladnim tušem naizmjence, smanjili izostanak s posla zbog bolesti za čak 29 posto. . </p><p>Naravno, potrebno je mnogo više istraživanja prije nego što uspostavimo jasnu vezu. No, povezanost hladnog tuša sa zdravljem nije novost ako se prisjetimo 'Ledenog čovjeka', Wima Hofa. On 'hladnu terapiju' smatra korisnom za borbu organizma s upalom i poboljšanje sna, te ublažavanje boli i ublažavanje tjeskobe i depresije .</p><p>S tim se slaže i liječnik funkcionalne medicine Frank Lipman, autor knjige 'The New Rules of Aging Well', koji kaže kako je to vrlo korisno za dugovječnost. </p><p>- Ovi mali kratki naleti stresa stimuliraju gene za dugovječnost u vašem tijelu. Post je jedan od načina, a promjene temperature vode za tuširanje su drugi način - uvjeren je. </p><h2>Kako se tuširati hladnim tušem?</h2><p>Evo važnog podatka za one koji su zgroženi idejom da stanu pod hladnu vodu: Ne mora vam biti hladno cijelo vrijeme!</p><p>Stvar je u tome da tuširanje u kojem se izmjenjuju vruća (topla) i hladna voda mogu popraviti i vaš odgovor na stres. Započnite polako, na primjer tako da na kraju tuširanja završite s hladnim mlazom. Započnite s 30 sekundi hladnog tuša, pa idućih dana povećavajte do minute, dvije, ili tri.</p><p>- Okrenite mlaznicu hladnom koliko možete podnijeti, ali ipak tako da izazove malo 'drhtavice', pa se istrljajte ručnikom - savjetuje dr. Kyrin Dunston. Dodaje kako je korisno voditi računa da i prehrana bude u skladu s ciljem da se ojača imunitet, prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-cold-showers-can-enhance-immunity">MindBodyGreen.</a></p>