Domu mom – veliki domoljubni koncert koji ujedinjuje srce nacije

Veliki domoljubni koncert "Domu mom" održat će se 11. listopada 2025. u Zagrebu, a okupit će vrhunske izvođače, svima poznate pjesme i publiku koja srce nosi za Hrvatsku.

Uoči koncerta razgovarali smo s idejnom začetnicom i organizatoricom događaja, Ksenijom Abramović, čije djelovanje, zajedno sa suradnicima i organizacijskim timom Laudato televizije, već više od 10 godina ostavlja dubok trag na hrvatskoj kulturnoj sceni kroz duhovno-glazbeni spektakl "Progledaj srcem" kao i domoljubni koncert "Domu mom".

"Ne možete graditi budućnost ako ne znate tko ste i odakle dolazite", poručila je Ksenija Abramović, glavna producentica velikog domoljubnog koncerta "Domu mom" koji je u 2024. rasprodao Arenu Zagreb i veliku dvoranu na Višnjiku. "Ovaj koncert je naš odgovor na zaborav. Na buku svijeta koja nam svakodnevno odvlači pažnju od onoga što je važno – od doma, obitelji, žrtve i vjere."

Emocija, pjesma i ponos

Ksenija Abramović ne skriva koliko joj ovaj projekt znači. "Domu mom" nije samo glazbeni događaj – to je snažan izraz ljubavi prema domovini. Poruka koju šaljemo veća je od bilo kojeg pojedinca ili izvođača. Utkana je u glazbu, emociju i zajedništvo koje nas povezuje u onome što najdublje jesmo: Hrvati, narod ponosa, tradicije i vjere."

U pripremi je glazbeni program koji će, kako kaže, dotaknuti sve generacije. Na pozornicu će izaći poznata imena hrvatske glazbene scene koji će biti spoj tradicije i svježine, prošlosti i budućnosti: Mate Bulić, Miroslav Škoro, Pero Galić, Tiho Orlić, Rišpet, Klapa HRM Sveti Juraj, Jacques Houdek, Zaprešić Boys, Dražen Žanko, Šima Jovanovac, Klapa Cesarice, Gazde, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Frano Pehar, Pava Ravenščak, Nika Pastuović, Dino Petrić, Jure Brkljača, Čuvarice, kao i desetogodišnji Marino Vrgoč.

Želimo da posjetitelji, odlazeći s koncerta, odu s toplinom u srcu osjećajući tu predivnu povezanost sa svojim narodom i domovinom. Dom nije tek mjesto stanovanja, već prostor pripadnosti, korijena i identiteta, kaže Ksenija Abramović.

Koncert za sve koji vole Hrvatsku

"Ovo nije koncert samo za branitelje, iako je njima svakako posvećen. Nije ni samo za vjernike, iako je prožet duhovnošću. Ovo je koncert za sve koji vole Hrvatsku, bez obzira na to koliko godina imaju i gdje žive. Za one koji su ovdje i one koji su daleko – ali kojima srce kuca za Hrvatsku", naglasila je Ksenija Abramović.

Domoljublje danas nije samo emocija, nego odgovornost. To je aktivno služenje svojoj domovini – radom, poštenjem, brigom za druge. U vremenu mira cijena domoljublja nije u životu na bojištu, već u dosljednosti, u čuvanju istine, jezika, kulture, u odgovoru na pitanje što ja mogu učiniti za svoju domovinu danas.

Ove jeseni putevi vode domu, "Domu mom", 11. listopada 2025., u Areni Zagreb. Dođite i zapjevajte domovini! Ulaznice potražite na Eventim prodajnim mjestima, na Eventim.hr i u Laudato galerijama.