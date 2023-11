Donosimo veliki vodič za Advent kroz cijelu Hrvatsku: Pjevajte, jedite najukusniju hranu, kližite

Blagdansko vrijeme je pred vratima, a Advent je period koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. U posljednjih nekoliko godina adventska ponuda po hrvatskoj se rascvjetala pa je svake nove božićne sezone sve ljepše i svečanije te je ponuda sve bogatija. Od mališana, za koje je ovo vrijeme čarobno, preko odraslih pa do kućnih ljubimaca, svatko može pronaći nešto za sebe. Centar blagdanske ponude već neko vrijeme nije samo u Zagrebu, tako da je idealan trenutak da ove godine istražite što vas očekuje u ostalim hrvatskim gradovima. Prostrana klizališta na otvorenom, kilometri lampica, ukusni slatko slani zalogaji uz božićne melodije i poznate pjevače samo su dio ponude. Zato se spremite za putovanje kroz najljepše ovogodišnje Advente, koji će obasjati sve hrvatske regije kreativnošću i posebnim blagdanskim duhom.

Zagreb

Zagreb ove godine 'adventira' na čak 15 lokacija, a svaka od njih nudi atrakcije koje će upotpuniti blagdanski duh i toplinom ispuniti srca svih građana i posjetitelja. Svečano otvorenje je 2. prosinca, a neizostavne lokacije su Ledeni park, Ledena bajka, Fuliranje i Zrinjevac, koji nude mnoštvo atraktivnih sadržaja. To su vožnja kočijom, bogati glazbeni program, radionice kao i Advent u zoološkom vrtu, gdje će mališani moći istražiti svijet životinja kroz ukrašene šetnice.

Varaždin

Čarobni grad Djeda Mraza na gotovo 400 četvornih metara veliki je ponos Varaždina, čiji je Advent ove godine na čak osam čarobnih lokacija. Uz Djedicu tamo će biti i Baka Mraz s mirisnim toplim kolačima, veseli i kreativni vilenjaci, kao i neponovljivi Grinch, koji će biti u veselom, prazničnom raspoloženju. Panoramski kotač posjetitelje će provozati u Gajevoj ulici uz prekrasan program Adventa na Stančićevu trgu. Nastupat će mnoštvo izvođača, među kojima Neki to vole vruće i grupa Pavel. Oni željni klizanja, svoje će vještine moći pokazati na 40 metara ledenog tobogana.

Rijeka

Riječki Advent budi se u subotu, 2. prosinca, na Korzu, gdje će program početi u 17.30 sati, uz nastup Prvih riječkih mažoretkinja i Eni Jurišić. Osim Korza i slasnih iznenađenja na Trgu Riječke rezolucije, posjetitelje čeka i čarobni Advent na Gradini, koji će svečanim paljenjem čak 12 kilometara lampica početi 3. prosinca u 18 sati. Čak 500 elemenata tvore jedinstvene ručno rađene jaslice među stoljetnim zidinama Gradine, a ove godine je na Gradini novitet violina visoka šest metara, upotpunosti ukrašena lampicama. Kuća Djeda Mraza za mališane na Trsatskoj gradini ove će godine preseliti u Mir junaka.

Šibenik

Šibenska Adventura GREENtanje u Parku ove se godine smjestila na tri etaže đardina, na Poljani i u Kući umjetnosti Arsen. Šibenik je ponosno predstavio Advent 'plastic free i zero waste', u znaku nazdravljanja iz višekratnih čaša. U petak, 1. prosinca Advent će otvoriti Matija Cvek & The Funkensteins, a pozornicu će nakon njih zauzeti mnoga poznata lica. Posjetitelje Šibenika očekuju Fritulada, razne radionice i, naravno, Adventura - ove godine Arsentura za najmlađe. Kao i prethodnih godina, klizalište 'Vitićevo more' bit će spremno za ledene akrobacije malih i velikih.

Dubrovnik

Jubilarni 10. Dubrovački zimski festival započet će na Stradunu 2. prosinca nastupom Prljavog kazališta, a pozornicu će kroz adventski period zauzeti mnoštvo domaćih zvijezda. Poseban Advent bit će posvećen mališanima, koji će moći izraziti svoju kreativnost i zabaviti se na Dječjem zimskom festivalu. Stanica Sjeverni pol u Luži dočetak će posjetitelje i ove godine, kao i program Baš Baština u Lazaretima. Popularnim vlakić i klizalište smjestili su se u Šarenoj zimi u Uvali.

Split

Centar zbivanja bit će kućice i pozornica na Rivi, na tradicionalnome mjestu okupljanja Splićana tijekom cijele godine, a bogat i raznovrstan program pripremljen je i na Prokurativama, Zvončacu i Mertojaku te brojnim mikrolokacijama na užem i širem području grada. ­­Program će biti posvećen osobito najmlađima, a ljubitelji dalmatinske kuhinje nikako ne bi trebali zaobići Peškariju i tradicionalno dijeljenje bakalara na Badnjak.

Opatija

Advent u Opatiji počinje 1. prosinca i traje do 7. siječnja, a blagdanskom će čarolijom zasjati lokacije poput parka sv. Jakova, parka Angiolina, Slatine, Lungomare, Ljetne pozornice i gradske tržnice. Stotine tisuća lampica i predivnih dekoracija tijekom Adventa pretvorit će Opatiju u pravu zimsku bajku. Zvuci veselih božićnih pjesama dopirat će sa svih strana, a opojni mirisi kuhanog vina i tople čokolade posjetiteljima pružiti posebno iskustvo.

Ogulin

Advent u Ogulinu i ove će godine uveseljavati male i velike od 1. prosinca do 7. siječnja 2024., a mjesto radnje su poznate gradske lokacije koje pripremaju super koncerte, radionice i dječje predstave. Tako će se u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke odvijati super dječje Adventske radionice, a Ogulinska vodičica Sabina Gvozdić vodit će "Bajkovitu rutu vođenja". Tu je i koncert Željka Bebeka na Staru godinu, kao i tradicionalno "Novogodišnje kupanje" na jezeru Sabljaci.

Pula

Advent u Puli otvara se 3. prosinca, uz ritam Gustafa od 20.30 sati. Središte glazbenih i zabavnih nastupa već je tradicionalno Portarata, a bogata gastro ponuda će vas čekati i na Giardinima te na klizalištu iza OŠ Centar, kao i u Parku grada Graza. Na toj lokaciji smjestili su se i lunapark, kao i kućica Bake i Djeda Božićnjaka, koja će oduševiti mališane. Na Riječkom gatu će djecu posjetiti sv. Nikola 6. prosinca 2023.

Osijek

Od 1. prosinca pa sve do kraja godine Advent u Osijeku zasjat će u blagdanskom svjetlu, a Tvrđa će sadržajno i programski biti podijeljena u tri čarobne lokacije. Na Trgu Jurja Križanića će se smjestiti tradicionalna ponuda adventskih slastica. Vikend zonu za cjelovečernju zabavu potražite u Franjevačkoj ulici, a kao glavna poveznica ovih dviju lokacija je glavni Trg Sv. Trojstva s pregršt ukrašenih božićnih jela.

Vukovar

U nedjelju, 3. prosinca će se u sklopu 26. Vukovarskih adventskih svečanosti upaliti prva adventska svijeća u Gradskome muzeju Vukovar i time će započeti Advent u Vukovaru. Blagdansko ozračje bit će prepuno sadržaja - od besplatnog klizališta, adventskih kućica, božićnog sajma, mnoštva koncerata, pa do jaslica i kuće Djeda Božićnjaka. Sve će se odvijati na glavnom vukovarskom trgu.

Zadar

Advent u Zadru počinje prvi, u petak, 24. studenoga, uz koncert Tonyja Cetinskog na Trgu Petra Zoranića. Upravo tamo je i središnje mjesto cijelog Adventa, a u blagdanskom će ugođaju posjetitelji uživati i na Trgu pet bunara, gdje će se smjestiti 25 ugostiteljskih kućica. Uz Cetinskog, nastupit će Opća opasnost, klapa Rišpet, Vatra, Matija Cvek i mnogi drugi. U subotu, 25. studenoga, otvara se Dječji Advent.