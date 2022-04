Dopuštam svom dečku da spava s drugim ženama, to nam je lijepi dodatak na kućni budžet

Foto: Dreamstime

Iako razumije da je seksualni rad kontroverzan, poštuje dečka koji to čini kako bi uzdržavao svoju obitelj. No ponekad se osjeća nesigurno. Na sreću, on uvijek uvjerava da je 'samo njezin'

Dopuštam svom partneru da ima seks s drugim ženama za 450 kuna, to pomaže našoj djeci, kaže četrdesetsedmogodišnja April Harris i dodaje kako njezin dečko Jamie Perkins zarađuje oko 4500 tisuće kuna mjesečno od seksualnih usluga, što im nadopunjuje plaću. POGLEDAJTE VIDEO: Momak iz Great Yarmoutha radio je kao žigolo gotovo tri desetljeća, ali April zna da je on 'samo njezin'. Jamie tvrdi da je seksualni rad brz i jednostavan način da zaradi dodatni novac. Ali, April se ponekad se bori s dodatnom pažnjom koju on dobiva od žena. Dvojac se upoznao kada je pomoćni radnik Jamie došao u Tesco gdje April radi, prenosi Daily Star. Tvrdi da su razgovarali, a on je od samog početka bio iskren u vezi s poslom – iako, priznaje April, ponekad malo previše iskren. Jamie je priznao da se počeo baviti seksualnim radom kada je imao 19 godina i radio je kao sportski terapeut. Brojne njegove klijentice istaknule su da bi mogao zaraditi bogatstvo nudeći 'dodatne usluge'. - U početku sam bio prestravljen i odbio sam ih. Ali nakon što sam nekoliko tjedana razmišljao o tome, odlučio sam pokušati - iskren je o svojim počecima. - To su postale moje prve klijentice i od tada sam koristio posao žigola kao financijsku ispomoć - priča. On zarađuje oko 170.000 kuna godišnje kao pomoćni radnik, dok April zarađuje oko 190.000 kuna od Tesca, ali kažu da im to nije dovoljno. Jamie ima troje djece iz prethodnog braka i radi u smjenama i po 16 sati. - Radimo puno radno vrijeme, ali imati troje djece nije jeftino. Zato ono što radim kao žigolo uvelike pomaže. Naplaćujem 450 kuna i vjerojatno donosim doma još oko 54.000 kuna godišnje. To znači da djeca mogu imati sve što im treba - istaknuo je. April tvrdi da, iako razumije da je seksualni rad kontroverzan, poštuje Jamieja koji to čini kako bi uzdržavao svoju obitelj. No ponekad se osjeća nesigurno. Ipak, April kaže da ju Jamie uvijek uvjerava da želi osnažiti žene i dati im samopouzdanje. - Ne ljubim nijednu od svojih klijentica, to je samo za April. A ni ja neću spavati s udanim ženama, osim ako njihovi muževi ne pristanu na to. Kad imam seks s klijenticama, tu emocionalna veza jednostavno ne postoji za mene - ističe Jamie.