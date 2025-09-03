Obavijesti

Dosadašnje uspješne suradnje u sektoru luksuznih nekretnina
2
Foto: PROMO

Luksuzne vile s pogledom na Jadran! Best Real Estate oduševljava novim projektima na Ugljanu i Dubaiju. Diskrecija, privatnost i prestižni partneri ključ su uspjeha

Najvrjedniji rezultati u sektoru luksuznih nekretnina proizlaze iz kvalitetne suradnje između investitora, kupaca, developera i agencije koja razumije dinamiku tržišta. Best Real Estate kroz godine gradi partnerstva koja spajaju diskretnu off-market ponudu, preciznu procjenu vrijednosti i pouzdanu pravnu podršku, što kupcima i prodavateljima donosi mjerljivu korist na zahtjevnim lokacijama Jadrana te na međunarodnoj sceni. 

Suradnje koje su oblikovale premium ponudu 

U suradnji s renomiranim arhitektima i lokalnim uredima za planiranje prostora, tvrtka je optimizirala projekte na atraktivnim obalama i otocima. Takav pristup omogućuje da se nekretnine ponude u trenucima kada tržište nekretnina pokazuje najveću potražnju, uz isticanje detalja koji stvaraju razliku: pogled na more bez prepreka, privatnost, kvalitetni materijali i održiva rješenja. Uspjeh se gradi i na partnerskim odnosima s bankama i pravnim timovima, zahvaljujući kojima svaki klijent dobiva jasnu strukturu transakcije i transparentne troškove. 

Primjeri projekata i partnerstava 

Novi projekt luksuznih vila na otoku Ugljanu — otkrivanje nove premium destinacije 

Agencija Best Real Estate, u suradnji s poznatim developerima, predstavila je projekt luksuznih vila na otoku Ugljanu. Ova suradnja omogućila je investitorima pristup objektima s panoramskim pogledom na Jadransko more, razvijajući novu dimenziju u tržištu luksuznih nekretnina. Transparentnost uvjeta i povoljni financijski modeli pružili su privlačne investicijske prilike za domaće i međunarodne kupce. 

Projekt za marinu i luksuzne vile na otoku Ugljan 

Povećanje vrijednosti lokacije omogućeno je kroz razvoj marine i luksuznih vila na otoku u blizini Zadra. Ovaj projekt predstavlja jedinstvenu investicijsku priliku koja kombinira privatnost i ekskluzivni pristup pomorskom prometu. Više o projektu možete pronaći ovdje

Premium stanovi u Dubaiju kao primjer globalne mreže 

Na globalnoj razini, tvrtka je kroz partnerske agencije predstavila hrvatskim klijentima selekciju penthousea i rezidencija u Dubaiju. Suradnja s developerima donijela je raniji pristup fazama pretprodaje, povoljne uvjete plaćanja i transparentan uvid u planove izgradnje, što kupcima omogućuje diverzifikaciju portfelja izvan Hrvatske. 

Nagrade i priznanja 

Agencija Best Real Estate ponosna je dobitnica nagrade za najbolje agencije za luksuzne nekretnine za 2023. i 2024., što potvrđuje visoku razinu posvećenosti i inovativnosti u pružanju usluga klijentima na međunarodnoj i lokalnoj razini. Detalje o nagradama možete pronaći na ovom linku

Vrijednost koju suradnja donosi klijentima 

  • Diskrecija i off-market pristup: mogućnost pregleda imovine koja nije javno oglašena, uz poštivanje privatnosti prodavatelja i kupca. 

  • Podatkovno vođena procjena: analiza usporedivih transakcija i trendova na tržištu luksuznih nekretnina na Jadranu i u svijetu, radi optimalnog određivanja cijene. 

  • Koordinacija svih dionika: usklađivanje rada arhitekata, odvjetnika, javnih bilježnika i banaka kako bi se proces odvijao bez zastoja. 

  • Pravna sigurnost: provjera vlasničkih listova, tereta i dozvola, uz jasno strukturirane rokove i obveze. 

  • Postprodajna podrška: upravljanje imovinom, preporuka provjerenih izvođača i savjetovanje o iznajmljivanju na višoj cjenovnoj razini. 

Što klijenti cijene u procesu 

Kupci i prodavatelji prepoznaju važnost agencije koja brzo prepoznaje vrijednost lokacije i zna kako je pretočiti u tržišni rezultat. Best Real Estate njeguje pristup u kojem se svaka nekretnina promatra kao jedinstven projekt: od strategije predstavljanja, profesionalnog fotografiranja do pripreme ključnih dokumenata prije izlaska na tržište. Time se smanjuje broj nepotrebnih obilazaka, skraćuje vrijeme pregovora i podiže kvaliteta svake komunikacije. 

Međunarodna perspektiva i tržište luksuznih nekretnina 

Sektor luksuznih nekretnina zahtijeva djelovanje na globalnoj razini, jer najbolji kupci često dolaze iz različitih dijelova svijeta. Zahvaljujući mreži partnera i suradnika, ponuda se usklađuje s očekivanjima međunarodnih klijenata koji traže sigurnost ulaganja, diskreciju i prepoznatljive standarde. U isto vrijeme, posebna pažnja posvećuje se lokalnom kontekstu u Hrvatskoj: regulativi, kulturnom nasljeđu i specifičnostima svake destinacije, bilo da je riječ o Dubrovniku, Splitu, Zadru ili kvarnerskim otocima. 

Foto: PROMO

Operativna izvrsnost i sigurnost transakcije 

Uspjeh suradnje ne počiva samo na odličnoj ponudi, nego i na besprijekorno provedenom procesu. Best Real Estate inzistira na strukturiranom tijeku kupoprodaje: od provjere identiteta i izvora sredstava, preko procjene objekta i pregleda tehničke dokumentacije, do precizne kupoprodajne i primopredajne dokumentacije. Takav standard rada smanjuje rizik za sve uključene strane i osigurava da luksuzna nekretnina, bilo vila, stan, hotel ili marina, zadrži i povećava svoju vrijednost kroz vrijeme. 

Suradnje koje su obilježile protekle godine pokazuju kako se na zahtjevnom tržištu luksuznih nekretnina uspjeh gradi kombinacijom stručnosti, povjerenja i pravovremene informacije. Kada su agencija, partneri i klijent usklađeni oko ciljeva, rezultat je nekretnina koja u potpunosti odražava potencijal lokacije i donosi stabilnu vrijednost na tržištu. Više o luksuznim vilama u Zadru možete saznati ovdje

