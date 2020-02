Dosadilo vam je crveno, bijelo vino ili roze? Može narančasto?

Čuli ste za crveno ili bijelo vino ili za roze, no što je s narančastim? Njegovi pobornici do sada su bili znalci, no sve više proizvođača okreće se toj vrsti vina.

Narančasto vino proizvodi se fermentiranjem bijelog grožđa s kojeg se koža ne skida. Ta koža i koštice stoga imaju više vremena da otpuste tanine i dodaju više okusa konačnom proizvodu te da daju jedinstvenu boju vina od jantarno žute do duboke narančaste.

Neka su narančasta vina ujedno i prirodna vina jer ne koriste aditive poput sumpora nego samo kvasac koji prirodno postoji u grožđu. U proizvodnji vina koriste se posebni sojevi kvasca kako bi se kontrolirao postupak fermentacije.

Hanneke Schoenhals, vinarica sa zapada Njemačke kaže da ju je prvi put kad je probala iznenadio okus narančastog vina, no nije mogla prestati misliti na njega.

Schoenhals sada proizvodi narančasto vino iz bijelog kaberneta jer ima mnogo okusa u koži a vrijeme fermentacije ograničava na dva do tri tjedna zbog tanina. (bs)

