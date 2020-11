Ne zaboraviti lijepo pozdraviti već na ulazu u tvrtku, inače - nema posla za vas

Na društvenim mrežama zaposlenica tvrtke koja je tražila nove ljude upozorila je kako se gleda i kakav ste čovjek, a ne samo kakve kompetencije imate

<p>Bez obzira na to koliko ste razgovora za posao do sada prošli, svaka je takva situacija iznova stresna i veliki je rizik da 'u žaru borbe' napravite neki ozbiljan gaf. Na forumu 'Life Pro Tips' na portalu Reddit jedna je žena upozorila čitatelje da vode računa o tome kako se prema svim ljudima jednako trebaju odnositi s poštovanjem. Jedan je kandidat na to zaboravio, što ga je koštalo odbijenice i prije nego što je prošao recepciju tvrtke, napisala je. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Djevojka s Downovim sindromom dobila posao u trgovini sportske opreme</p><p>- Danas je jedan kandidat za posao odletio i prije nego što je ušao u zgradu. Bio je bezobrazan prema recepcionarki, koja ga je pozdravila, a jedva da ju je pogledao. Pokušala ga je uključiti u razgovor, no odgovarao je bez interesa i ne pogledavši je, a da pritom nije znao da na recepciji, zapravo, sjedi voditeljica procesa primanja novih zaposlenika - piše žena na svom profilu. </p><p>Voditeljica ljudskih resursa nakon toga ga je pozvala u konferencijsku dvoranu i objasnila da je svaka osoba u timu te kompanije vrijedna poštovanja. </p><p>- Zbog načina na koji ste razgovarali s našom recepcionerkom, mislimo da niste baš u najboljoj formi, pa vam zahvaljujem na dolasku i povjerenju - zaključila je razgovor. </p><p>Mnogi su se u komentarima na Redditu složili s time kako sa svima treba razgovarati jednako. </p><p>- Ako se prema recepcionaru ponašao kao g****, nije važno je li riječ o najboljem mogućem kandidatu na svijetu, jer to pokazuje da će se loše ponašao prema bilo kome drugom u timu. To vrijedi i za razgovor s čistačicama, na primjer - napisao je jedan od komentatora, dok drugi tvrdi da je jednom dobio posao nakon što su nadređeni vidjeli kako pridržava vrata domaru koji je ulazio s kolicima s alatom.</p><p>- Gospođa na recepciji rekla je da sam baš lijepo postupio, na što sam rekao da je to osnova pristojnosti. No, čini se da je ona tog dana bila u kontaktu s voditeljem ljudskih resursa i prenijela mu to. Iako sam bio u izboru s kandidatom koji je imao bolje obrazovanje od mene za to mjesto, ipak su izabrali mene - kaže. Dodaje kako su mu kasnije rekli da se voditeljica ljudskih resursa dodatno raspitala o kandidatima i na recepciji, piše.</p><p>No, jedna komentatorica kaže: 'Izgleda da sam sad otkrila što je moj problem na tim razgovorima. Naime, obično imam užasnu tjeskobu i ne mogu se koncentrirati ni na što što nema veze sa samim postupkom izbora, pa sam sigurna da sam propustila odgovoriti recepcionaru. Ne zato što sam bezobrazna osoba, nego se samo jako trudim obratiti pažnju na detalje koji su važni za sam razgovor i predstavljanje tijekom njega'.</p><p>Ova korisnica Reddita dodaje kako inače nije bezobrazna, pa će se, kad prepozna da je tako ispalo, uvijek ispričati, čak i kada ne dobije posao. </p><p>- Ovo je zapravo dobar podsjetnik da treba voditi računa o svemu, pa i o tome da budete pristojni od samog ulaza, zaključuje, a prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/woman-shares-key-mistake-saw-23028480?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main&fbclid=IwAR1OD1Q-gxlrOtB8rko9uC3TzNV0PvBPpwQy2uFeTKdH8SdzWZyiggRFVCs">The Mirror</a>. </p>