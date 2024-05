Dovedite ga do 'ludila': Njegove prave točke za jači orgazam...

Razgovor o seksu bi trebao biti posve normalan dio života u paru. Na taj način učite što uzbuđuje partnera, bilo da je riječ o predigri ili igricama, ali i saznajete da su se želje i preferencije promijenile, ako ste već dugo u vezi. Tko ne pita neće ni dobiti, a najbolji način da se opustite jest da isprobate seksi igrice, istaknula je seksualna terapeutkinja dr. Ava Cadell.

Igrajte se i ostvarite fantazije

Prije nego li se krenete igrati, priredite romantično okruženje i potom na prazne papiriće napišite svoje fantazije. Nakon toga ih zajedno pročitajte i podijelite u tri hrpe. U prvu stavite fantazije koje biste rado pretvorili u stvarnost, u drugu one koje će ostati samo fantazije i na treću one koji vas ne uzbuđuju.

Izbacite hrpu s fantazijama koje vas ne privlače, a potom s druge dvije izvlačite ideje i provodite ih u djelo. Prilikom seksa jedno drugom detaljno opisujte sve što radite i što vas posebno uzbuđuje. Ako izvučete fantaziju koju ne želite ostvariti poput seksa u troje, možete u seks uključiti drugu, ali imaginarnu ženu tako da je samo opisujete kao vašu suštu suprotnost. To će uvesti malo dodatnog adrenalina u seks, a izbjeći ćete ljubomoru, savjetuje dr. Cadell.

Dodirnite prave točke i dovedite ga do vrhunca

Misionarska poza ne mora biti dosadna, ako u seks uključite i zanemarene dijelove tijela kao što je međica, posebno osjetljivo područje između testisa i anusa, ali i same testise. Muškarcima to budi sva osjetila, a izludite li ga na taj način to znači da će se i više truditi zadovoljiti vas.

So naughty! Beautiful young semi-dressed couple about to make love while spending time at home | Foto: 123RF

Ako ga želite dovesti do vrhunca stimulirajte mu anus i prostatu odnosno mušku G točku. Laganim kružnim pokretima masirajte mu anus i potom penetrirajte, a ako vam muškarac dopusti, u igru uključite i seksi igračke poput vibratora, dodala je dr. Cadell.

Uzbudite ga mirisima i okusima

Mirisi i okusi mogu vas vrlo lako uzbuditi. Poigrajte se s novim esencijalnim uljima i lubrikantima s okusima čokolade, jagode ili banane. Čak ako ih ne trebate, lubrikanti mogu pojačati vaš doživljaj. Svog partnera možete iznenaditi tako da ga nakon tuširanja pozovete i zamolite da pomiriše vaš novi miris ili ga iznenadite na javnom mjestu. Naime, neki muškarci obožavaju mirise koje žena ispušta dok je uzbuđena. Recite mu da jedva čekate da dođete doma, a pritom se suptilno dodirujte, to će ga zasigurno izluditi, objasnila je dr. Cadell.

Seksi donje rublje za vruće provode

Iako se seksi čipkano donje rublje čini kao klišej, ono je klišej s razlogom. Muškarci su vizualni tipovi i uzbuđuje ih čipka, saten, pa i lateks. Uzmite u obzir i njegove želje. Ako želi seksi donje rublje ili seks na kuhinjskom stolu, ispunite te mu to kako ne bi uzbuđenje tražio drugdje, savjetuje dr. Cadell.

Brazilska depilacija čini čuda

Osim što su vizualni tipovi, muškarci u seksu ne vole dosadu i rutinu, pa želite li ga iznenaditi, u potpunosti depilirajte bikini zonu. Na taj će način vidjeti sve što ga uzbuđuje, dodala je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Uz prave putokaze do orgazma

Najbolji način da postignete orgazam jest da najprije upoznate svoje tijelo. Tako točno znate što vas uzbuđuje, pa možete uputiti i svog partnera. Dodirujte se ispred njega i pokažite mu gdje najviše volite da vas dodiruje ili ljubi. I nikako nemojte zaboraviti na zvukove - seksi uzdasi napalit će partnera zato što muškarci više od svega vole entuzijazam, objasnila je.

Poza za G točku

Svaka žena definitivno ima G točku, ali ju je teško pronaći. Najbolji način da stimulirate G točku jest da je dirate prstima jer možete kontrolirati pokrete. No do vrhunca vas može dovesti i položaj u kojem ste vi gore, a vaš partner dolje, s time da se vi naginjete prema njegovim koljenima. Taj će vas položaj zasigurno dovesti do intenzivnog orgazma, istaknula je dr. Cadell.

I stavljanje kondoma može biti seksi

Ako vaš partner ne želi koristiti kondom, namamite ga trikom. Recite mu da želite vježbati kako se kondom stavlja i to ustima, to će ga posve raspametiti. Kondom pridržite usnama i potom lagano isplazite jezik te ga stavite na njegov penis. Nemojte se se previše žuriti i pazite da ga ne probušite zubima, dodala je. Pri tom radije nabavite kondome s okusom umjesto običnih.