Lani smo imali 15 posto više porođaja, preklani čak 30 posto više. Ova godina trebala bi biti rekordna, očekujemo oko 1040 ili 1050 beba. Do sada je naš rekord bio 1013 porođaja 2010., rekao je dr. Fureš
BABY BOOM U OB-u ZABOK PLUS+
'Blaž je 1000. beba u zabočkom rodilištu ove godine, a dolaze nam rodilje iz cijele Hrvatske!'
U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana danas je rođena 1000. beba u 2025. godini, dječak Blaž, prvo dijete gospođe Josipe Gerić iz Radoboja. Tim povodom razgovarali smo s dr. Rajkom Furešom, pročelnikom Službe za ginekologiju i porodništvo, koji ističe kako je ovo iznimno važan i emotivan trenutak za cijelu bolnicu, ali i potvrda dugogodišnjeg rada na unapređenju uvjeta porođaja.
