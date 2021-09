Od početka lipnja u Hrvatskoj se protiv COVID - 19 bolesti može Pfizerovim cjepivom cijepiti djecu starosti od 12 do 18 godina, no nije obvezno. Preporučuje se za djecu koja imaju teže kronične bolesti, imunokompromitirana su ili imaju maligne, srčanožilne i plućne bolesti. Prema podacima HZJZ-a, u Hrvatskoj je cijepljeno oko 1200 djece u dobi do 14 godina te oko 10.000 djece u dobi od 15 do 19 godina, a u svijetu je cijepljeno nekoliko milijuna djece.

POGLEDAJTE SAVJETE DR. TEŠOVIĆA:

Cjepivo nije obvezno za djecu, ali u stručnim krugovima počelo se govoriti o toj mogućnosti. Dodatno, ljeto je razdoblje boravka na otvorenom i nema nastave pa su djeca ionako bila pod manjim rizikom od zaraze. No pred nama je neizvjesna jesen u kojoj ćemo se sučeliti sa novim varijantama virusa, pa smo sa pročelnikom Zavoda za infektivne bolesti djece i vodećim hrvatskim pedijatrijskim infektologom prof. dr. sc. Goranom Tešovićem razgovarali o mogućnostima i dosadašnjim spoznajama oko cijepljenja djece.

Od početka pandemije se govori o tome da djeca imaju blažu kliničku sliku bolesti. Stoji li to i dalje?

Kad govorimo o djeci u kontekstu cjepiva, na početku valja istaknuti da su to djeca starija od 12 godina i adolescenti jer je do sad samo jedno cjepivo, Pfizerovo, registrirano za tu dobnu skupinu. Ostali proizvođači nemaju cjepiva za mlađe od 18 godina. Dakle, od početka sam govorio da djeca imaju blažu kliničku sliku i kod njih je najveća opasnost pojava imunološki posredovane komplikacije odnosno multisistemni inflamatorni sindrom. No ono što se bilježi unazad nekoliko tjedana u cijelom svijetu jest dominacija delta varijante. Čini se da je kod delta varijante učestalije prisutna nešto teža klinička slika i kod djece. Pitanje je što će se događati u budućnosti, ali ako se potvrde ta prva izvješća, sad po prvi put imamo češću pojavu teže kliničke slike među djecom.

Sve se glasnije govori o mogućnosti cijepljenja djece. Zašto?

Djeca koja nisu cijepljena u većini zemalja predstavljaju rezervoar za infekciju i širenje na okolinu koja također nije cijepljena, pogotovo kod nas gdje preko pola stanovništva nije cijepljeno. Djeca su inače rezervoar infekcija poput influence i iz tog rezervoara dolazi do rasapa infekcije na ostatak populacije. Približava se jesen i početak škole kad će djeca više boraviti u zajedničkim prostorima, u većim grupama. Postoji mogućnost pojave infekcije među njima i onda od njih nastaje prijenos na ostale članove populacije koji nisu zaštićeni, tim prije jer je ovog časa dominantna delta koja je nedvojbeno dvostruko zaraznija nego što su to varijante s kojima smo se do sada susretali. U ovom trenutku se u Hrvatskoj može cijepiti starije od 12 godine, a još čekamo odobrenje da se cijepljenje uvede i kod mlađe djece. Mislim da je populacija koju se treba cijepiti prvenstveno populacija školske dobi jer tako učinak na cjelokupnu populaciju bio najveći.

Koje cjepivo je pogodno za djecu i kakve su nuspojave?

Samo je jedno cjepivo koje se koristi, Pfizer, a uskoro će biti i Modernino. To su Messenger RNK cjepiva. Blage nuspojave su relativno česte kao i kod odraslih i govorimo o bolovima i crvenilu na mjestu uboda ili pak osjećaju malaksalosti i bolovima u mišićima, no kod ozbiljnih nuspojava se spominje miokarditis, odnosno upala srčanog mišića. On se javlja vrlo rijetko i prema dosadašnjim informacija je vrlo blag i slučajno se otkrije, a najvažnije je to da spontano prolazi i do sad nitko nije imao trajnih posljedica ili umro zbog te komplikacije. Dakle, kod djece nakon cijepljenja nije opisan teški miokarditis sa smrtnom posljedicom.

Kako u Hrvatskoj u kojoj se cijepilo manje od 48 posto odraslog stanovništva uopće govoriti o cijepljenju djece i eventualnoj obvezi u tom smislu?

To je politička odluka i nisam adresa za taj odgovor.

U kojim zemljama su počeli cijepiti djecu i kakva su njihova iskustva?

Cijepe se u SAD-u, Izraelu i još nekim razvijenim zemljama, ali ne radi se o značajnom broju. Naime, i dalje je manje cijepljenih adolescenata nego odraslih, prema tome nekakav učinak na populaciju iz toga je teško izvući. Naime, ako promatrate one koji su stariji od 12 godina, ipak oni ne čine ni u jednoj zemlji značajan broj u populaciji. U uzrastu od 12 do 18 godina, to je svega šest generacija. S populacijskog stanovišta je značajnije koliki je obuhvat među odraslima s obzirom na to da oni čine veliki broj generacija.

Kakva je situacija sa oboljelom djecom u Hrvatskoj?

Do prije par tjedan generalna percepcija je bila da je bolest kod djece blaga pa smo pitanju prevencije i aktivne imunizacije pristupali na drugačiji način. No dolaskom delta varijante koja je zaraznija i čini se da kod djece češće izaziva kliničke oblike bolesti, očekujem promjene. Dosadašnje varijante kod djece nisu izazivale baš nikakve simptome. Primjerice, naša istraživanja s početka pandemije pokazuju da više od 40 posto djece nisu imali baš nikakve simptome. Sad se situacija mijenja i češće su teže kliničke slike, što izaziva zabrinutost. Na početku epidemije smo analizirali pacijente iz prvog pandemijskog vala i bilo je manje od 300 djece, no u međuvremenu je oboljelo nekoliko tisuća. Ponavljam da se spektar onih sa simptomima nije promijenio sve do sad. U prethodna tri vala smo imali malo djece koja su bila bolesna i trebala hospitalizaciju, a pravi broj oboljele djece ni ne znamo jer mnogi uopće nisu imali simptome.

Očekujete li zbog toga porast broja teže oboljele djece u jesenskim mjesecima?

Da, očekujem porast oboljelih među djecom. Mala je vjerojatnost da će se kod nas dogoditi drugačije nego u drugim zemljama koje u skladu s dominacijom delta varijante bilježe veći broj težih kliničkih slika među djecom. Mislim da se i mi moramo pripremiti za takav scenarij.

A što onda očekivati, kakva nas budućnost čeka?

Mislim da niti jedan odgovoran pojedinac ni stručnjak ne treba davati projekcije o težini i trajanju epidemije s obzirom da je veliki broj neimunih u globalnoj populaciji planeta i pitanje je kakve ćemo sve varijante virusa doživjeti. Moguće je da će trajati kratko i splasnuti ili pak trajati dugo i pojaviti se varijante sa još težom slikom, koje izbjegavaju imunološki odgovor potaknut cjepivima. Sve je to na razini spekulacije tako da nam preostaje promatrati razvoj i na što je moguće bolji način reagirati na promjene. Također, preostaje nam nada da ćemo u bliskoj budućnosti imati učinkoviti antivirusni lijek kojim ćemo moći prevenirati smrtnost od COVID-a. Za sada takav lijek još nemamo.

Smatrate li da djecu treba cijepiti protiv COVID - a i što mislite o tome?

Osobno podržavam cijepljenje djece protiv COVID-19 i smatram ga učinkovitom i neškodljivom intervencijom.