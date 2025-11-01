Dr. Ivonne Žgaljardić o liječenju i simptomima lipedema: 'Čest je kod žena, a dijeta ne pomaže'

Lipedem pogađa sve veći broj žena, ali se na žalost i dalje često zamjenjuje s pretilošću ili limfedemom. Razloga za to je nekoliko, a prije svega je i taj što je bolest nedovoljno poznata, rijetko se obrađuje u medicinskoj edukaciji, pa ju zato neki liječnici ne prepoznaju na vrijeme. Žene godinama žive u bolovima, s osjećajem težine, a osim fizičkih simptoma, i emocionalno pate. Poznata estetska kirurginja iz Opatije dr. Ivonne Žgaljardić o inovativnim kirurškim postupcima liječenja govorit će uskoro na međunarodnoj konferenciji u Cape Townu upravo o toj nedovoljno istraženoj bolesti.

