Dr. Jakopović: Kod svih koji kašlju više od mjesec dana postoji sumnja na rak pluća

Karcinom pluća je bolest od koje u Hrvatskoj svake godine oboli više od 3000 ljudi, a u svijetu je oko 1,6 milijuna novooboljelih. To je najčešći oblik raka kod muškaraca, a drugi kod žena

<p>U Velikoj Britaniji četiri od deset muškaraca u dobi od 75 godina će svake godine oboljeti od raka pluća, piše <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1305370/lung-cancer-symptoms-signs-pain-difficulty-swallowing">Express.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Računala pomažu u dijagnostici raka</p><p>- Problem s rakom pluća je u tome što nema nikakvih specifičnih simptoma koji bi upozorili na postojanje bolesti. Onog trenutka kad se pojave simptomi, znači da se bolest proširila - komentirao je prof. dr. <strong>Marko Jakopović,</strong> pročelnik Zavoda za tumore pluća i sredoprsja KBC-a Zagreb.</p><p>Iako nije među uobičajenim, problemi s gutanjem mogu biti jedan od simptoma ove bolesti. Dodatno, bolovi prilikom gutanja hrane i pića također se mogu povezati s rakom pluća. Ostali simptomi uključuju zadebljanje vrhova prstiju te promjene na noktima. Kod pojedinaca se mogu pojaviti otekline na vratu ili na licu, no kako pluća imaju malo živčanih završetaka, kod većine ljudi se simptomi neće pojaviti sve dok bolest nije uznapredovala.</p><p>Među najčešćim upozorenjima javlja se dugotrajni kašalj koji se pogoršava, osobito uz iskašljavanje krvi. Mogu se pojaviti i bolovi u prsima, leđima ili ramenima koji se pogoršavaju prilikom kašlja, smijanja ili dubokog disanja.</p><p>- Upravo je kašalj najčešći simptom i on može biti sa ili bez iskašljaja. Kod svih koji kašlju više od mjesec dana postoji sumnja na rak pluća, no problem je što pušači misle da kašlju zbog pušenja, a tek kad se pojave ozbiljniji simptomi i bolovi odlaze liječniku jer smatraju da kašalj ne predstavlja problem - nastavlja prof. Jakopović.</p><p>Tijekom svakodnevnih aktivnosti ljudi koji imaju rak pluća brže se umaraju i teže dišu ili imaju učestalu upalu pluća, bronhitis i druge infekcije. Uz umor i iscrpljenost, oboljeli od raka pluća mogu iskusiti nagli gubitak apetita i gubitak težine.</p><h2>Što uzrokuje rak pluća?</h2><p>Najveći rizik za razvoj karcinoma pluća je pušenje. Budući da cigarete sadrže više od 60 različitih kancerogenih tvari, više od 70 posto slučajeva karcinoma prouzročilo je pušenje. Kod onih koji ne puše uzrok je česta izloženost duhanskom dimu.</p><h2>Dijagnostika raka pluća</h2><p>U Hrvatskoj bi ovog mjeseca trebao krenuti nacionalni probir kojeg je pokrenulo Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Zakladom Hrvatska kuća disanja i Hrvatskim torakalnim društvom kroz kampanju Udahni za život. Riječ je o prvom Nacionalnom programu u Europi čime Hrvatska kao članica Europske unije postaje predvodnik u borbi protiv ove zloćudne bolesti.</p><p>- To treba shvatiti jednostavno kao i godišnji papa test. Svi pušači stariji od 50 godina ili bivši pušači koji su prestali pušiti unazad 15 godina trebaju se javiti svojem obiteljskom liječniku koji će ih uputiti u najbližu ustanovu za niskodozni CT. Nalaz CT-a stiže liječniku, a on će procijeniti treba li čovjeka poslati pulmologu - pojasnio je prof. Jakopović.</p><p>Ističe kako je cilj programa otkriti tumore u ranoj fazi koji su operabilni i izlječivi, a paralelno s tim kreće program genskog profiliranja tumora gdje će stručnjaci uz potporu institucija raditi sveobuhvatno gensko profiliranje metastatskih tumora.</p><p>- To je važno jer će odrediti smjer terapije naših bolesnika. Terapijske mogućnosti u Hrvatskoj su jako dobre i moram istaknuti kako imamo većinu lijekova koji su dostupni u Europi i u svijetu, dakle imunoterapija, ciljana terapija i slično. Dakle, nije beznadna situacija ako netko ima neoperabilni tumor, no jedino je u ranoj fazi potpuno izlječiv - nastavlja prof. Jakopović.</p><p>Kod simptoma poput kratkog daha i upornog kašlja valja posjetiti liječnika koji će provjeriti vaše opće zdravstveno stanje i u slučaju potrebe napraviti spirometriju. Spirometar mjeri koliko zraka udahnete i izdahnete. Dodatno, liječnik može zatražiti nalaze krvi kao i rendgen pluća koji je obično prvi test u dijagnostici karcinoma.</p><p>Na snimkama se tumor prikazuje kao bijelo siva masa. Ipak, takva snimka ne razlikuje karcinom od apscesa koji predstavlja nakupinu sluzi i tekućine u plućima. Zato se u slučaju sumnjivog nalaza pacijente šalje specijalistima koji će potom obaviti CT u trajanju od 30 minuta, a ukoliko se ustanovi da imaju rak, pacijentima će napraviti i PET - CT kako bi utvrdili gdje se nalaze aktivne karcinomske stanice. Ovisno o nalazima, onkolog određuje opcije liječenja, a rak pluća se može izliječiti u ranim fazama bolesti. </p>