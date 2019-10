Pušenje e-cigareta uzrokovalo rak pluća i mjehura kod miševa

E-cigarete oštećuju DNK, uzrokuju rak pluća i potencijalno rak mokraćnog mjehura kod miševa, a vjerojatno su i vrlo štetne za ljude, zaključili su to istraživači sa Sveučilišta New York nakon provedenog istraživanja koje je financirao američki Nacionalni institut za zdravlje (National Institutes of Health).

- Može se predvidjeti da će se, ako pušite e-cigarete, s vremenom pojaviti svakakve bolesti. Dugoročno, postoji vjerojatnost da će se pojaviti neki karcinom. E-cigarete su loše - rekao je Moon-Shong Tang, profesor na Medicinskom fakultetu NYU i vodeći istraživač spomenute studije koja je objavljena u Zborniku Nacionalne akademije znanosti (Proceedings of the National Academy of Science).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodaje kako nije poznato koliko su kancerogene za ljude i to se možda neće znati tijekom narednog desetljeća, jer se radi o relativno novijem proizvodu na tržištu, ali ovo je definitivno prva studija koja povezuje pušenje e-cigareta s karcinomom.

On i njegov tim otkrili su da para iz e-cigareta uzrokuje oštećenja na DNK u plućima i u mjehuru te da sprječava obnovu DNK u plućnom tkivu. Istraživanje su napravili na 40 miševa koje su tijekom 54 tjedna izlagali isparavanjima nikotina iz e-cigareta. Čak kod 22,5 posto njih razvio se rak pluća, a kod 57,5 posto pojavile su se pretkancerogene lezije na mokraćnom mjehuru. Količina dima koju su udisali bila je slična onoj koju bi čovjek udisao, ako redovito puši, tijekom otprilike tri do šest godina.

Foto: Dreamstime

Profesor priznaje kako su postojala određenja ograničenja tijekom istraživanja. Na primjer, miševi nisu udisali pare toliko duboko kao što to ljudi čine. Također, istraživanje je provedeno na malom broju miševa za koje je vjerojatnije da će razviti rak tijekom života.

Proučavali su i 20 miševa koje su izložili e-cigaretama koje ne sadrže nikotin. Kod njih se, kažu, nije razvio rak tijekom četiri godine koliko je trajalo to istraživanje.

Profesor Tang napominje kako rezultati studije povećavaju potrebu za daljnjim istraživanjima o povezanosti pušenja e-cigareta i pojavom raka kod ljudi. Smatra da studija provedena na miševima je samo naznaka koja će u budućnosti pokazati da e-cigarete nisu sigurne za ljude, niti za one koji puše, ali ni za one koji se nalaze u njihovoj blizini i udišu taj dim.

Sveučilište Južna Kalifornija u veljači je napravilo studiju u kojoj je otkriveno da su ljudi, koji su pušili e-cigarete, razvili neke iste molekularne promjene u oralnom tkivu koje uzrokuju rak kod pušača klasičnih cigareta, prenosi CNBC.

Foto: Dreamstime

'Pušenje e-cigareta može začepiti pluća masnoćom'

Istraživači s Medicinskog fakulteta u Bayloru u Teksasu otkrili su da pušenje e-cigareta može začepiti pluća masnoćom, pa čak i kada ne sadrže nikotin. Do tog zaključka došli su nakon proučavanja četiri skupine miševa, tri izložene dimu klasičnih i e-cigareta kroz period od četiri mjeseca dok je jedna grupa udisala čisti zrak.

Prva skupina bila je izložena isparavanju e-cigareta koje sadrže nikotin, dok je druga skupina udisala pare u kojima nikotina nema. Treća je bila izložena dimu klasičnih cigareta. Nakon četiri mjeseca vidjelo se da su pluća životinja koje su udisale nikotin kroz elektronske ili klasične cigarete bila teško oštećena i upaljena, slično kao što izgledaju pluća pušača koji imaju emfizem (bolest koja uništava plućne alveole i najmanje bronhiole u plućima).

Ono što ih je iznenadilo bila su pluća miševa kojima su upuhivali paru e-cigarete bez nikotina. I njihova pluća bila su oštećena, ali nije bilo znakova upale već se radilo o nakupljenim masnoćama koje su poremetile strukturu i rad pluća. Otkrili su da je nakupljena mast nastala zbog razvoja abnormalnosti u zaštitnom tekućem sloju pluća. Zabrinjavajuće je, rekli su, što se njihova pluća više nisu bila sposobna boriti s infekcijama kao što je gripa.

Dr. Mohinder Vindhyal, docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Kansas u SAD-u pozabavio se ovom tematikom pa došao do zabrinjavajućih rezultata - ispostavilo se da uvlačenje dima iz e-cigareta povećava rizik od srčanog udara za 55 posto u odnosu na nepušače dok je rizik od moždanog udara veći za 30 posto, a od razvoja koronarnih bolesti za deset posto.

Također, otkrio je da je čak 44 posto pušača e-cigareta obuhvaćenih istraživanjem imalo problema s cirkulacijom. Istraživanje je trajalo tri godine, a njime je bilo obuhvaćeno 94.467 ljudi. Stručnjaci upozoravaju da je ovom pošasti najviše ugrožena mlađa populacija.

- Do sada zapravo nismo znali puno o tome kako e-cigarete utječu na zdravlje srca, a ovi podaci bi mogli biti poziv na buđenje, posebno mladim ljudima - rekao je dr. Vindhyal i dodao da na svijetu postoji više od 460 brendova i preko 7700 okusa e-cigareta.

Foto: Dreamstime

I 'tajanstvenu bolest pluća' povezuju s e-cigaretama

U medijima se sve više raspravlja o tome koliko su e-cigarete štetne za zdravlje te svi koji misle da su se na taj način 'spasili' od klasičnog duhana i zbog toga će biti zdravi, zapravo žive u velikoj zabludi. Elektronske cigarete sve se više povezuju s ozbiljnim zdravstvenim tegobama, a bilo je i slučajeva gdje su neki ljudi umrli, navodno, zbog pušenja e-cigareta.

Radi se o 'tajanstvenoj bolesti pluća' povezanoj s pušenjem elektronskih cigareta od koje je u SAD-u oboljelo preko 450 ljudi, a umrlo ih je šest, izvijestio je tamošnji Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC).

- Šesta osoba u SAD-u je preminula od plućne bolesti povezane s pušenjem e-cigareta. Žena je bila starija od 50 godina i imala je zdravstvenih problema u povijesti. Ozbiljno se razboljela ubrzo nakon što je počela koristiti e-cigarete i simptomi su se kod nje brzo razvijali. Nije jasno koju vrstu e-cigareta je koristila - izvijestili su iz Ministarstva zdravlja i okoliša u Kansasu i dodali da je prva smrt povezana s e-cigaretama zabilježena u kolovozu u Illinoisu.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti, Uprava za hranu i lijekove te Državni zdravstveni odjeli pokušavaju bolje istražiti ovu pojavu. Zdravstveni službenici kažu da nisu pronašli definitivan uzrok ili jasnu poveznicu između slučajeva.

Zdravstveni djelatnici iz New Yorka pronašli su ekstremno visoke razine sintetskog vitamina E acetata u gotovo svim proizvodima koji sadrže kanabis koji su analizirani u njihovim laboratorijima u sklopu istrage. Kažu da je sada vitamin E acetat ključan fokus državne istrage, objavilo je Ministarstvo zdravlja New Yorka. Navode da takav vitamin E sadrže i e-cigarete s aromom slatkiša.

Američko medicinsko udruženje (AMA) nedavno je pozvalo javnost da izbjegavaju uporabu e-cigareta sve dok zdravstveni službenici ne istraže i ne dođu do zaključka što točno izaziva 'tajanstvenu bolest pluća'.

U europskim zemljama nema mnogo dokaza o problemima sa zdravljem pluća kakvi su se pojavili u SAD-u, a razlog tome, kažu stručnjaci, vjerojatno leži u strožim propisima o e-cigaretama. Ipak, neki stručnjaci smatraju da ne postoje razlozi zašto bi Europa bila imuna na taj problem u odnosu na SAD jer je opširna analiza sigurnosti e-cigareta još uvijek u izradi, a gotova bi trebala biti na jesen 2020. godine.

Dužnosnici Velike Britanije strahuju da će se mnogi ljudi vratiti klasičnim cigaretama zbog panike izazvane oko elektronskih. Smatraju da bi to mogla biti najgora stvar jer su se trudili odviknuti ljude od klasičnih cigareta.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: