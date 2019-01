Dr. Jelčić: Ako vam štitnjača ubrzano radi - prestanite pušiti

Imate li problema sa štitnjačom, redovito odlazite na preglede, jedan do dva puta godišnje ako imate hipotireozu, a svakih mjesec do dva ako imate hipertireozu. Naime, funkcija štitnjače može se mijenjati pa ćete tako biti sigurni da uzimate odgovarajuću dozu lijekova, a ako u obitelji imate nekoga tko ima bolest štitnjače, napravite pregled štitnjače (ultrazvuk, hormone štitnjače ili autoantitijela) svakih tri do pet godina, savjetuje prim. dr. sc. Jozo Jelčić.

Ako se liječite zbog hipertireoze i pušač ste, trebali biste prestati pušiti što prije.

- Trudnice bi trebale odmah u početku trudnoće prekontrolirati hormone štitnjače, jer slabija funkcija štitnjače u blažoj formi ne mora uzrokovati nikakve simptome, ali može uzrokovati komplikacije u trudnoći, spontani abortus, prerani porod i oštećenja ploda (posebno središnjeg živčanog sustava) - kaže dr. Jelčić.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL dr. Jozo Jelčić

Kako biste rano otkrili da imate povećanu štitnjaču, stanite ispred ogledala i gledajte u područje ispod Adamove jabučice. Uzmite gutljaj vode, zabacite glavu lagano unatrag i progutajte, savjetuje dr. Jelčić. Pojavi li se prilikom gutanja oteklina na navedenom području ili primijetite nešto neobično, posavjetujte se s liječnikom.

- Kako biste se zaštitili od dijabetesa planirajte zdrave i uravnotežene obroke te ih sami pripremajte kod kuće. Nemojte unositi šećer, dakle slatko i sokove s glukozom - savjetuje dr. Jelčić.

Izbjegavajte i brzu hranu. Pijte vodu ili nezaslađene čajeve. Umjesto kruha od bijelog brašna odaberite onaj s cjelovitim žitaricama. Jednom do dva puta tjedno pokušajte jesti ribu. Nemojte niti preskakati obroke tijekom dana kako ne biste unijeli previše kalorija tijekom večernjih sati.

Budući da je pretilost najčešći uzrok dijabetesa, budite aktivni barem pola sata na dan. Izbjegavajte namirnice visokog glikemijskog indeksa te stres.

- Povremeno otiđite na preventivni pregled, recimo jednom godišnje, osobito ako u obitelji imate nekoga tko boluje ili je bolovao od dijabetesa - napominje dr. Jelčić.

Svakako nastojte smršavjeti jer na stvaranje dijabetesa velik utjecaj imaju pretilost i obiteljska anamneza.

- Zdravi ljudi trebali bi provjeriti vrijednosti šećera u krvi barem jednom godišnje, dok bi ljudi koji pate od dijabetesa tu vrijednost trebali pratiti češće kako bi bolest držali pod kontrolom. Učestalost mjerenja ovisi od čovjeka do čovjeka, no prilikom utvrđivanja doze terapije inzulinom trebalo bi ga mjeriti triput dnevno, prije glavnih obroka - kaže dr. Jelčić.

Kod dijabetesa često dolazi do problema sa stopalima, pa bi oboljeli trebali na njih posebno pripaziti.

Foto: Dreamstime

- Pomno osušite stopala nakon svakog tuširanja, osobito područja između prstiju kako biste spriječili razvoj ranica i infekcija. Svakodnevno ih pregledajte kako biste provjerili ima li kakvih promjena na koži te u mirisu stopala. Uvijek hodajte samo u udobnim cipelama koje vas ne žuljaju i nisu vam tijesne - savjetuje liječnik.

U slučaju hipoglikemije, čovjek pri svijesti trebao bi uzeti 1-2 žlice šećera ili zaslađeno piće. Ako čovjek nije pri svijesti treba pozvati Hitnu pomoć koja će glukozu dati intravenozno. Nakon smirivanja simptoma, treba nešto pojesti.

SAVJETI DR. JELČIĆA:

1. Zdravi ljudi trebali bi otići na pregled štitnjače svakih tri do pet godina, oni koji pate od hipotireoze svakih jednu do dvije godine, a oni s hipertireozom trebali bi to činiti najmanje jednom u dva mjeseca

2. Trudnice bi trebale pregledati štitnjaču na početku trudnoće jer može uzrokovati komplikacije

3. Napravite test s čašom vode ispred ogledala kako biste provjerili imate li povećanu štitnjaču

4. Barem jednom godišnje prekontrolirajte šećer u krvi

5. Ako imate dijabetes, budite oprezni sa stopalima i uvijek ih dobro osušite nakon tuširanja

NEMOGUĆE VEZE: Ovi horoskopski znakovi nikad ne bi mogli biti zajedno