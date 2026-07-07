Dr. Relić pojasnio: 'Nikotinske vrećice nisu bezopasne, ali mogu smanjiti rizik’

Ne bih rekao da je cilj američke Agencije za hranu i lijekove, koja je ovih dana donijela odluku kojom se proizvođačima nikotinskih vrećica dopušta da ih oglašavaju kao proizvod zdraviji od cigareta, samo to da 'jedno zlo zamijeni drugim' nego se time nastoji smanjiti šteta kod ljudi koji već puše i koji nikako ne uspijevaju prestati. Ključna razlika je u tome da najveći dio štete kod cigareta dolazi od izgaranja duhana i udisanja duhanskog dima, a ne od samog nikotina. Nikotin izaziva ovisnost i nije bez rizika, ali duhanski dim glavni je uzročnik raka pluća, kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i mnogih drugih komplikacija, komentira odluku dr. sc. Danko Relić s Katedre za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te izvršni direktor Svjetske agencije za akreditaciju javnozdravstvenog obrazovanja (APHEA).

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Dodaje kako se nikotinske vrećice - paketići koji se stavljaju u usta na određeno vrijeme, dok otpuštaju nikotin, koji preko sline ulazi u organizam - zato "mogu promatrati kao proizvod potencijalno manje štete za odrasle pušače, koji bi ih koristili umjesto cigareta". - Ali nikako kao bezopasan proizvod i nikako kao proizvod za mlade ili nepušače. Tu je granica vrlo važna. Ako takvi proizvodi pomognu odraslom pušaču da se makne od cigareta, to može imati javnozdravstvenu vrijednost. Ali ako počnu stvarati novu generaciju korisnika nikotina, posebno među mladima, onda smo stvorili novi problem. Zato svaki takav pristup mora biti vrlo strogo reguliran: bez marketinga prema mladima, bez uljepšavanja rizika i bez poruke da je riječ o 'zdravom' proizvodu - upozorava dr. sc. Relić.

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Upravo to su i razlozi zbog kojih je u cijeloj EU zabranjena prodaja nikotinskih vrećica za djecu i mlade, s tim da svaka država članica određuje dobnu granicu do koje se to odnosi. Hrvatska je Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda propisala da je to 18 godina, što znači da mlađima od te dobi duhanske vrećice ne bi smjele biti dostupne.

- Nije dovoljno reći '18+'. Treba znati što se prodaje, kome se prodaje, u kojoj jačini, s kojim upozorenjima i pod čijim nadzorom. Najbolja preporuka uvijek ostaje potpuni prestanak uporabe nikotina i duhana. To je zdravstveno najbolji ishod - smatra dr. sc. Relić. Dodaje kako najbolja preporuka uvijek ostaje potpuni prestanak uporabe nikotina i duhana.

Foto: 123RF

- Kod ljudi koji su dugogodišnji pušači i ne uspijevaju prestati, znanstveni dokazi općenito pokazuju da proizvodi bez izgaranja duhana nose manji rizik od nastavka pušenja cigareta. U tom smislu, prelazak s cigareta na regulirani bezduhanski nikotinski proizvod može značiti smanjenje štete, ali samo ako doista zamjenjuje pušenje, a ne ako se koristi uz cigarete - pojašnjava sugovornik. No važno je, kaže, istaknuti da nikotinske vrećice nisu terapija za prestanak pušenja, ako nisu registrirane kao takve, te da nisu bez rizika i mogu održavati ovisnost o nikotinu.

Foto: Privatni album

Nikotin je droga i djeluje stimulativno bez obzira na oblik unošenja

Nikotin je droga koja izaziva ovisnost i djeluje stimulativno, podiže raspoloženje i razbuđuje, a u većim količinama može izazvati euforiju. Međutim, ima i štetne učinke poput ubrzanog rada srca i suženja krvnih žila što može dovesti do problema s cirkulacijom te povećati rizik od srčanog ili moždanog udara- ističe Slavko Sakoman, naš poznati neuropsihijatar i vodeći autoritet u području liječenja ovisnosti.