Dragica (82): Suprug mi je umro i bilo mi je teško, plakala sam. A onda su me spasile ove sprave

Prvo sam počela sa šetnjama, a onda me moja prva susjeda i prijateljica upoznala s funkcioniranjem ovih sprava i počela sam vježbati. Malo po malo i bilo mi je sve bolje. Svaki dan zajedno vježbamo, kaže Dragica

<p>Šest godina vježbam svaki dan i hodam po tri kilometra. Od kako mi je suprug umro, pa sam sa sela došla u grad, kćeri i zetu. Ne živim s njima ali sam blizu njih. Jako mi je bilo teško, pogodila me smrt supruga, a uz to i boravak u zatvorenom, u stanu. Tako su me jako boljele noge i kralježnica, a uz to me preuzela žalost i tuga zbog čega sam bila sva utučena i nervozna. Ove sprave su me spasile, jako puno su mi pomogle, govori umirovljenica <strong>Dragica Dobrosavljević (82)</strong> iz Ponorca kraj Perjasice koja se nakon smrti supruga preselila u Karlovac.</p><p>Iako su joj kćer i zet jako dobri, te uvijek spremni pomoći, nove životne okolnosti utjecale su na njeno zdravstveno i psihičko stanje pa je odlučila stvari uzeti u svoje ruke i počela odlaziti u šetnje i vježbati. Od tada svakodnevno vježba na spravama na Foginovom kupalištu u Karlovcu gdje se nalazi 11 sprava za cijelo tijelo.</p><p><br/> </p><p>- Nakon smrti supruga sam bila nervozna, odsutna, zamišljena, bila sam se zatvorila i kada bi bila sama stalno sam plakala. Sama sebi sam tada rekla: Idemo krenuti, idem van, kuda bilo, da se pokrenem. Najprije sam počela sa šetnjama, a onda me moja prva susjeda i prijateljica (80) upoznala s funkcioniranjem ovih sprava i počela sam vježbati. Malo po malo i bilo mi je sve bolje. Od tada svaki dan zajedno vježbamo, jako smo si dobre i često zajedno šećemo. Čak smo bile i trčale ovdje po atletskoj stazi, a nadam se da ćemo uskoro ponovno, kada ode ovo s koronom - govori Dragica, objašnjavajući da svakodnevno vježba na svim spravama po dvadesetak minuta.</p><p>- Jako puno mi ovo znači. Puno bolje se osjećam. Da nisam počela vježbati, ostala bih u krevetu. Bolje spavam, pokretnija sam, bolje jedem. Inače sam i kašljala, a otkad idem van, više ni ne kašljem. Kći i zet su mi jako dobri i brinu o meni, ona me svaki dan zove na ručak. No sada kako je korona ne odlazimo jedni drugima, pa mi ga ostavi pred vratima. Takva su vremena - govori Dragica koja svojim vršnjacima savjetuje da ne sjede u kući, da iziđu na zrak, a ako ne mogu vježbati, neka šeću koliko god mogu. Čak ako su i na štakama, neka idu na zrak, manje će biti korone i drugih bolesti.</p>