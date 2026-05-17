Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JEDNOSTAVNA METODA

Drevna kineska vježba mogla bi pomoći u snižavanju krvnog tlaka, pokazalo istraživanje

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Drevna kineska vježba mogla bi pomoći u snižavanju krvnog tlaka, pokazalo istraživanje
Foto: 123RF

Istraživanje je pokazalo da drevna kineska vježba baduanjin može sniziti krvni tlak jednako učinkovito kao brzo hodanje, pa čak i neki lijekovi za hipertenziju. Stručnjaci vjeruju da djeluje msmanjenje stresa i smirivanjem organizma

Admiral

Drevna kineska praksa poznata kao baduanjin mogla bi biti jednako učinkovita kao brzo hodanje, pa čak i usporediva s nekim lijekovima za tlak u snižavanju krvnog tlaka kod osoba s hipertenzijom, pokazuje novo kliničko istraživanje. Riječ je o tradicionalnoj kineskoj metodi staroj više od 800 godina koja kombinira spore pokrete, kontrolirano disanje i meditaciju. Vježbe traju svega desetak minuta i mogu se izvoditi kod kuće, bez posebne opreme ili prethodne fizičke pripreme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Savjeti za bol u leđima VIDEO
Savjeti za bol u leđima | Video: 24sata/pixsell

Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of the American College of Cardiology, obuhvatilo je 216 odraslih osoba starijih od 40 godina s povišenim krvnim tlakom prvog stupnja. Sudionici su tijekom godinu dana bili podijeljeni u tri skupine: jedna je prakticirala baduanjin pet puta tjedno, druga je svakodnevno brzo hodala, dok je treća provodila samostalnu tjelesnu aktivnost prema vlastitom izboru.

PROMO Bolovi u leđima, vratu i zglobovima? Evo zašto se stalno vraćaju (i kako ih riješiti)
Bolovi u leđima, vratu i zglobovima? Evo zašto se stalno vraćaju (i kako ih riješiti)

Rezultati su pokazali da su osobe koje su prakticirale baduanjin već nakon tri mjeseca imale značajno niži krvni tlak. Sniženje sistoličkog tlaka iznosilo je između tri i pet mmHg, što je, prema istraživačima, usporedivo s učinkom nekih lijekova prve linije za hipertenziju. Učinci su ostali prisutni i nakon godinu dana.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Voditeljica istraživanja, kineska liječnica Jing Li, istaknula je da bi baduanjin mogao predstavljati jednostavnu i dostupnu metodu za kontrolu krvnog tlaka.

-Zbog svoje jednostavnosti, sigurnosti i lakoće dugoročnog pridržavanja, baduanjin može postati učinkovita i široko dostupna životna intervencija za osobe koje žele sniziti krvni tlak, poručila je Li.

KLJUČAN MINERAL Evo što se dogodi s tlakom kad počnete uzimati magnezij
Evo što se dogodi s tlakom kad počnete uzimati magnezij

Kardiolozi koji nisu sudjelovali u istraživanju također su izrazili iznenađenje rezultatima. Američki liječnik Matthew Saybolt izjavio je kako je očekivao da će intenzivnije aktivnosti poput brzog hodanja imati veći učinak, no rezultati su bili gotovo identični.

Stručnjaci smatraju da baduanjin djeluje prvenstveno kroz smanjenje stresa i smirivanje živčanog sustava. Budući da kronični stres ima važnu ulogu u razvoju hipertenzije, tehnike koje uključuju svjesno disanje i lagano kretanje mogle bi imati značajan preventivni učinak.

Foto: 123RF

Visoki krvni tlak jedan je od glavnih čimbenika rizika za srčani i moždani udar, a liječnici već godinama upozoravaju da mnogi pacijenti teško održavaju redovitu tjelesnu aktivnost. Upravo zato jednostavne rutine poput baduanjina sve više privlače pozornost znanstvenika, tvrdi sciencedaily.com

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Vage bi se mogle zaručiti, a Vodenjake će mučiti očni tlak
OD 17. DO 23. SVIBNJA

Veliki tjedni horoskop: Vage bi se mogle zaručiti, a Vodenjake će mučiti očni tlak

Zvijezde donose ljubavne preokrete, poslovne uspone i padove te zdravstvene savjete za svaki znak. Saznajte koji su vam najbolji i najlošiji dani u svibnju
FOTO Ima titulu najbolje stražnjice Instagrama - evo kojom vježbom je to postigla
PIONIRKA FITNESS INFLUENCINGA

FOTO Ima titulu najbolje stražnjice Instagrama - evo kojom vježbom je to postigla

Amanda Lee je američka fitness influencerica i trenerica poznata po objavama treninga na društvenim mrežama i radu s platformom Poosh. Posebno je prepoznata po vježbama za oblikovanje i jačanje stražnjice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026