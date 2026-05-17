Drevna kineska vježba mogla bi pomoći u snižavanju krvnog tlaka, pokazalo istraživanje

Drevna kineska praksa poznata kao baduanjin mogla bi biti jednako učinkovita kao brzo hodanje, pa čak i usporediva s nekim lijekovima za tlak u snižavanju krvnog tlaka kod osoba s hipertenzijom, pokazuje novo kliničko istraživanje. Riječ je o tradicionalnoj kineskoj metodi staroj više od 800 godina koja kombinira spore pokrete, kontrolirano disanje i meditaciju. Vježbe traju svega desetak minuta i mogu se izvoditi kod kuće, bez posebne opreme ili prethodne fizičke pripreme.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of the American College of Cardiology, obuhvatilo je 216 odraslih osoba starijih od 40 godina s povišenim krvnim tlakom prvog stupnja. Sudionici su tijekom godinu dana bili podijeljeni u tri skupine: jedna je prakticirala baduanjin pet puta tjedno, druga je svakodnevno brzo hodala, dok je treća provodila samostalnu tjelesnu aktivnost prema vlastitom izboru.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su prakticirale baduanjin već nakon tri mjeseca imale značajno niži krvni tlak. Sniženje sistoličkog tlaka iznosilo je između tri i pet mmHg, što je, prema istraživačima, usporedivo s učinkom nekih lijekova prve linije za hipertenziju. Učinci su ostali prisutni i nakon godinu dana.

Voditeljica istraživanja, kineska liječnica Jing Li, istaknula je da bi baduanjin mogao predstavljati jednostavnu i dostupnu metodu za kontrolu krvnog tlaka.

-Zbog svoje jednostavnosti, sigurnosti i lakoće dugoročnog pridržavanja, baduanjin može postati učinkovita i široko dostupna životna intervencija za osobe koje žele sniziti krvni tlak, poručila je Li.

Kardiolozi koji nisu sudjelovali u istraživanju također su izrazili iznenađenje rezultatima. Američki liječnik Matthew Saybolt izjavio je kako je očekivao da će intenzivnije aktivnosti poput brzog hodanja imati veći učinak, no rezultati su bili gotovo identični.

Stručnjaci smatraju da baduanjin djeluje prvenstveno kroz smanjenje stresa i smirivanje živčanog sustava. Budući da kronični stres ima važnu ulogu u razvoju hipertenzije, tehnike koje uključuju svjesno disanje i lagano kretanje mogle bi imati značajan preventivni učinak.

Visoki krvni tlak jedan je od glavnih čimbenika rizika za srčani i moždani udar, a liječnici već godinama upozoravaju da mnogi pacijenti teško održavaju redovitu tjelesnu aktivnost. Upravo zato jednostavne rutine poput baduanjina sve više privlače pozornost znanstvenika, tvrdi sciencedaily.com