Magnezij može sniziti krvni tlak, no budite oprezni. Stručnjaci preporučuju konzultaciju s liječnikom prije uzimanja dodataka. Saznajte koliko magnezija trebate i kako on pomaže srcu
Evo što se dogodi s tlakom kad počnete uzimati magnezij
Magnezij je mineral koji podržava imunološki sustav, održava normalnu funkciju mišića i živaca, pomaže u očuvanju čvrstoće kostiju te osigurava normalan rad srca. Istraživanja također sugeriraju da uzimanje dodataka magnezija može imati koristi za zdravlje srca.
Može li magnezij sniziti krvni tlak?
Studije pokazuju da uzimanje dodataka magnezija može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, osobito kod osoba koje već imaju povišen tlak.
Istraživanja sugeriraju da uzimanje 500 do 1000 miligrama magnezija dnevno može sniziti sistolički krvni tlak (gornju vrijednost) za otprilike 2,7 do 5,6 mm Hg, te dijastolički tlak (donju vrijednost) za oko 1,7 do 3,4 mm Hg.
Visoki krvni tlak (hipertenzija) povezan je s povećanim rizikom od:
- Koronarne bolesti srca (KBS): poznata i kao ishemijska bolest srca, nastaje kada srčane arterije ne mogu opskrbiti srčani mišić dovoljnom količinom krvi bogate kisikom.
- Zatajenja srca: stanje u kojem srce ne može učinkovito pumpati dovoljno krvi, pa tijelo ne dobiva potrebnu količinu kisika.
- Moždanog udara (CVA): medicinski naziv za prekid dotoka krvi u moždane stanice.
Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se točno utvrdilo na koji način magnezij snižava krvni tlak. Neki podaci sugeriraju da magnezij utječe na različite procese u tijelu odgovorne za smanjenje volumena krvi u optjecaju (ukupne količine krvi u krvožilnom sustavu), što može poboljšati sposobnost arterija da se šire i stežu.
Osim toga, magnezij je nužan za regulaciju normalnog srčanog ritma i održavanje stabilnog rada srca.
Koliko vam magnezija treba?
Preporučeni dnevni unos (RDA) magnezija iznosi:
- Muškarci od 19 do 30 godina: 400 mg
- Žene od 19 do 30 godina: 310 mg
- Muškarci od 31 godine i stariji: 420 mg
- Žene od 31 godine i starije: 320 mg
Do gubitka magnezija može doći zbog vrlo niskog unosa hranom, kroničnog (dugotrajnog) alkoholizma ili uzimanja određenih lijekova (poput diuretika petlje i inhibitora protonske pumpe).
Koji su učinkovitiji načini snižavanja krvnog tlaka?
Za snižavanje krvnog tlaka možete uvesti niz prehrambenih i životnih promjena u svakodnevicu, uključujući:
- uravnoteženu i nutritivno bogatu prehranu
- redovitu tjelesnu aktivnost (hodanje, trčanje ili drugi oblici kretanja)
- upravljanje stresom
- prestanak pušenja
- smanjenje ili izbjegavanje alkohola
- održavanje zdrave tjelesne težine
Ako razmišljate o uzimanju dodataka magnezija ili povećanju unosa magnezija putem prehrane, važno je konzultirati se s liječnikom. On vam može pomoći izraditi personalizirani plan liječenja ako imate povišene vrijednosti krvnog tlaka, piše Msn.
