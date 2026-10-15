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Modni ulovi s karakterom

Dronjak buvljak vraća se u Zagreb: Čeka vas 30 izlagača

Piše Anamarija Dukši,
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Dronjak buvljak vraća se u Zagreb: Čeka vas 30 izlagača
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Foto: ERNEST MAZAREKIC ALL RIGHTS RESERVED
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Bilo da ste u potrazi za novim najdražim komadom u ormaru, modnim detaljem s karakterom ili originalnim handmade ulovom, Dronjak je prilika za istraživanje, inspiraciju i otkrivanje malih blaga

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Dobra kupnja ne mora značiti obilazak shopping-centara. Ponekad je dovoljno zaviriti među štendere, naletjeti na komad koji kao da je čekao baš vas i pritom provesti nedjelju u dobrom društvu. Upravo takvu kombinaciju donosi Dronjak buvljak, koji u nedjelju, 18. listopada, ponovno okuplja ljubitelje second-hand i vintage mode u studiju-galeriji Klet, na adresi Ilica 73.

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Od 11 do 17 sati posjetitelje očekuje čak 30 izlagača s ponudom odjeće, obuće, modnih dodataka te rukotvorina i dekoracija.

Foto: PR

Bilo da ste u potrazi za novim najdražim komadom u ormaru, modnim detaljem s karakterom ili originalnim handmade ulovom, Dronjak je prilika za istraživanje, inspiraciju i otkrivanje malih blaga koja se ne pronalaze baš svaki dan.

Foto: ERNEST MAZAREKIC ALL RIGHTS RESERVED

Dronjak buvljak od samih početaka njeguje ideju da kupovina može biti promišljenija, kreativnija i zabavnija. Kroz second hand i vintage ponudu potiče ponovnu upotrebu odjeće i održiviji pristup modi, a okupljanjem lokalnih kreativaca i ljubitelja unikatnih predmeta stvara prostor za druženje, razmjenu ideja i upoznavanje ljudi sličnih interesa.

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Foto: ERNEST MAZAREKIC ALL RIGHTS RESERVED

No, Dronjak nije samo mjesto za dobar shopping - tu je i atmosfera zbog koje se ostaje malo duže. Opustite se uz omiljeno piće, prokopajte po štenderima i pronađite nešto što ćete s veseljem nositi ili pokloniti.

Foto: ERNEST MAZAREKIC ALL RIGHTS RESERVED

Sve to u samom centru grada, bez žurbe i uz onu posebnu energiju koju stvaraju ljudi, dobra glazba i ljubav prema stvarima s pričom. Više informacija o Dronjak buvljaku dostupno je na Instagram i Facebook profilu.

Foto: ERNEST MAZAREKIC ALL RIGHTS RESERVED
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