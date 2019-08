Drukčiji običaji: Rusi ne daruju žuto cvijeće, a Kinezi noževe

1. Štapiće za jelo ne ostavljajte vertikalno u Japanu

U Japanu je jako važno kako ćete odložiti štapiće za jelo. Nikad ih ne ostavljajte okomito u zdjeli za rižu jer se to u Japanu smatra tabuom. Naime, ljude u Japanu to podsjeća na ceremonijalne obrede na kojima se poslužuje zdjela s rižom s dva štapića koja stoje vertikalno kao žrtva pokojniku. Umjesto toga, stavite ih na zdjelu ili pokraj zdjele.

2. U Vijetnamu se prije ulaska u kuću obavezno treba izuti

U većini azijskih zemalja prije ulaska u kuće obavezno se treba izuti jer se unutrašnjost doma smatra privatnim prostorom pa ukoliko prekršite to pravile smatra se da kršite kulturna pravila. Pokažite poštovanje ostavljajući cipele ispred vrata, a pripazite i da su vam stopala ili čarape čisti.

3. U Italiji tražite račun od konobara

Konobari u Italiji vam neće donijeti račun dok ga sami ne zatražite. Kada ste gotovi trebate pozvati konobara i zatražiti račun.

4. Ne ostavljajte hranu na tanjuru u Grčkoj

Ostavljanje hrane na tanjuru u Grčkoj se smatra uvredom za domaćina jer to može značiti da vam hrana nije bila ukusna. Zato pripazite da uzmete porcije koje nisu prevelike i za koje znate da ćete ih moći pojesti.

5. U Keniji se u znak pozdrava pljune

U Keniji pleme Maasai koristi pljuvanje kao znak pozdrava na dolasku i odlasku. Oni pljuju jedni na druge jednako kao što se u zapadnim zemljama ljudi rukuju. Pljuju i na svoje dlanove prije rukovanja, ako bi slučajno zaboravili kasnije pljunuti jedan na drugoga. Međutim, Kenijci koji ne pripadaju plemenu Maasai koriste jednostavno stisak ruke ili mahanje kao znak pozdrava.

6. Budite oprezni s komplimentima u Fidžiju

Na Fidžiju poštuju običaj kerekerea ili 'zajedničkog vlasništva'. To znači ako vas netko pita za nešto, pristojno je dati mu. S druge strane, to znači da morate biti oprezni pri otvorenom divljenju nečemu što pripada domaćem stanovništvu jer će se osjećati obveznim da vam to poklone.

7. U Tajlandu se ne rukuje

Tajlanđani se tradicionalno pozdravljaju pozdravom "Wai“ sklapanjem ruku na prsa. Ukoliko vam netko uputi "Wai“ pozdrav, trebali biste odgovoriti istim pozdravom (osim kada vas pozdravi dijete).

8. U Indiji se jede prstima

Indijska hrana obično je namijenjena da se jede prstima. Također, pripazite da se koristite desnom rukom dok jedete jer se lijeva smatra 'nečistom'.

9. Noževe nikad ne koristite kao poklon u Kini

Darivanje je važan ritual u Kini, ali pri odabiru poklona izbjegavajte bilo kakve oštrice. Nikada nemojte darivati noževe, škare ili bilo koju drugu opremu za rezanje jer bi to značilo kraj vašeg odnosa.

10. Izbjegavajte bukete suncokreta u Rusiji

Darivanje žutog cvijeća u Rusiji znak je mržnje i smatra se uvredljivim. Žuti cvjetovi se u Rusiji smatraju pogrebnim cvijećem. Osim toga, buket treba uvijek biti neparnog broja. Jedino ako idete na sprovod mora biti parnog broja.