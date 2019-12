Društvene mreže na kojima su svi bili, a sada su zaboravljene

Društveni mediji drastično su se promijenili u posljednjem desetljeću pojavom Instagrama, Tindera i Snapchata. Iako je Facebook bio kralj društvenih mreža 2010. godine tada su bile popularne i neke druge aplikacije poput aplikacije za razmjenu poruka AIM-a ili društvene igre Club Penguin.

Ovo su neke najpopularnije i najistaknutije aplikacije u prošlom desetljeću koje su se promijenile ili potpuno ugasile.

Friendster

Friendster je bila jedna od prvih društvenih mreža koja je pokrenuta 2002. godine, a prethodila je MySpaceu, Linkedinu i Facebooku.

Mashable je Friendster opisao kao uređenu verziju Facebooka. Mjesto za povezivanje s prijateljima i obitelji i za komunikaciju putem poruka i grupa.

Iako je Friendster do 2010. nestao iz SAD-a, većina korisnika i dalje je koristila platformu u Aziji. BBC je objavio da je u azijskim zemljama poput Malezije i Filipina Friendster bio jednako popularan kao i Facebook.

Club Penguin

Club Penguin bila je vitalna društvena mreža za tinejdžere i srednjoškolce, koji su mogli komunicirati i razgovarati s drugim korisnicima, pod krinkom računalne igre s animiranim pingvinima koji žive u virtualnom svijetu. Na neki je način Club Penguin postavio početnu osnovu za djecu i odrasle koji sada komuniciraju putem videoigara poput Fortnitea i Call of Dutyja sa značajkama društvenih mreža.

LiveJournal

Prije Tumblra, postojao je LiveJournal. Platforma je osnovana 1999. godine, a služila je za pisanje blogova. Imala je više od 10 milijuna korisnika Čak i ako niste bili strastveni korisnik LiveJournal-a, vjerojatno ste bili upoznati s najvećom zajednicom 'Oh No They Didn't' ili ONDT na LiveJournal-u koja se fokusira na tračeve o slavnima

Vlasnik stranice prodao je platformu ruskoj medijskoj kompaniji, zvanoj SUP, za 30 milijuna dolara. Do 2009. godine, sve američke operacije LiveJournal-a prekinute su i premještene u Rusiju, čime je platforma, nekada mjesto slobodno od cenzure postala podložna ruskom zakonu i jurisdikciji.

Digg

Digg se predstavio kao sakupljač vijesti 2005. godine, ali istina je da je to bila platforma više nalik Redditu nego bilo čemu drugom jer su bili usmjereni na glasanje u zajednici. Oni su prvi shvatili da korisnici žele imati moć kontroliranja interneta i odlučivanja o tome koji će sadržaj dobiti pažnju na web stranici.

Nažalost, lansiranje novog dizajna za platformu u kolovozu 2010. godine, poznatog kao 'New Digg' nije dobro prihvaćeno. Digg je i danas tu, ali ne nalikuje platformi kao nekad.

Orkut

Nakon što nije uspio dobiti Friendster 2003. godine, Google je 2004. pokrenuo vlastitu društvenu mrežu i nazvao je Orkut po jednom od softverskih inženjera tvrtke.

Iako je stranica privukla malo interesa kod korisnika u SAD-u, Orkut je imao ogroman uspjeh u Brazilu i Indiji. Orkut se 'ugasio' 2014. godine nakon 10 godina postojanja.

AIM (AOL Messenger)

AIM je bio prva i najvažnija društvena mreža za mlade i mreža za slanje izravnih poruka. Pokrenuta je 1997.godine, a najpopularnija je bila 2000-tih. Kada su razvile i druge usluge razmjene poruka i slanje poruka postalo lakše, AIM je izgubio na važnosti. Prestala je postojati 2017.godine.

Foursquare

Na tržištu se ovaj servis za društveno umreživanje predstavio 2009. godine i stekao je veliku popularnost. Korisnici su voljeli mogućnost postavljanje lokacije tako da njihovi prijatelji znaju gdje se nalaze. Aplikacija je bila hit do 2013.godine, ali i danas ima više od 50 milijuna korisnika.

Tagged

Tagged je počela kao društvena mreža za tinejdžere 2004. godine, ali promijenila je svoju misiju kada je Facebook brzo postao popularan i platforma kojoj su svi željeli pristupiti. Postaje mjesto za upoznavanje novih ljudi.

Do 2010.godine Tagged je imao preko 100 milijuna korisnika, ali eksplozijom aplikacija za upoznavanje poput Tinder-a, Tagged je izgubio na važnosti, iako i danas postoji pod konglomeratom The Meet Group.

Photobucket

Photobucket je američka web stranica za postavljanje slika i videozapisa koja se pojavila 2003. godine kako bi se natjecala s platformama poput Snapfish i Flickr (koje su stigle godinu dana kasnije). Do 2006. godine Photobucket je činio 2% američkog internetskog prometa, a imao je preko 100 milijuna članova i 8 milijardi prijenosa u 2010. godini. Također su izgradili partnerstvo za razmjenu fotografija s Twitterom godinu dana kasnije.

Kada su ograničili neke svoje usluge u besplatnoj verziji 2017. godine izgubili su dosta korisnika. Photobucket postoji i danas, piše Business Reader.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: