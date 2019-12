Krenuli smo s minusom, sami se financirali, a sad smo uspjeli

Tvrtku Pet minuta, osnovao sam nakon što sam već imao nekih 7 godina radnog staža kao software developer. Moram priznati da ni na faksu, niti godinama nakon toga, nisam ni sanjao da bih mogao imati svoju firmu, štoviše to mi uopće nije bilo interesantno. No, u nekom trenutku sam osjetio da sam dosegao svoj limit kao software developer i da bi pokretanje vlastitog biznisa mogao biti cjeloživotni izazov za mene, kaže Viktor Marohnić, osnivač i vlasnik jedne od najvećih i najbrže rastućih hrvatskih tvrtki u razvoju mobilnih proizvoda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodaje da je tvrtku pokrenuo s minusom na računu, dvoje djece i suprugom na porodiljnom, i to 2007., neposredno prije gospodarske krize. U posao je ušao s kolegom Sašom Šarunićem koji se 2013. povukao s izvršne funkcije radi drugih izazova, a nešto kasnije pridružio im se Luka Abrus, danas direktor zagrebačkog ureda tvrtke.



- Od prvog dana financirali smo se novcem koji bismo zaradili. Prvih pet, šest godina bilo je jako malo novca za nas, odnosno uglavnom su ljudi koji su radili u Pet minuta zarađivali više od mene, pa se to na neki način može smatrati investicijom. Naime, sve smo investirali u daljnji rast i zapošljavanje najboljih ljudi - priča Marohnić o prvim koracima.

Unatoč tome, nikad nije razmišljao da se zaposli u nekoj firmi gdje će imati siguran posao od 9 do 17 sati i plaću koja stiže uvijek isti dan u mjesecu.

- Kao i većina poduzetnika, ja sam nezaposliv, teško mi je raditi u nekom okruženju u kojem postoje definirane granice i limiti. Kao poduzetnik, najviše od svega cijenim slobodu i činjenicu da svoju kreativnost mogu iskoristiti do maksimuma - priča.

Iako je početak 2000-ih u Hrvatskoj označilo osnivanje brojnih IT start-upova, manje-više sve su bile fokusirane na domaću industriju i radile su uglavnom za državne firme. Viktoru i kolegama iz Pet minuta, kojoj su zbog izlaska na svjetsko tržište imenu dodali Five (pet), više se sviđala ideja da stvaraju novu vrijednost i donose novi novac u Hrvatsku, a ne da se "natječu s ostalima oko toga tko će potrošiti više novca poreznih obveznika".

- Vjerujem da svaki dobar poduzetnik želi zaraditi, ali jednako tako želi i da svi oko njega profitiraju. Odlučili smo da će nam strategija biti izvoz, te da će nam klijenti biti izvan Hrvatske. Osim toga, i da smo htjeli raditi na hrvatskom tržištu, bili smo premali i nismo imali dobre kontakte - kaže Marohnić.

Od projekata koje su odradili na "domaćem terenu", ističe tek jedan, koji je godinama kasnije služio kao referenca: Konzum mobilne aplikacije. To su zapravo, bile i jedne od prvih e-commerce aplikacija na hrvatskom tržištu, a Konzum jedna od rijetkih kompanija koja je tad razmišljala o razvoju u tom pravcu, pa i nije bilo puno prostora za rast na hrvatskom tržištu.

- Tako smo odlučili raditi proizvod i agenciju koja cilja na globalno tržište. Inspiracija su nam bile tvrtke poput Microsofta, Paypala, Facebooka, Googlea. Neki od njih su tek počinjali. Facebook je, na primjer, tada bio neki mali sajt za koji još nitko nije čuo - prisjeća se Viktor.

Zanimljivo je da je, nakon ureda u Zagrebu, tvrtka ubrzo otvorila i ured u Osijeku, što je u jednom razdoblju bio grad s najviše IT start-upova, pa je slovio i kao regionalno središte IT industrije. No, vrlo brzo, tvrtka otvara ured i u New Yorku.

Iskorak na inozemno tržište omogućio je projekt ShoutEm, mobilna aplikacija s uputama za brzo kreiranje mobilnih aplikacija za pametne telefone i tablete. Nakon prve investicije od Hamag-Bicro, u iznosu od 1,7 milijuna kuna, Shoutem je naknadno dobio investiciju slovenskog fonda RSG Capital od 1,7 milijuna dolara, što je bio 'vjetar u leđa' da Pet minuta osnuju tvrtku ShoutEm i otvore ured u New Yorku. Izgleda jednostavno, no za oba ulaganja bilo je potrebno osigurati i dio vlastitih sredstava i dobro se potruditi. Srećom, već 2012. godine gotovo 90 posto prihoda dviju tvrtki činio je izvoz, i to ponajviše na američko tržište.

- Moja najveća strast u životu je razvoj novih proizvoda. Kreirati nešto od nule i stvoriti biznis. Za tako nešto je često potrebna vanjska investicija, jer je razvoj i izlazak na tržište često dugotrajan i skup. U to vrijeme su u Bicru radili ljudi koji su bili ispred svog vremena i ulagali u naše “lude” ideje. Kad se podvuče crta i zbroji sav novac koji smo mi zaradili izvozom na svjetsko tržište i dobar dio toga vratili u državni sustav kroz poreze, mislim da se ta investicija višestruko isplatila, kaže sugovornik. Što se tiče RSG fonda, tu je priča malo drugačija.

- To je venture capital fond koji traži povrat od najmanje 10 puta na svoju investiciju, i sve ispod toga se smatra neuspjehom. Iako ShoutEm danas uprihodi oko deset milijuna kuna godišnje i po nekim hrvatskom standardima se može smatrati super uspješnim biznisom, iz njihove perspektive to je premalo, jer je ukupna vrijednost firme samo malo veća od njihove investicije - pojašnjava Marohnić.

Kad govori o poslovanju na američkom tržištu, na koje je koncentrirana većina snaga Pet minuta i ShoutEma, priča kao da je riječ o nečemu što je došlo samo po sebi, kao da je bilo dovoljno samo odlučiti da otvore ured u New Yorku. Kaže da većina poslova danas dolazi preko preporuke.

- Sve što radimo jest da odrađujemo odličan posao za svakog našeg klijenta kojeg prihvatimo i dobar glas se širi sam od sebe. Krenuli smo s malim projektima za neke tvrtke za koje vjerojatno nikad niste čuli. No, deset godina kasnije, svi klijenti redom su velike američke tvrtke, kojima radimo strategiju i razvoj proizvoda. Naši klijenti su, na primjer, najveći izdavač edukacijskih materijala na svijetu za učenje stranih jezika Rosetta Stone, jedan od najvećih lanaca hotela na svijetu Marriot, zatim Creston, najveća tvrtka na tržištu automatizacije u kućanstvima, jedan od tri najveća izdavača knjiga Penguin Random House i tako dalje - kaže.

Foto: Dreamstime

Tome je, bez sumnje pridonijela i činjenica da je Five 2016. povukao potez koji rade mnogi veliki igrači na tržištu: kupili su tvrtku Studio revolucija, koja od 2003. također niže uspjehe na domaćem, ali i stranom tržištu, s kojom su surađivali na brojnim projektima od samog početka, pa tako i na izradi ShoutEma. Tako tvrtka Five danas ukupno zapošljava 170 ljudi, od čega većinu u Hrvatskoj. Jedan od razloga za to je što Hrvatska ima odličan dizajnerski talent, kaže Marohnić, no nedostaju nam ljudi s poslovnim iskustvom.

- Ipak, i naši ljudi su sad već neko vrijeme izloženi tržišnoj ekonomiji i sve više razumiju kako globalno tržište radi, pa se tu i tamo i kod nas nađe netko tko može raditi na tom nivou, dodaje. Inače, vrata tvrtke Five u Zagrebu i Osijeku trajno su otvorena svima koji vjeruju da bi svojim znanjem i radom mogli pridonijeti razvoju tvrtke i da biste pokušali, dovoljno je poslati svoj CV.



- Naše startne plaće su između 7000 i 10.000 tisuća kuna neto, ovisno o tome koja je pozicija u pitanju. A zapošljavamo sve vrijedne i pametne, i to točno tim redom, ne i obrnuto - kaže u šali Viktor Marohnić.

Dodaje da je prosječna plaća u tvrtki Five oko 11.000 kuna, dok je prosjek IT industrije na domaćem terenu oko 8500 kuna.

- Cilj nam je da ljudi u Fiveu uvijek budu najbolje plaćeni na tržištu u Hrvatskoj i nastavit ćemo dizati plaće i dalje - kaže jedan od zasigurno najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj.

No, osim dobrih plaća, tvrtka nudi fleksibilno radno vrijeme, kao i mogućnost rada od kuće, te dogovor oko svih važnih detalja vezanih uz posao. Kako su to pravila koja vrijede u mnogim tvrtkama koje se bave ovom vrstom posla, pitamo sugovornika kako vidi činjenicu da mnogi mladi ljudi upravo iz IT sektora sreću traže u inozemstvu?

- U našoj struci ljudi ipak ne odlaze trbuhom za kruhom, jer bez problema mogu imati odličan život u Hrvatskoj, dapače kvaliteta života je jako velika. Odlaze uglavnom jer žele nove izazove, misle da mogu više i brže napredovati u svojoj struci. Na nama IT poduzetnicima je da im stvorimo dovoljno velike izazove i da kod nas budu sretni. To što ljudi odlaze nema nikakve veze ni s državom, ni sa bilo čime drugim. Problem je u tome da ima premalo poduzetnih ljudi, poduzetnika koji su spremni svoju sudbinu uzeti u svoje ruke i ne čekati da im netko riješi njihove probleme - kaže.

Što to u praksi znači najbolje pokazuje on sam, kao i Luka Abrus, direktor hrvatskog ureda tvrtke, jer obojica već godinama ne rade ono što ih je vinulo u visine – kao programeri.



- Mi smo odrasli u punokrvne poduzetnike i managere. Jako sam ponosan što se mogu zvati poduzetnikom, iako je to u Hrvatskoj dosta često negativna riječ. No, poduzetnik je onaj koji poduzima stvari, poboljšava, stvara novu vrijednost, poslove, diže ekonomiju i to uglavnom s ciljem da svima oko njega bude bolje. To je važno znati, poduzetnici koje ja poznajem i s kojima se družim imaju kao primarnu motivaciju poboljšati i 'popraviti' svijet oko sebe, tek na kraju misle na svoju korist - pojašnjava.

Kako je tvrtka Five lani imala prihode oko 50 milijuna kuna i već je nekoliko godina među najbrže rastućim tvrtkama na hrvatskom tržištu, zanimalo nas je kako se on i Luka nose s činjenicom da je riječ o novcu koji su "okrenuli" zahvaljujući vlastitim idejama, poslovnim odlukama i radu? I koliko ih je takav uspjeh promijenio – uživaju li u nekim luksuzima, što ih veseli osim posla...?

- Izgleda nerealno. Dogodilo se super brzo i ponekad nismo ni svjesni koliko smo narasli. No, ni Luka ni ja nismo nešto pretjerano zainteresirani za luksuz. Vozimo, čak bih se usudio reći ispodprosječne automobile za naš nivo prihoda. Ja se trudim djeci osigurati dobru edukaciju i osobno puno putujem s obitelji, to mi je primarni izvor zabave i veseli me - kaže Viktor Marohnić.

U slobodno vrijeme Luka najradije svira s bendom s kojim je počeo svirati u ranoj mladosti. I rado jedri, dok Viktor skija i bavi se alpinizmom i slobodnim penjanjem. Uglavnom je riječ o hobijima koji su im strast od mladosti.

- Osim toga, još uvijek najviše uživam u našem poslu i izazovima na koje nailazimo svaki dan i bavim se razmišljanjem o tome kako izgraditi još bolju tvrtku, imati još bolje klijente i projekte, razbijam glavu nekim novim idejama i proizvodima koje pokušavam pokrenuti... Jedan poznati američki poduzetnik je rekao da je stvarati biznis kao igrati šah u tri dimenzije, i ja još uvijek uživam u toj igri - kaže naš sugovornik.

Dodaje da u poslu nema velikih tajni koje stoje iza velikih uspjeha.

- Ljudi možda misle da Five ima neku tajnu strategiju zbog koje smo tako uspješni, no ne mogu dovoljno naglasiti koliko je za stvaranje uspješnog biznisa potrebna samo jedna, i to vrlo jednostavna stvar: Treba vam biti iskreno stalo do vaših klijenata/korisnika i njihove sreće. Ako to imate u sebi, ljudi će to prepoznati, vjerovat će vam, i kao rezultat toga, bit ćete uspješni u poduzetništvu.

TOP savjeti za mlade poduzetnike

1. Samo je jedna zaista važna stvar: Volite svog klijenta - Sve ostalo zapravo je manje bitno. Možete imati dobar proizvod, poslovnu strategiju, plan B i milijun ideja, ali ako ne date klijentu najbolje od sebe i ne učinite ga zaista zadovoljnim, sve to manje je važno, kaže Viktor Marohnić.

2. Prije ulaska u poduzetništvo, dobro je steći dozu iskustva u poslu kojim se želite baviti, to će pomoći da istražite vlastite mogućnosti i naučite primjenjivati ono što ste učili u školi ili na fakultetu.

3. Krenite od ideje – proizvoda ili usluge koji su po nečemu specifični na tržištu i mogu vam donijeti dodanu vrijednost, uz posao na kojem radite da biste se probili i opstali.

4. Razmišljajte o stvaranju nove vrijednosti, izlasku na nova tržišta i osvajanju svijeta. Kad se pojavi osjećaj nesigurnosti, ili sumnja u to jeste li nečemu dorasli, nemojte odustajati, već razmislite o tome na koji način se najbolje možete približiti svojim ciljevima.

5. Budite svjesni toga što radite i prilika koje su pred vama i svakom se poslu posvetite maksimalno. Svaki posao može vam donijeti preporuku za rad kod drugih, većih klijenata, ili postati temeljem dugogodišnje suradnje na kojoj ćete graditi sigurnost svoje tvrtke.

6. Nastojte veći dio prihoda ulagati u rast i razvoj vlastite tvrtke, pogotovo na početku. Najbolja ulaganja su ulaganja u kvalitetne suradnike, bilo da je riječ o onima koji donose inovacije u poslu, ili pouzdanim ljudima na kojima počiva „tehnički“ dio poslovanja tvrtke.

7. Budite spremni odmaknuti se od dijela posla koji možda najviše volite: Kad tvrtka počne rasti, morate se posvetiti strateškim planovima, potrazi za novim klijentima i poslovima i manje ćete se moći baviti onime zbog čega ste krenuli u posao.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: