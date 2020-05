Drvena kada Slavonca Klaudija: Čuva toplinu čak do četiri sata

Ni sam ne zna objasniti to što ga to vuče drvetu i rijeci Dravi, no Klaudijo Nikolić (42) iz Čepelovca blizu Đurđevca, drvo obožava. Priučeni stolar svoju je strast tako uspio prenijeti i na suprugu i kćer koje mu u izradi drvenih umivaonika i kada zdušno pomažu, pile, bruse, šmirglaju, lakiraju... Nepregledne podravske šume neizmjerna su mu inspiracija, jer osim naplavina koje nađe oko rijeke, s njenih pješčanih obala izvlači i one fosilne, pomalo okamenjene komade drveta.

- Nosio sam ih na analizu u Zagreb i utvrdilo se da su stara oko 10 - 20 tisuća godina - objašnjava Klaudijo koji jedini u Hrvatskoj izrađuje drvene kade i umivaonike.

Foto: Privatni arhiv

- Proces izrade je složen pa je taj kupaonski namještaj ipak malo skuplji nego običan. Međutim i tu gledam da ne odem cijenom previše visoko, već želim da si svatko u Hrvatskoj može priuštiti tako nešto - priča ovaj majstor. Ovakve kade visoko su cijenjene vani i dostižu cijenu od 20 do 50 tisuća tisuća eura, a Klaudijo ih prodaje za samo tri tisuće eura. Za sada mu je izrada još uvijek hobi kojem se posvećuje svaki dan kad se vrati s regularnog posla, pa u radioni zna zaglaviti i do kasno u noć.

Foto: Privatna arhiva

- Prvi umivaonik izradio sam prije 15-ak godina za prijatelja u Šibeniku koji ga je kupio kako bi mi financijski pomogao jer sam u to vrijeme bio bez posla. Od tada je sve krenulo - priča Klaudijo. Svoje kade i umivaonike izrađuje od brijesta koji je u Europi izumro, a čije ostatke pronalazi duboko u šumama. No tu su i hrast, orah, crna topola ili jagnjad...

Foto: Privatna arhiva

- Neizmjerna je sreća kad ugledan dobar komad drveta u šetnji. Prvo ga dovučem doma, a onda zamatam u foliju i ostavljam u mračnom prostoru da se suši. Potom ju lagano zarezujem kako bi sušenje bilo postepeno. Zatim ga odmjerim i izrežem na komade koje zacrtam, a onda te komade kuham u ulju. Taj proces drvo očisti od svih nametnika i crva koji jedu drvo, a dodatno se i čeliči. Kuhanjem se dodatno izvlači preostala vlaga, koja se od 12, 15, pa čak i 20 - 30 posto u pojedinim vrstama drveta, spušta na 3,5 - 4 posto. Kade izrađujem tako da spajam te izrezane dijelove - objašnjava nam Klaudijo, po rođenju Slavonac, pristigao u Podravinu kada se oženio. Ipak, ako ne nađe odgovarajuće komade, ode u kupnju, iako kaže da je materijal itekako skup. Kubit hrasta može dosezati cijenu od šest i pol tisuća kuna.

Foto: Privatna arhiva

Do sada je izradio oko 25 umivaonika i pet kada, modernih ili rustikalnih. Jednu je kadu, prisjeća se izradio iz jednog trupca i ona je otišla za Aziju, u Bangkok, a uskoro namjerava i za sebe izraditi. Kaže, puno je tu krvi, znoja i suza, ali i veselja ugrađeno. Za jednu kadu je potrebno tri do četiri mjeseca po deset sati rada dnevno.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Ponosan je što sve radi ručno, bez velikih stojeva i preša, već svakom komadu daje poseban touch. Tako je dvostruki umivaonik koji je radio po narudžbi postavio na postolje od Singer šivače mašine.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Volim to što radim, to mi je ispušni ventil, sve negativno izađe iz mene dok sam u poslu. A kroz to se mogu i kreativno izraziti. Evo i kći Bella (9), i supruga Martina (36) nekad bruse i farbaju sa mnom - smije se Klaudijo, usput nam objašnjavajući kako kao završni sloj dolazi epoxy smola, koja se koristi na visokoklasnim jahtama. Nanese i pobrusi, i tako šest puta.

Foto: Privatna arhiva

- Takva kada može trajati i 200 godina, ako nema nikakvih mehaničkih oštećenja, ali bi ju nakon sto ipak trebalo dati ošmirglati i nanijeti novi sloj - kaže Klaudijo čije radove možete pogledati na Facebook stranici Wooden sink and bathtub.

Opuštanje puna četiri sata

Prednost drvenih kada je u tome što se na njih nikad ne hvataju se ni plijesan ni gljivice ni kamenac i zapravo su vrlo lake za održavanje. Nije potrebno čistiti ih jakim kemikalijama i abrazivnim sredstvima, već je dovoljno prebrisati krpom. A posebno su namijenjene za hedoniste koji se vole dugo opuštati u kadi.

Foto: Privatna arhiva

- Kad u običnim kadama napunite vodu određene temperature, ona će se kroz 45 minuta ohladiti. Međutim ove kade drže toplinu i istu temperaturu 3-4 sata. Uz to je to zaista cjelovit doživljaj jer drvo miriši - objašnjava ovaj majstor.

